Εκλογές ΗΠΑ: Μάχη στήθος με στήθος στη Βόρεια Καρολίνα – Οι αλλαγές στα εκλογικά όρια που απειλούν έναν Δημοκρατικό βουλευτή

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Μία από τις πλέον αμφίρροπες αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων διεξάγεται στην 1η εκλογική περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι αναδιαμόρφωσαν τα εκλογικά όρια, δυσκολεύοντας σημαντικά την προσπάθεια επανεκλογής του Δημοκρατικού βουλευτή Ντον Ντέιβις.

Σύμφωνα με το Sky News, οι αλλαγές αφαίρεσαν από την περιφέρεια περιοχές με ισχυρή υποστήριξη στους Δημοκρατικούς και πρόσθεσαν άλλες όπου υπερισχύουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Με τη νέα χάραξη, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχε επικρατήσει στην περιφέρεια με διαφορά άνω των δέκα ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Παρά τα νέα δεδομένα, ο Ντέιβις, απόστρατος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, διεκδικεί την επανεκλογή του σε μια αναμέτρηση στην οποία και τα δύο κόμματα έχουν διαθέσει μεγάλα ποσά.

«Η εκπροσώπηση έχει σημασία και γι’ αυτό βάζουμε πρώτα την ανατολική Βόρεια Καρολίνα. Αυτός είμαι. Οι οικογένειές μας πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Δεν έχω ξεχάσει από πού προέρχομαι και ποιος είμαι», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Spectrum News 1.

Παρότι ανήκει στους Δημοκρατικούς, ο Ντέιβις έχει επαινέσει την κυβέρνηση Τραμπ για τη διαχείριση των νότιων συνόρων των ΗΠΑ.

Η Ρεπουμπλικανή αντίπαλος και η εκλογική αναμέτρηση που παραμένει ανοιχτή

Αντίπαλός του είναι η Λόρι Μπάκχαουτ, απόστρατη συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού, η οποία είχε ηττηθεί από τον Ντέιβις στις εκλογές του 2024.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Βόρεια Καρολίνα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Μπάκχαουτ δήλωσε:

«Είμαι υποψήφια επειδή έχω κουραστεί από τους επαγγελματίες πολιτικούς και είμαι μαχήτρια».

Σύμφωνα με το Cook Political Report, οι Ρεπουμπλικάνοι προχώρησαν στην αναδιαμόρφωση της περιφέρειας με «σαφή πρόθεση» να εμποδίσουν την επιστροφή του Ντέιβις στο Κογκρέσο.

Ωστόσο, η ίδια ανάλυση επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στον ενθουσιασμό μεταξύ των ψηφοφόρων των δύο κομμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Δημοκρατικό βουλευτή να διατηρήσει την έδρα του.

Τόσο το Cook Political Report όσο και το NBC News κατατάσσουν την αναμέτρηση στις αμφίρροπες, χωρίς σαφές προβάδισμα για κανέναν από τους δύο υποψηφίους.