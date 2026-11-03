Σέρρες: Στον εισαγγελέα και τον ανακριτή την Τετάρτη ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη

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Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης (04/11) ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός την 1η Αυγούστου στο σπίτι του στις Σέρρες.

Σε βάρος του 36χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το μεσημέρι της Τρίτης (03/11). Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν περίπου στις 21:00 και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Σερρών, όπου παραμένει μέχρι τη μεταγωγή του στα δικαστήρια.

Τον Γιώργο Χαντζίδη είχε εντοπίσει νεκρό ο γιος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, ενώ στο σπίτι δεν είχαν διαπιστωθεί ίχνη διάρρηξης.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία προκλήθηκαν από χτύπημα με θλών όργανο, πιθανόν σφυρί ή ματσόλα. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τις Αρχές να στρέψουν τις έρευνές τους στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.