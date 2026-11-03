Κρις Πάππας στον ΑΝΤ1: «Θέλω να διασφαλίσω ότι και άλλοι άνθρωποι θα έχουν αντίστοιχες ευκαιρίες»

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Για τις ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την εργασία, καθώς και τη δυνατότητα αξιοπρεπούς συνταξιοδότησης, μίλησε ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάππας, ο οποίος διεκδικεί μία έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Θανάση Τσίτσα, αμέσως μετά την ψήφο του, ο Κρις Πάππας αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που του δόθηκαν στη ζωή του, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστούν αντίστοιχες δυνατότητες για τις επόμενες γενιές.

«Στη ζωή μου μού δόθηκαν πολλές ευκαιρίες και θέλω να διασφαλίσω ότι και άλλοι άνθρωποι θα έχουν αντίστοιχες ευκαιρίες: να λάβουν καλή εκπαίδευση, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να μπουν στην αγορά εργασίας, να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν με αξιοπρέπεια.

Αυτό αποτελεί μέρος της υπόσχεσης που δίνει η Αμερική στους πολίτες της και πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα για τις επόμενες γενιές», δήλωσε.