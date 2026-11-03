ΗΠΑ: Δεν θα ολοκληρωθεί εντός της θητείας Τραμπ η Αψίδα του Θριάμβου στην Ουάσινγκτον

Η σχεδιαζόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ Αψίδα του Θριάμβου στην Ουάσινγκτον, ύψους 76 μέτρων, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της θητείας του στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, το κατασκευαστικό σχέδιο αντιμετωπίζει προσφυγές και νομικά εμπόδια, ενώ η ολοκλήρωση του έργου θα απαιτήσει από 33 έως 39 μήνες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αψίδα του Θριάμβου, ύψους 76 μέτρων, που σχεδιάζει να κατασκευάσει στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της θητείας του στον Λευκό Οίκο.
  • Το κατασκευαστικό σχέδιο βρίσκεται αντιμέτωπο με νομικά εμπόδια, καθώς έχουν κατατεθεί προσφυγές με στόχο την αναστολή ή την ακύρωση της ανέγερσης του μνημείου.
  • Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει 33 έως 39 μήνες, καθιστώντας απίθανη την παράδοσή του εντός της τρέχουσας προεδρικής θητείας.

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Η Αψίδα του Θριάμβου, ύψους 76 μέτρων, που σχεδιάζει να κατασκευάσει στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της θητείας του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσίασε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το κατασκευαστικό σχέδιο βρίσκεται αντιμέτωπο με νομικά εμπόδια, καθώς έχουν κατατεθεί προσφυγές με στόχο την αναστολή ή την ακύρωση της ανέγερσης του μνημείου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, μόνο οι εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης αναμένεται να διαρκέσουν από έξι έως οκτώ μήνες.

Συνολικά, η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει 33 έως 39 μήνες, γεγονός που καθιστά απίθανη την παράδοσή του εντός της τρέχουσας προεδρικής θητείας του Τραμπ.

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