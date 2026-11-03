Διονυσία Αυγερινοπούλου: «Δεν έχω την παραμικρή σχέση» – Η απάντησή της για δημοσίευμα που την εμπλέκει στην υπόθεση του «Mr Χωριάτικο»

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Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία Αυγερινοπούλου, με δήλωσή της, απαντά σε δημοσίευμα που εμπλέκει την ίδια και τον πρώην σύντροφό της, Πέτρο Μακρή, με τον προφυλακισμένο «Mr Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Η κ. Αυγερινοπούλου τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, τονίζοντας πως με τον Πέτρο Μακρή έχουν χωρίσει από το 2019 και διατηρούν «αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του ανηλίκου παιδιού τους».

Η δήλωση της Διονυσία Αυγερινοπούλου:

«Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της ιστοσελίδας Documento, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με τρόπο κατηγορηματικό.

Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του.

Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση».

Εξηγήσεις ζήτησαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσαν ανακοινώσεις, ζητώντας απαντήσεις από την βουλευτή της ΝΔ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento ο πρώην σύζυγος της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσίας Αυγερινοπούλου, φέρεται να είναι συνέταιρος του «Mr. Χωριάτικου» με offshore δεκάδων εκατομμυρίων.

Επιπλέον το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι στις δηλώσεις πόθεν έσχες της κας. Αυγερινοπούλου το 2019, όταν και επανεξελέγη βουλευτής, απουσιάζει η δήλωση περιουσιακών στοιχείων του συζύγου της καθώς δηλώνει άγαμη.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν καθαρές απαντήσεις χωρίς τις συνηθισμένες υπεκφυγές. Αναμένουμε τις εξηγήσεις και θα θα επανέλθουμε.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

«Από τα στοιχεία που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα documentonews.gr αναφορικά με την εμπλοκή της βουλεύτριας Ηλείας της ΝΔ, Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, στο σκάνδαλο που αφορά την επιχείρηση Χωριάτικο, προκύπτει μείζον θέμα ηθικής τάξης για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύντροφος της κ. Αυγερινοπούλου, Π. Μακρής, εμπλέκεται στη δικογραφία του συγκεκριμένου σκανδάλου απάτης και φοροδιαφυγής, ως συνέταιρος του προφυλακισμένου Αγγ. Γιαννακόπουλου, καθώς εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος offshore εταιρείας που πραγματοποιούσε δοσοληψίες με την εταιρεία «Χωριάτικο».

Σε ό,τι αφορά την κα Αυγερινοπούλου, αν και επισήμως δηλώνει άγαμη, σειρά δημοσιευμάτων την εμφανίζουν είτε ως σύντροφο είτε και ως σύζυγο με τον κ. Μακρή. Είναι προφανές πως όλα τα παραπάνω χρήζουν άμεσων εξηγήσεων από το ίδιο το κόμμα της, το οποίο επιχειρεί, αυτή την περίοδο, να παραστήσει την προστάτιδα δύναμη της τάξης και της ηθικής…».