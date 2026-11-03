«Αμαρτωλή» ΜΚΟ: «Άσχημα ε;» – Το προκλητικό βίντεο του Φιρινίδη με τα μετρητά και οι νέοι εξοργιστικοί διάλογοι για αισθητικές παρεμβάσεις

Νέες πληροφορίες για τα ακριβά γούστα των μελών του κυκλώματος, που με «βιτρίνα» την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», υφάρπαζαν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, και ένα προκλητικό βίντεο του 37χρονου ιδρυτή της οργάνωσης, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Παράλληλα η 35χρονη σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, οδηγήθηκε στην φυλακή μετά την απολογία της, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο του 37χρονου όσο και της 35χρονης.

Το προκλητικό βίντεο του Φιρινίδη

Σε βίντεο που παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) το MEGA, ο «εγκέφαλος» της απάτης με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εμφανίζεται να καταγράφει σε βίντεο τις δεσμίδες με τα λεφτά.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει καταγράψει ο ίδιος ο 37χρονος, εμφανίζονται έξι δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, δεκάδες χαρτονομίσματα των 100 ευρώ και άλλα χρήματα απλωμένα πάνω σε τραπέζι.

«Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ; Άσχημα ε;» ακούγεται να λέει ο 37χρονος, δείχνοντας τα χρήματα που, σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛΑΣ, είναι προϊόν υπεξαίρεσης.

Οι νέοι εξοργιστικοί διάλογοι για αισθητικές παρεμβάσεις

Την ίδια στιγμή που έστελνε μηνύματα σε γονείς άρρωστων παιδιών, η 35χρονη κατηγορείται πως ξόδευε χρήματα που προορίζονταν για εκείνα ακόμη και σε κέντρα αισθητικής.

35χρονη: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είδα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα σας ότι αναλαμβάνεται και περιπτώσεις ασυμμετρίας με fillers. Ισχύει ;

Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είδα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα σας ότι αναλαμβάνεται και περιπτώσεις ασυμμετρίας με fillers. Ισχύει ; Υπάλληλος ιατρείου: Ναι, βεβαίως.

Ναι, βεβαίως. 35χρονη: Κοιτάξτε, εμένα θα με ενδιέφερε, δεν με απασχολεί το κόστος. Να το πω και αυτό, εμένα με ενδιαφέρει ότι πω, να το πω με γιατρό.

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σπαταλούσε και ο 37χρονος αρχηγός του κυκλώματος.

37χρονος αρχηγός: Για σένα είχα δώσει 100.000 ευρώ. Πώς αισθάνεσαι γι’ αυτό;

Για σένα είχα δώσει 100.000 ευρώ. Πώς αισθάνεσαι γι’ αυτό; Πρώην σύντροφος 37χρονου: Εσύ ήθελες να πληρώσεις τα λεφτά, εγώ δεν στο ζήτησα.

Η πρώην σύντροφος του 37χρονου μίλησε στο MEGA και όσα λέει είναι αποκαλυπτικά. «Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση θεωρώ ότι όταν πάει καλά, έχει κάποια χρήματα καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν είχα κάτσει να ψαχτώ με αυτό το ζήτημα. Ναι, ότι ήταν άνετος το είχα καταλάβει. Δηλαδή βοηθούσε κόσμο» ανέφερε.

Προφυλακιστέα η σύντροφος του Φιρινίδη – «Είναι εθισμένος στον τζόγο» υποστήριξε

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της στον Α’ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές για παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Πρόκειται για τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο οποίος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να δώσει εξηγήσεις την Πέμπτη.

Κατά την απολογία της, η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την εξέλιξη της υπόθεσης στον εθισμό του συντρόφου της στον στοιχηματισμό. Όπως υποστήριξε, τα ποσά που αποτελούν αντικείμενο της υπόθεσης είναι μικρότερα από εκείνα που έχουν αναφερθεί, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της, αρνούμενη ότι κάνανε πολυτελή ζωή. «Επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές από τη ζωή μας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι 68 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ», φέρεται να ισχυρίστηκε η ίδια.

Ελεύθεροι με όρους τρεις κατηγορούμενοι – Αρνούνται την εμπλοκή τους

Αντίθετα, με την 35χρονη, ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας κι ένας 35χρονος διαιτητής– με τους δύο τελευταίους να διώκονται για το σκέλος της υπόθεσης που συνδέεται με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Ο 32χρονος αδελφός της αρνήθηκε την εμπλοκή του στις αποδιδόμενες πράξεις. Υποστήριξε, κατά πληροφορίες, ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση συνδέεται αποκλειστικά με την επαγγελματική του ιδιότητα ως προγραμματιστής, ενώ εξήγησε ότι αποδέχθηκε να συμμετέχει με πολύ μικρά εταιρικά ποσοστά σε ορισμένες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από συγκατηγορουμένους του, χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει ουσιαστική ανάμειξη.

Αρνητικός ως προς τις κατηγορίες που τον βαρύνουν εμφανίστηκε και ο 35χρονος διαιτητής, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία ή τις δραστηριότητες της ΜΚΟ. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της διαιτησίας, αναφέροντας ότι κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει διευθύνει περίπου 60 αναμετρήσεις, λαμβάνοντας, όπως είπε, εξαιρετικές αξιολογήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπερασπιστική γραμμή του 38χρονου ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος αρνήθηκε κάθε σύνδεση με τη ΜΚΟ και τις παράνομες δραστηριότητες που διερευνώνται. Φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν είχε γνώση περί προσυνεννοημένων αγώνων ούτε συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη με την απολογία τού κατηγορούμενου προέδρου τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας και θα ολοκληρωθεί την επομένη με τον 37χρονο, βασικό – κατά τη δικογραφία – κατηγορούμενο.

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Φιρινίδη και της συντρόφου του

Στην δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.), του ιδρυτή της ΜΚΟ ”Παιδική Χαρά” Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του Βασιλικής Μανησιώτη, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Και οι δύο κατηγορούνται για υπεξαίρεση ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα η Αρχή αναζητώντας ίχνη για την μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών pay pall, εντόπισε χρήματα στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ. Ήδη, η Αρχή έχει δεσμεύσει ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, μπορούν να τα διεκδικήσουν οι δωρητές στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά που έχουν στα χέρια τους, δηλαδή τα χαρτιά ή τα mail που γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν χρήματα στην συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Η δίωξη και το κατηγορητήριο

Σε βάρος των 6 κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα όπως επίσης συμμορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φαίνεται να προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Β. Ελλάδος.

Απειλές από τον Φιρινίδη καταγγέλλει πατέρας – «Μην με πιέζεις, μην γυρίσω τα χρήματα»

Ο πατέρας ενός παιδιού που χρειαζόταν να υποβληθεί σε θεραπεία στη Ρωσία, περιέγραψε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» την περιπέτεια που έζησε με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η οργάνωση ανέλαβε να συγκεντρώσει χρήματα μέσω εράνου, ωστόσο, παρά τις δωρεές και τις διαβεβαιώσεις που έλαβε, η οικογένειά του δεν είδε ποτέ τα χρήματα να φτάνουν στα χέρια της.

Όπως περιέγραψε, όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2020, όταν τον προσέγγισε η τότε αντιπρόεδρος της ΜΚΟ, Βάσια Μανησιώτη. Η ίδια, σύμφωνα με την καταγγελία, του είπε ότι είχε ενημερωθεί για την κατάσταση της οικογένειας και την προσπάθεια που έκανε να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου ο γιος του να μεταβεί στη Ρωσία για θεραπεία.

Ακολούθησε συνάντηση στις αρχές Σεπτεμβρίου με εκπρόσωπο της «Παιδικής Χαράς» και στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ο έρανος, ο οποίος είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 16 Οκτωβρίου 2020. Η οικογένεια είχε ζητήσει περίπου 95.000 ευρώ για την κάλυψη της θεραπείας. Μέσα σε έναν μήνα, όπως αναφέρει ο πατέρας, στην ιστοσελίδα της οργάνωσης εμφανίζονταν 42.000 ευρώ από καταθέσεις. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κάθε βράδυ λάμβανε στιγμιότυπο της ιστοσελίδας, ώστε να ενημερώνεται για την πορεία της συγκέντρωσης των χρημάτων.

Ο έρανος, ωστόσο, σταμάτησε πριν από την ημερομηνία που είχε αρχικά οριστεί. Η εξήγηση που δόθηκε στην οικογένεια, σύμφωνα με όσα περιέγραψε στις «Αποκαλύψεις», ήταν ότι οι έρανοι δεν διαρκούν περισσότερο από έναν μήνα, καθώς θεωρείται ότι σε αυτό το διάστημα έχει επιτευχθεί ο σκοπός τους.

«Εμείς είχαμε ζητήσει ένα ποσό κοντά στις 95.000 και μέσα σε έναν μήνα είχαμε 42.000 καταθέσεις. Κάθε βράδυ “σκρινάριζε” στην ιστοσελίδα της Παιδικής Χαράς το ποσό. Όταν σταμάτησε τον έρανο, φαινόταν το ποσό των 42.000. Υπ’ όψιν, εμείς μάθαμε πρόσφατα ότι τελικά το ποσό ήταν 75.000», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έλαβα ούτε ένα ευρώ»

Μετά τη διακοπή του εράνου, ο πατέρας θέλησε να μάθει τι θα συνέβαινε με τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί και πότε θα αποστέλλονταν στην κλινική της Ρωσίας. Όπως υποστήριξε, τότε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης τού μίλησε για έναν ανώνυμο δωρητή, ο οποίος θα εμφανιζόταν να συνεισφέρει χρήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του ποσού.

«Τώρα μέσω ενός ανώνυμου δωρητή, ο οποίος δεν υπάρχει δηλαδή, θα μπει ψευδώς, θα βάλω κι εγώ 3.000 ευρώ και θα στείλουμε με τέσσερα εμβάσματα στην κλινική που θες να πας το παιδί σου τα 45.000 ευρώ», φέρεται να του είπε ο ιδρυτής της ΜΚΟ.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, στη συνέχεια εμφανίστηκαν τέσσερα εμβάσματα μέσω τράπεζας, τα οποία έδιναν την εικόνα ότι η διαδικασία αποστολής των χρημάτων είχε προχωρήσει κανονικά. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, τα ποσά εμφανίστηκαν χωρίς να πιστωθούν ποτέ στην κλινική.

Έτσι, ενώ όσοι είχαν συνεισφέρει στον έρανο θεωρούσαν ότι η οικογένεια είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα, οι γονείς εξακολουθούσαν να μην έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση που τους είχε υποσχεθεί η οργάνωση.

«Μην με πιέζεις, μην γυρίσω τα χρήματα στους αποστέλλοντες»

Η προσπάθεια του πατέρα να λάβει απαντήσεις για την τύχη των χρημάτων φέρεται να οδήγησε σε μια ιδιαίτερα έντονη συνομιλία με τον Φιρινίδη. Όπως περιέγραψε, η πανδημία του κορονοϊού δυσκόλευε εκείνη την περίοδο τις διά ζώσης συναντήσεις. Όταν, όμως, αποφάσισε να πιέσει περισσότερο για να ξεκαθαρίσει τι είχε συμβεί, υποστηρίζει ότι δέχθηκε μια απάντηση που εξέλαβε ως απειλή.

«Όταν τον πίεσα λίγο παραπάνω, μου είπε: “Μην με πιέζεις, μην γυρίσω τα χρήματα στους αποστέλλοντες”», κατήγγειλε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν προχώρησε τότε σε περισσότερες ενέργειες, καθώς δεν ήθελε να προκαλέσει την αντίδραση του ανθρώπου από τον οποίο περίμενε να πάρει τα χρήματα. Παρέμεινε, όπως είπε, στην αναμονή, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κατάφερνε τελικά να λάβει έστω ένα μέρος της οικονομικής ενίσχυσης που είχε συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του παιδιού του.