UKMTO: Αναφέρθηκε πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο 14 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ομάν

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Νέο περιστατικό καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεξαμενόπλοιο φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από δύο «αδιευκρίνιστα βλήματα», σύμφωνα με ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας UKMTO.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, περίπου 14 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση των βλημάτων, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Τεχεράνη βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.