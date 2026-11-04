Βουλή: Στην Ολομέλεια την Τετάρτη το νομοσχέδιο για τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers – Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο το νομοσχέδιο για τα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί σε funds kαι διαχειρίζονται από servicers, εν μέσω εντάσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα σήμερα το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από την Επιτροπή με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Να σημειωθεί ότι έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί σε δύο συνεδριάσεις.

Αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης για την απουσία των servicers από τη συνεδρίαση της Βουλής

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι εισηγητές και αγορητές των κομμάτων της Αντιπολίτευσης εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους στην απουσία από την ακρόαση των φορέων εκπροσώπου της Ένωσης των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers) και χαρακτήρισαν «προσχηματική» την αντίδραση της Κυβέρνησης.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη, ανέφερε ότι όπως έγινε γνωστό από πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από την Ένωση των services αυτοί έλαβαν την πρόσκληση συμμετοχής στην ακρόαση των φορέων στις 9 το πρωί της Παρασκευής, λίγη ώρα δηλαδή πριν την έναρξη της συνεδρίασης και συνεπώς ήταν εύλογο να μην μπορούν να προλάβουν να προετοιμαστούν να παραστούν. Στο ίδιο μήκος ήταν και οι τοποθετήσεις και των άλλων αγορητών της Αντιπολίτευσης λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ακρόαση του φορέα, αφήνοντας αιχμές για μεθόδευση από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο δε αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς επισήμανε ότι ζήτησε με επιστολή του από την Παρασκευή να υπάρξει χθες μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν οι εκπρόσωποι των services προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Κοτρωνίας ανέφερε πως οι προσκλήσεις σε όλους τους φορείς έγιναν την Πέμπτη από την γραμματεία. Η πρόσκληση της Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης, όμως, δεν κατέστη εφικτή την Πέμπτη, καθώς δεν αναβρέθηκε εκπρόσωπός της για να ενημερωθεί. Αυτό κατέστη δυνατόν το πρωί της Παρασκευής, που η Ένωση ενημέρωσε ότι δεν προλαβαίνει να παραστεί κάποιος εκπρόσωπός της.

Ο Γιώργος Κοτρωνιάς αντέτεινε ότι αυτό δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κάποια «συμπαιγνία». Επισήμανε μάλιστα ότι η πρόταση πρόσκληση των services υπήρχε και στους φορείς που είχε προτείνει ο εισηγητής της ΝΔ.

Σχετικά με την πρόταση να υπάρξει εμβόλιμη έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μετά την Παρασκευή, ίσως χθες, Δευτέρα, προκειμένου να προσέλθει σε ακρόαση η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής αυτό δεν μπορεί να γίνει εφόσον το απόγευμα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε και η τρίτη συνεδρίαση με την ψήφιση επί της Αρχής του νομοσχέδιο και την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των άρθρων.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος από την πλευρά του απέριψε τα περί προσχηματική αντίδρασης την Παρασκευή, όταν εκείνος διαπίστωσε την απουσία των εκπροσώπων της Ένωσης των services από την ακρόαση. Αναρωτήθηκε τι «είδους παιχνίδια συνωμοσιολογίας είναι αυτά περί συμπαιγνίας για να μην προσέλθουν στην ακρόαση των φορέων;». «Η θέση της Κυβέρνησης εκφράστηκε καθαρά την Παρασκευή και ήταν θέση ξεκάθαρη για την στάση των services», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Εμείς γιατί να μην θέλουμε να έρθουν στην Επιτροπή όταν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που είναι ξεκάθαρα εναντίον τους και υπέρ των δανειοληπτών;», συνέχισε στον ίδιο τόνο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Εμείς γιατί να μην θέλουμε να έρθουν εδώ να τοποθετηθούν; Επειδή τους βάζουμε ποινές ύψους 500.000 ευρώ ανά παράβαση; Επειδή τους μειώνουμε τις προκαταβολές που ζήταγε ο κάθε servicers και αυτό τώρα μειώνετε στο 15% της απαίτησης για να υπάρξει μια ρύθμιση;» εξακολούθησε για να καταλήξει: «Εάν κάποιοι θέλουν να γίνουν νεροκουβαλητές των funds να το πουν. Εμείς εδώ νομοθετούμε, εσείς παίζετε με την δημιουργία εντυπώσεων».