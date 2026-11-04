Polymarket: Ισχυρό προβάδισμα των Δημοκρατικών για τον έλεγχο Γερουσίας και Βουλής

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Σημαντικό προβάδισμα στους Δημοκρατικούς για την επικράτησή τους και στα δύο νομοθετικά σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου δίνουν οι αγορές προβλέψεων της Polymarket, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της πλατφόρμας, οι πιθανότητες να εξασφαλίσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέρχονται στο 74%. Μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε σημαντικά τα πολιτικά περιθώρια ελιγμών του Ντόναλντ Τραμπ, διαμορφώνοντας νέους συσχετισμούς δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Ειδικότερα, η Polymarket εκτιμά στο 76% τις πιθανότητες επικράτησης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ενώ για τη Βουλή των Αντιπροσώπων το αντίστοιχο ποσοστό εκτοξεύεται στο 95%.

Αντίθετα, οι πιθανότητες να εξασφαλίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι την πλειοψηφία στη Γερουσία, με ταυτόχρονη επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή, διαμορφώνονται στο 23%.

Ακόμη χαμηλότερες είναι οι εκτιμήσεις για επικράτηση των Ρεπουμπλικανών και στα δύο νομοθετικά σώματα, με το ποσοστό να περιορίζεται στο 5%.

Τέλος, μόλις στο 1% υπολογίζονται οι πιθανότητες να αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο της Γερουσίας και οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής.