ΗΠΑ: Δεν θα ολοκληρωθεί εντός της θητείας Τραμπ η Αψίδα του Θριάμβου στην Ουάσινγκτον

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Η Αψίδα του Θριάμβου, ύψους 76 μέτρων, που σχεδιάζει να κατασκευάσει στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της θητείας του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσίασε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το κατασκευαστικό σχέδιο βρίσκεται αντιμέτωπο με νομικά εμπόδια, καθώς έχουν κατατεθεί προσφυγές με στόχο την αναστολή ή την ακύρωση της ανέγερσης του μνημείου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, μόνο οι εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης αναμένεται να διαρκέσουν από έξι έως οκτώ μήνες.

Συνολικά, η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει 33 έως 39 μήνες, γεγονός που καθιστά απίθανη την παράδοσή του εντός της τρέχουσας προεδρικής θητείας του Τραμπ.