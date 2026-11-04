Ντόρα Μπακογιάννη για τις αμερικανικές εκλογές: «Αν χάσει ο Τραμπ, θα είναι μία μεγάλη ανάσα για αυτούς οι οποίοι πολεμούν την ακροδεξιά»

Την ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών για τις πιθανές αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Αναφέρθηκε στα ενδεχόμενα που διαμορφώνονται για το Ιράν και την Ουκρανία, ενώ εκτίμησε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε αρχικά το πρωτοφανές ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι ενδιάμεσες εκλογές, τονίζοντας: «Καταρχήν, να σημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που όλα τα ελληνικά κανάλια, αλλά και όλα τα κανάλια παγκοσμίως, μεταδίδουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Εσείς και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, που είμαστε λίγο πιο παλιοί, δεν έχουμε καθίσει σε ενδιάμεσες εκλογές στο ίδιο τραπέζι».

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η εκλογική αναμέτρηση προκαλεί τόσο έντονο ενδιαφέρον διεθνώς, σημείωσε ότι η βασική ανησυχία αφορά τη στάση που θα τηρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Γιατί η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος σήμερα περιμένει με κομμένη την ανάσα τα αποτελέσματα των εκλογών; Για τον απλούστατο λόγο ότι περιμένουν την αντίδραση του Τραμπ την επόμενη μέρα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι επισφαλής, ιδιαίτερα εάν καταγραφεί ένα «blue wave», δηλαδή ένα εκλογικό κύμα υπέρ των Δημοκρατικών.

«Το να κάνει κανένας πρόβλεψη για την αντίδραση του Τραμπ είναι παρακινδυνευμένο. Εγώ προσόντα Πυθίας δεν έχω. Αλλά ο φόβος ότι ο Τραμπ, σε περίπτωση που πράγματι υπάρξει αυτό το blue wave, δηλαδή αυτό το μπλε κύμα, θα αντιδράσει ιδιαίτερα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής —γιατί εκεί τον παίρνει να αντιδράσει με έναν τρόπο απρόβλεπτο— είναι αυτό που σήμερα φοβίζει τους Ευρωπαίους και, πιστεύω, και πάρα πολλούς συμμάχους στον κόσμο ολόκληρο», δήλωσε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη εκτίμησε ότι μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες στον Αμερικανό πρόεδρο κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ακόμη και στην ψήφιση του προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ανησυχία ότι ένα πιθανό δημοσιονομικό αδιέξοδο, το οποίο συνέδεσε με αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων για δύο έως τρεις μήνες, θα μπορούσε να οδηγήσει τον Τραμπ σε θεαματικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική.

Τα δύο ενδεχόμενα για το Ιράν και το ζήτημα της Ουκρανίας

Αναφερόμενη στις πιθανές εξελίξεις στο Ιράν, η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε δύο διαφορετικά σενάρια, τα οποία ενδέχεται να απασχολήσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Το πρώτο αφορά το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, με στόχο να οδηγηθεί η ιρανική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, χαρακτήρισε μια τέτοια επιλογή ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου.

«Αναφέρθηκαν πριν οι συνάδελφοι στο τι θα μπορούσε να γίνει στο Ιράν, εάν δηλαδή θα προχωρήσει σε μία πολεμική κίνηση, η οποία θεωρητικώς θα ισοπεδώσει και θα φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους Ιρανούς. Αλλά είναι πολύ high risk. Δεν ξέρω πολλές τέτοιου είδους κινήσεις που να μπορούν να γίνουν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ενδεχόμενο», σημείωσε.

Ως δεύτερο σενάριο παρουσίασε την επίτευξη συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων, ακόμη και την τελευταία στιγμή, εκτιμώντας ότι η διευθέτηση του ζητήματος του Ιράν θα αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα του Αμερικανού προέδρου.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, θέτοντας το ερώτημα υπό ποιους όρους θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του.

«Η δεύτερη είναι το θέμα της Ουκρανίας. Αλλά πώς θα κλείσει η Ουκρανία; Θα κλείσει μία Ουκρανία ταπεινωμένη, στην οποία θα επιβάλει τη βούλησή του ο Πούτιν και άρα μία Ευρώπη ταπεινωμένη μαζί με αυτό; Αυτά είναι, νομίζω, τα μεγάλα ερωτηματικά σήμερα το πρωί, ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες», ανέφερε.

Τι είπε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την Τουρκία

Σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για το κατά πόσο το αποτέλεσμα των εκλογών θα μπορούσε να επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα ελληνικά συμφέροντα έναντι της Τουρκίας, η Ντόρα Μπακογιάννη εμφανίστηκε καθησυχαστική.

Όπως εξήγησε, η σύμπτωση των αμερικανικών και ελληνικών συμφερόντων αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο δεν αναμένει μεταβολή στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Δεν μου αρέσει να μιλάω για ανθρώπους που σκέφτονται τα ελληνικά δίκαια. Δεν σκέφτεται κανένας, αλλά τα συμφέροντά τους ταυτίζονται αυτή τη στιγμή με τα δικά μας. Αυτό δεν θα αλλάξει», υποστήριξε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι μια ενδεχόμενη πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να ενισχύσει τη στάση απέναντι στην Τουρκία, καθώς, όπως σημείωσε, διαμορφώνονται νέες πολιτικές δυναμικές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κρις Πάπας, εκφράζοντας την επιθυμία να εκλεγεί.

«Μακάρι να εκλεγεί ο Κρις Πάπας. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην πανηγυρίσει», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, επανέλαβε ότι δεν διαπιστώνει λόγους ανησυχίας για τα ελληνικά συμφέροντα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι διεθνείς εξελίξεις πρέπει να εξετάζονται και υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής διάστασης.

«Αλλά, πέραν αυτού, αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται τέτοιες δυναμικές που, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ελληνικά, δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Αλλά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαστε μόνο Έλληνες, είμαστε και Ευρωπαίοι».

Στη συνέχεια, τόνισε: «Είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα οι προβληματισμοί σε θέματα ΝΑΤΟ και σε θέματα Ευρώπης, για μένα, είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Δηλαδή, θα παίξει ρόλο αυτή η εκλογή, θα παίξει ρόλο ακόμα και στις εκλογές που έπονται στην Ευρώπη. Έτσι;

Ενδεχομένως, αν χάσει ο Τραμπ, θα είναι μία μεγάλη ανάσα για αυτούς οι οποίοι πολεμούν την ακροδεξιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μία περίοδο πάρα πολύ μεγάλης αστάθειας. Όχι ότι δεν ήμασταν. Ήμασταν, αλλά τώρα μπαίνουμε σε ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι εμείς που κάνουμε πολιτική, ώστε, όταν βγάζουμε διάφορες κορώνες, να σκεφτόμαστε από πίσω τι πραγματικά έρχεται και τι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.».