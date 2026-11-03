ΠΑΟΚ – Ρόμα BC 113-111: Με buzzer beater του Μουρ πήρε τη ματσάρα με τους Ιταλούς

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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 113-111 της Ρόμα στο PAOK Sport Arena, για την 6η αγωνιστική του EuroCup, με τον Μπεν Μουρ να σημειώνει το νικητήριο καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ στην Κωνσταντινούπολη, στις 27 Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν η επιθετική συνεισφορά των Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν και Μάρκους Φόστερ. Ο Ταϊρί σημείωσε 27 πόντους, με 6/11 τρίποντα, ο Όσμαν πρόσθεσε 25 πόντους, με 3/7 τρίποντα και 12/12 βολές, ενώ ο Φόστερ πέτυχε 20 πόντους, με 4/7 τρίποντα.

Για τη Ρόμα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νικολό Μάνιον, ο οποίος είχε 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από τον ΠΑΟΚ απουσίασε λόγω ασθένειας ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την υψηλή παραγωγικότητα των δύο ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και τη Ρόμα να διεκδικεί τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ρόμα ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 2-6, χάρη στους Ολίνικ και Στίβενσον. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με πιεστική άμυνα και λύσεις από διαφορετικούς παίκτες στην επίθεση, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 16-6, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 18-12 στο 6ο λεπτό.

Οι Μουρ, Φόστερ και Χάτζινς συνέβαλαν στη διατήρηση του προβαδίσματος, με τη διαφορά να φτάνει στους οκτώ πόντους στο 11ο λεπτό (32-24). Στη συνέχεια, ο Ταϊρί ευστόχησε σε τρία διαδοχικά τρίποντα, διαμορφώνοντας το 48-38 στο 15ο λεπτό.

Η ιταλική ομάδα περιόρισε σταδιακά τη διαφορά, αξιοποιώντας τις δεύτερες επιθέσεις και την επιθετική παρουσία των Μάνιον και Ουότσον. Στο 17ο λεπτό μείωσε σε 53-46, ενώ οι συνεχόμενοι πόντοι του Σιμόνοβιτς και ένα δίποντο του Στίβενσον έφεραν το σκορ στο 59-56 στο 19ο λεπτό. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 61-60.

Στην τρίτη περίοδο, οι Ταϊρί και Γκρέι αύξησαν τη διαφορά στους έξι πόντους (66-60), όμως η Ρόμα απάντησε με επιμέρους σκορ 9-2 και πέρασε μπροστά με 68-69 στο 24ο λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ ανέκτησε το προβάδισμα με δικό του επιμέρους σκορ 8-3, φτάνοντας στο 76-72 στο 27ο λεπτό. Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 92-86, ενώ δύο εύστοχα τρίποντα του Φόστερ συνέβαλαν στη διεύρυνση της διαφοράς στους εννέα πόντους (95-86), στις αρχές της τελευταίας περιόδου.

Η Ρόμα κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, ισοφαρίζοντας αρχικά σε 106-106 στο 37ο λεπτό και στη συνέχεια σε 109-109 στο 38ο. Με καλάθι του Σιμόνοβιτς, η ιταλική ομάδα προηγήθηκε 109-111 στο 39ο λεπτό.

Ωστόσο, ο Μουρ ισοφάρισε σε 111-111, όταν απέμεναν 42 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πήρε επιθετικό ριμπάουντ και πέτυχε το καλάθι που διαμόρφωσε το τελικό 113-111, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 29-22, 61-60, 92-86, 113-111.

Διαιτητές: Ζαμόισκι (Πολωνία), Πιρ (Ισραήλ), Κάιρις (Λιθουανία).

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 8, Ταϊρί 27 (6), Όσμαν 25 (3), Αλεξάντερ 6, Χουγκάζ 4 (1), Χάτζινς 3 (1), Φόστερ 20 (4), Περσίδης, Μοτιεγιούνας, Μουρ 13, Καλάθης 7 (1), Μπαζίνας.

ΡΟΜΑ (Αλεσάντρο Μάγκρο): Μάνιον 18 (1), Ουότσον 9 (2), Ντέιβις 6 (1), Φλάουερς 7 (1), Στίβενσον 16 (2), Αγιαγί 16 (1), Στράουτινς 6, Σιμόνοβιτς 17 (2), Ολίνικ 14 (1), Μετζανότε 2.