Λευκός Οίκος για την παράξενη ομιλία Τραμπ στο Μνημείο Λίνκολν: «Δεν είναι κουρασμένος»

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Να υπερασπιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ και την ασυνήθιστη ομιλία του μπροστά από την τεχνητή λίμνη του Μνημείου Λίνκολν στην Ουάσινγκτον επιχείρησε ο Λευκός Οίκος, διαβεβαιώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται καλά και «δεν είναι κουρασμένος». Οι διευκρινίσεις έρχονται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση του Τραμπ την παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών, κατά την οποία αφιέρωσε μεγάλο μέρος των δηλώσεών του στις ανακαινίσεις της αμερικανικής πρωτεύουσας, αντί στην εκλογική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με το Sky News, ο ανταποκριτής του στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, χαρακτήρισε την ομιλία «παράξενη» και «γελοία σε βαθμό που προκαλούσε γέλιο», καθώς ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στη δεξαμενή αντανάκλασης, στην αποκατάστασή της και στα προβλήματα που παρουσίαζε.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υπερασπίστηκαν την εμφάνιση του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην προεκλογική εκστρατεία.

Σύμφωνα με το NBC News, αξιωματούχος ανέφερε ότι ο 80χρονος Τραμπ «έδωσε τα πάντα» πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και ότι αισθάνεται «καλά» και «δεν είναι κουρασμένος».

Ο ίδιος ο πρόεδρος, πάντως, είχε παραδεχθεί το προηγούμενο βράδυ, κατά τη διάρκεια προεκλογικών παρεμβάσεων εξ αποστάσεως, ότι έχανε τη φωνή του.

«Το μόνο που μετράει είναι οι ψήφοι, όχι οι δημοσκοπήσεις»

Αναφερόμενος στις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος.

«Στο τέλος της ημέρας, όλα κρίνονται από τις ψήφους. Παρακολουθούμε τα στοιχεία της πρόωρης ψηφοφορίας και τα αποτελέσματα. Επομένως, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι», δήλωσε.

«Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε απαισιόδοξοι προτού καταμετρηθεί έστω και μία ψήφος. Το μόνο που έχει σημασία δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, ούτε οι προβλέψεις και οι αναλύσεις. Είναι οι ψήφοι που καταμετρώνται», πρόσθεσε.

«Η μισή ομιλία αφορούσε τις εκλογές», επιμένει ο Λευκός Οίκος

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Τραμπ αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της εμφάνισής του στα έργα ανάπλασης της Ουάσινγκτον, ο αξιωματούχος απάντησε ότι «η μισή ομιλία αφορούσε τις ενδιάμεσες εκλογές».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το NBC News, στην πραγματικότητα μόνο ένα μικρό μέρος των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου ήταν αφιερωμένο στην εκλογική αναμέτρηση, την οποία δεν ανέφερε παρά μόνο αφού είχαν περάσει περισσότερα από 20 λεπτά.

Ο αξιωματούχος επέμεινε ότι ο Τραμπ είχε συμπεριλάβει στην ομιλία του βασικά προεκλογικά μηνύματα.

«Μίλησε για την οικονομία και τον νόμο και την τάξη. Μίλησε για τη μετανάστευση. Μίλησε για το One Big Beautiful Bill. Μίλησε για την ατζέντα των Δημοκρατικών. Επομένως, υπήρχαν πολλά προεκλογικά μηνύματα διάσπαρτα μέσα στην ομιλία», υποστήριξε.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και δεύτερος, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος χρειάστηκε περισσότερα από 20 λεπτά για να αρχίσει να μιλά για τις εκλογές, απέφυγε να απαντήσει ευθέως.

Η αντιπαράθεση για το περιεχόμενο της ομιλίας συνεχίζεται την ώρα που οι Αμερικανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες, προκειμένου να καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία για τα επόμενα δύο χρόνια.