Τσουκαλάς για ανακοινώσεις Πιερρακάκη: «Πυροτεχνήματα από μια κυβέρνηση που σιώπησε όταν έπρεπε να μιλήσει και κουνά το δάχτυλο όταν θα έπρεπε να σιωπά»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι νέες παρεμβάσεις του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, με το ΠΑΣΟΚ, να ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των εξαγγελιών της.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αυστηρότητα απέναντι στους servicers, καταγγέλλει καθυστερήσεις στην εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου και θέτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης των οφειλετών, ως προς το σταθερό επιτόκιο 3%.

Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο την απόσυρση του άρθρου 23, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα των δανειοληπτών.

«Πυροτεχνήματα από μια κυβέρνηση που σιώπησε όταν έπρεπε να μιλήσει και κουνά το δάχτυλο όταν θα έπρεπε να σιωπά»

Έτσι σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τις δύο παρεμβάσεις που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος.

«Όμορφες διατάξεις, αγγελικά πλασμένες», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρει ειδικότερα ότι «ο κ. Πιερρακάκης ανακάλυψε χθες στη Βουλή την αυστηρότητα απέναντι στους servicers και μας ανακοινώνει πρόστιμα», προσθέτοντας ότι όμως «είναι η ίδια κυβέρνηση, που από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, δεν έχει απευθύνει ούτε μία αυστηρή δημόσια έκκληση στους servicers να εφαρμόσουν την απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου», υπογράμμισε.

«Χιλιάδες δανειολήπτες περιμένουν ακόμα να δουν την εφαρμογή της στις δόσεις τους. Από την κυβέρνηση, σιωπή», τονίζει.

«Έρχεται σήμερα να μας κουνήσει το δάχτυλο για την κριτική μας στάση, όταν δεν έχει στεγνώσει ακόμη το blanco από την ‘επιχείρηση αρπαγής περιουσιών’ που οργανώθηκε με το άρθρο 23», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι πρόκειται για το άρθρο «που θα έκανε τις ρυθμίσεις με τους servicers εκτελεστό τίτλο και θηλιά στον λαιμό των δανειοληπτών και αποσύρθηκε μετά την αποκάλυψη του ΠΑΣΟΚ και τις αντιδράσεις σύσσωμου του νομικού κόσμου», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καλεί τον υπουργό, «πριν πανηγυρίσει για τα νέα πρόστιμα», να απαντήσει το εξής «απλό ερώτημα»:

«Μας διαφήμισε χθες το σταθερό επιτόκιο 3%. Γιατί αφορά μόνο τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες του εξωδικαστικού και όχι το σύνολο των ενταχθέντων στον εξωδικασιτκό ή στις ρυθμίσεις οφειλών στον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ; Όποιος ρυθμίσει χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία στις 120 δόσεις που φέρνει η ίδια κυβέρνηση θα πληρώσει επιτόκιο 5,84%», τόνισε.

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζει ότι «οι δανειολήπτες δεν τρώνε σανό» και ότι «γνωρίζουν πια καλά ποιους εξυπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «η νίκη του ΠΑΣΟΚ μόνος δρόμος για να αλλάξει η ζωή της πλειοψηφίας», σημείωσε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.