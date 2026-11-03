Κώστας Αποστολάκης για Νίκο Οικονομόπουλο: «Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει δημόσια εκφράσει και ομολογήσει τον Ιησού Χρηστό»

Για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακάριου σε συναυλία στο Σίδνεϊ του Νίκου Οικονομόπουλου, ρωτήθηκε ο Κώστας Αποστολάκης, σε δηλώσεις που παραχώρησε ο ηθοποιός στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Ο καλλιτέχνης τόνισε πως ο Αρχιεπίσκοπος «κάνει πάρα πολύ καλά και χάρηκα πάρα πολύ που πήγε», ενώ αναφέρθηκε και στον επιτυχημένο ερμηνευτή.

Σε ερώτηση για το πώς του φάνηκε η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στη συναυλία, ο Κώστας Αποστολάκης απάντησε: «Πάρα πολύ ωραίο μου φαίνεται. Καλά έκανες και το ρωτάς, γιατί καμιά φορά έχουν οι άνθρωποι την άποψη ότι όταν πας στην εκκλησία, η ζωή σου έγινε μαύρη ξαφνικά, από τη μια ημέρα στην άλλη. Όχι, άσπρη έγινε η ζωή σου. Πριν ήταν μαύρη, αλλά δεν το ήξερες. Αλλά αν δεν έχεις μέσα σου τη φλόγα του πνεύματος του Αγίου, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα ποτέ».

«Και ο Νίκος Οικονομόπουλος χαίρομαι πάρα πολύ που έχει δημόσια εκφράσει, δηλώσει και ομολογήσει τον Ιησού Χρηστό, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το ομολογήσεις δημόσια αν δεν είναι εκ Πνεύματος Αγίου», υπογράμμισε.

Ακόμα, ο ηθοποιός είπε: «Κάνει πάρα πολύ καλά και χάρηκα πολύ που πήγε ο Αρχιεπίσκοπος. Θα συνεχίσει τη ζωή του. Μάλιστα το Ευαγγέλιο λέει ότι θα συνεχίσεις τη ζωή σου, όπως ήσουν και πριν, με όποια δουλειά έκανες, αν είναι τίμια».