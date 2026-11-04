Drone και Αντι-drone πόλεμος: Πώς οι Ένοπλες Δυνάμεις προσαρμόζονται στη νέα εποχή

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία προχωρούν σε ριζικό τεχνολογικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Με επίκεντρο τα διδάγματα από τις σύγχρονες εμπόλεμες ζώνες, η Ελλάδα επενδύει σε αυτόνομα συστήματα drones, προηγμένες λύσεις ηλεκτρονικού πολέμου και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, διαμορφώνοντας μια νέα στρατηγική αποτροπής στο Αιγαίο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι εξελίξεις στα σύγχρονα πεδία των επιχειρήσεων, όπως καταγράφονται καθημερινά από την Ανατολική Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Το Γενικό Επιτελείo Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και τα Επιτελεία των τριών Κλάδων έχουν ήδη αναγνώσει τα μηνύματα των καιρών, αποστασιοποιούμενα από ξεπερασμένα δόγματα του παρελθόντος. Η ελληνική στρατιωτική ηγεσία έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα τον ταχύτατο τεχνολογικό μετασχηματισμό του στρατεύματος, κατανοώντας ότι η ισχύς στο πεδίο της μάχης δεν μετριέται πλέον αποκλειστικά με τον αριθμό των βαρέων πλατφορμών, αλλά με την τεχνολογική υπεροχή, την ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων και την ικανότητα άμεσης προσαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί ένα ευρύ και συντονισμένο πρόγραμμα αναβάθμισης. Η προσοχή των επιτελών στρέφεται στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής που προσφέρουν πολλαπλασιαστική ισχύ. Η φιλοσοφία των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων εστιάζει στην επίτευξη τακτικού και στρατηγικού πλεονεκτήματος με ευέλικτες, έξυπνες και οικονομικά βιώσιμες λύσεις, οι οποίες μπορούν να απαντήσουν αποτελεσματικά σε κάθε μορφή συμβατικής ή αμερόληπτης απειλής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η ασπίδα του Ηλεκτρονικού Πολέμου

Η χρήση των μη επανδρωμένων συστημάτων δεν αποτελεί πλέον σενάριο του μέλλοντος, αλλά την καθημερινή πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου. Οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται δυναμικά σε αυτή τη νέα εποχή, αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα αυτόνομων μέσων σε αέρα, θάλασσα και ξηρά. Η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και ο Στρατός Ξηράς εξοπλίζονται με προηγμένα UAVs αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ παράλληλα τροχοδρομούνται διαδικασίες για την απόκτηση και επιχειρησιακή αξιοποίηση μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας και υποβρυχίων συστημάτων.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των μη επανδρωμένων μέσων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα εξουδετέρωσής τους. Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα δίνει τεράστια σημασία στη δημιουργία μιας πολυστρωματικής αντιαεροπορικής και αντι-drone «ασπίδας». Συστήματα παρεμβολών, ηλεκτρονικού πολέμου και αντίμετρων τεχνητής νοημοσύνης εντάσσονται στον σχεδιασμό των Μονάδων της πρώτης γραμμής. Στόχος είναι η πλήρης τυφλότητα των εχθρικών αισθητήρων και η ακύρωση των προσπαθειών συλλογής πληροφοριών ή προσβολής κρίσιμων εθνικών υποδομών. Η ετοιμότητα και η ικανότητα των ελληνικών πληρωμάτων να κινούνται με άνεση στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα συνιστά τον θεμέλιο λίθο της νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία

Ένας από τους βασικότερους πυλώνες του νέου δόγματος είναι η απεξάρτηση από αποκλειστικά εισαγόμενες λύσεις και η ουσιαστική στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η άμεση εμπλοκή των ελληνικών εταιρειών, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στον σχεδιασμό και την παραγωγή οπλικών συστημάτων high-tech.

Η εγχώρια παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα ελληνικής σχεδίασης συστήματα επικοινωνιών και οι εφαρμογές λογισμικού για τη διοίκηση και τον έλεγχο αποτελούν πλέον προτεραιότητα. Η ενίσχυση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, σε συνδυασμό με την άνθηση ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας, δημιουργεί ένα οικοσύστημα ικανό να τροφοδοτεί τις Ένοπλες Δυνάμεις με μέσα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις του Αιγαίου. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινοπραξίες προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους πόρους ώστε η χώρα να καταστεί από απλός αγοραστής, παραγωγός και εξαγωγέας αμυντικής τεχνολογίας.

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, συνδυάζοντας την κρατική τεχνογνωσία με την καινοτομία των εγχώριων εταιρειών τεχνολογίας και των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια σημαντικά συστήματα που υιοθετήθηκαν και επιχειρούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

1. Σύστημα Anti-Drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» (ΕΑΒ & ΕΛΚΑΚ)

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ελληνικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αναπτύχθηκε και τοποθετήθηκε με απόλυτη επιχειρησιακή επιτυχία στις ελληνικές φρεγάτες, όπως η φρεγάτα ΨΑΡΑ κατά τη διάρκεια των αποστολών στην Ερυθρά Θάλασσα, εξουδετερώνοντας εχθρικά drones. Παράλληλα, διαμορφώνονται εκδόσεις του για την προστασία κρίσιμων χερσαίων υποδομών και μονάδων του Στρατού Ξηράς.

2. Σύστημα Τηλεπικοινωνιών & Διοίκησης «HERMES» (ΕΑΣ & Ελληνικές Εταιρείες)

Αποτελεί το ολοκληρωμένο τακτικό σύστημα επικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων του Στρατού Ξηράς. Λειτουργεί ως η βασική ραχοκοκαλιά των στρατιωτικών επικοινωνιών στο πεδίο των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας κρυπτογραφημένη, ασφαλή και αδιάλειπτη ανταλλαγή πληροφοριών και εικόνας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των Σχηματισμών και των Κέντρων Επιχειρήσεων.

3. Tactical UAV «ΑΡΧΥΤΑΣ» & «ΑΤΤΑΛΟΣ» (ΕΑΒ & Ελληνικά Πανεπιστήμια)

Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροχήματα κάθετης απόγειωσης και προσγείωσης (VTOL) σχεδιασμένα εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοποίησης. Υιοθετήθηκαν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τακτικής επιτήρησης των συνόρων στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προσφέροντας σταθερή εικόνα πληροφοριών στα τοπικά διοικητήρια χωρίς την ανάγκη μεγάλων διαδρόμων απογείωσης.

4. Φορητός Οπλισμός & Πυρομαχικά Αυξημένης Ακριβείας

Η εγχώρια παραγωγή και αναβάθμιση φορητού οπλισμού, όπως οι βελτιωμένες εκδόσεις του τυφεκίου G3 και εξειδικευμένα τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή, συνοδεύεται από την κατασκευή πυρομαχικών διαφόρων διαμετρημάτων από 5,56mm έως πυρομαχικά πυροβολικού 155mm. Αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό του Έλληνα μαχητή και των μονάδων Πυροβολικού, ενώ η εγχώρια παραγωγή εξασφαλίζει την πλήρη επάρκεια και την εθνική αυτονομία σε αποθέματα νατοϊκού τύπου σε περιόδους κρίσης.

5. Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας

Αυτά τα αυτόνομα ή τηλεκατευθυνόμενα ταχύπλοα σκάφη επιφανείας (USVs) εγχώριας σχεδίασης και ανάπτυξης είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου ή οπλισμού. Εντάχθηκαν στις δοκιμές και τις επιχειρησιακές εφαρμογές του Πολεμικού Ναυτικού και των Ειδικών Δυνάμεων για αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών, αναγνώρισης ακτών και υποστήριξης ασύμμετρου πολέμου στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου.

Παράλληλα, ο Ελληνικός Στρατός προχωρά σε έναν πρωτοφανή επιχειρησιακό αυτοματισμό, περνώντας από την απλή προμήθεια drones στην αυτόνομη κατασκευή, επισκευή και παραμετροποίησή τους ακριβώς εκεί που απαιτείται: στο πεδίο της μάχης και στα στρατιωτικά εργοστάσια. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε δύο πυλώνες, τα σταθερά στρατιωτικά εργοστάσια βάσης και τα κινητά ή φορητά εργαστήρια παραγωγής.

Τα Στρατιωτικά Εργοστάσια Βάσης (306 ΕΒΤ & 316 ΣΠΤ)

Ο Στρατός Ξηράς έχει μετατρέψει παραδοσιακές μονάδες τεχνικής υποστήριξης σε σύγχρονα κέντρα παραγωγής μη επανδρωμένων συστημάτων. Στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές έχει στηθεί μια καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής drones, εξοπλισμένη με βιομηχανικούς 3D εκτυπωτές, σταθμούς συναρμολόγησης ηλεκτρονικών πλακετών και εργαστήρια ελέγχου λογισμικού. Παράγει FPV drones και τακτικά UAVs, καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες των μονάδων. Παράλληλα, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη αποτελεί τη δεύτερη μονάδα παραγωγής στη Θράκη, εστιάζοντας στην άμεση τροφοδοσία των σχηματισμών του Δ’ Σώματος Στρατού και επιτρέποντας την ταχύτατη αντικατάσταση απωλειών ή την τροποποίηση των αεροχημάτων ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής.

Τα Φορητά / Κινητά Εργαστήρια Παραγωγής

Η μεγαλύτερη καινοτομία έγκειται στην αποκέντρωση της παραγωγής μέσω κινητών μονάδων που μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα ή κοντέινερ στην πρώτη γραμμή, όπως στον Έβρο και τα νησιά. Τα φορητά αυτά εργαστήρια διαθέτουν 3D printers βαρέως τύπου, σταθμούς συγκόλλησης και απόθεμα από ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Εάν μια μονάδα στο πεδίο χρειαστεί ένα drone με εξειδικευμένο φορέα φορτίου ή διαφορετική συχνότητα επικοινωνίας για να διασπάσει τις εχθρικές παρεμβολές, το φορητό εργαστήριο σχεδιάζει και συναρμολογεί το αερόχημα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή η προσέγγιση καταργεί την ανάγκη αναμονής προμηθειών από τα κεντρικά, καθώς μεταφέρονται μόνο οι πρώτες ύλες και τα εξαρτήματα.



3. Εκπαίδευση και Επιχειρησιακή Ενσωμάτωση

Η παραγωγή συνδέεται άμεσα με τα Σχολεία Εκπαίδευσης Χειριστών Drones του Στρατού Ξηράς. Οι χειριστές δεν εκπαιδεύονται απλώς στην πτήση, αλλά μαθαίνουν τη δομή των αεροχημάτων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν μικρο-επισκευές ή να συντονίζουν την παραγωγή εξαρτημάτων στα φορητά εργαστήρια κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Τεχνητή νοημοσύνη

Η ψηφιακή μετάβαση του στρατεύματος ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων από δορυφόρους, ραντάρ, αισθητήρες και μη επανδρωμένα μέσα απαιτεί εργαλεία που μπορούν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Τα νέα συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου επιτρέπουν στους διοικητές στο πεδίο και στα Κέντρα Επιχειρήσεων να έχουν μια πλήρη, καθαρή και αδιαμφισβήτητη εικόνα της επιχειρησιακής κατάστασης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αξιολογεί τις απειλές, προτείνει βέλτιστες τακτικές αντιμετώπισης και μειώνει δραστικά τον χρόνο αντίδρασης των ελληνικών δυνάμεων. Σε έναν πιθανό αιφνιδιασμό, τα δευτερόλεπτα αυτά είναι καθοριστικά για την επικράτηση.

Η τεχνολογική αναβάθμιση και τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Ο συνδυασμός των σύγχρονων πλατφορμών μάχης με αυτόνομα συστήματα, προηγμένο ηλεκτρονικό πόλεμο και ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαμορφώνει ένα αδιαπέραστο πλέγμα αποτροπής.