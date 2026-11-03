Σέρρες: Στον εισαγγελέα και τον ανακριτή την Τετάρτη ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη

Ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (03/11), έπειτα από ένταλμα σύλληψης. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση είχε αποκαλύψει εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα του πατέρα του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός την 1η Αυγούστου στο σπίτι του στις Σέρρες.
  • Σε βάρος του 36χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το μεσημέρι της Τρίτης και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν περίπου στις 21:00.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από χτύπημα με θλών όργανο, οδηγώντας τις Αρχές να στραφούν στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης (04/11) ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός την 1η Αυγούστου στο σπίτι του στις Σέρρες.

Σε βάρος του 36χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το μεσημέρι της Τρίτης (03/11). Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν περίπου στις 21:00 και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Σερρών, όπου παραμένει μέχρι τη μεταγωγή του στα δικαστήρια.

Τον Γιώργο Χαντζίδη είχε εντοπίσει νεκρό ο γιος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, ενώ στο σπίτι δεν είχαν διαπιστωθεί ίχνη διάρρηξης.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία προκλήθηκαν από χτύπημα με θλών όργανο, πιθανόν σφυρί ή ματσόλα. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τις Αρχές να στρέψουν τις έρευνές τους στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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