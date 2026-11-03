Μητσοτάκης: Το ελληνικό FBI μέσα σε δύο χρόνια εξάρθρωσε 260 κυκλώματα – Σπάνε τα συνδικάτα της ανομίας

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Για τις επιτυχίες της διετούς λειτουργίας του «ελληνικού FBI »μίλησε σε ειδική εκδήλωση ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος εξήρε το έργο του, διότι όπως είπε: «Έχουν εξιχνιαστεί πάνω από 500 υποθέσεις και έχουν εξαρθρωθεί 260 κυκλώματα παράνομης διακίνησης καυσίμων, παράνομων τσιγάρων, ναρκωτικών ή λυμαίνονται πολεοδομίες, ακόμη και ολόκληρες φυλακές».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ελληνικού FBI ως την «ολική επαναφορά του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας». «Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και σπάνε τα συνδικάτα της ανομίας», σημείωσε.

Μεταξύ παραδειγμάτων εξυγίανσης που επικαλέστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και έτσι επιτύχαμε «τη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων στους αγρότες».

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.