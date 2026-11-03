Ρόδος: Ξανά ένοχοι οι «δύο» για τη δολοφονία του Γιώργου Καρυώτη – Αρνήθηκε την κατηγορία ο γιος του

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Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Καρυώτη, τον Ιούνιο του 2022, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω έκρινε ένοχους τον 43χρονο γιο του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη και τον 42χρονο συγκατηγορούμενό του.

Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον 43χρονο για την πράξη της ληστείας σε βάρος του πατέρα του, ενώ ο 42χρονος καταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία.

Τι υποστήριξαν οι δύο κατηγορούμενοι

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 42χρονος υποστήριξε ότι ο γιος του θύματος δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα. Από την πλευρά του, ο 43χρονος αρνήθηκε εκ νέου την κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του θύματος είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πατέρα του, απόφαση κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο 75χρονος Γιώργος Καρυώτης είχε βρεθεί νεκρός στις 14 Ιουνίου 2022 μέσα στο σπίτι του, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, με δεμένα τα χέρια και σχοινί γύρω από τον λαιμό του.

Η υπόθεση είχε λάβει νέα τροπή μετά την κατάθεση γυναίκας τον Δεκέμβριο του 2024 και τον εντοπισμό γενετικού υλικού που συνέδεε τον 42χρονο με τον τόπο του εγκλήματος.

Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2025, ο ίδιος είχε δηλώσει ενώπιον δικαστηρίου ότι διέπραξε μόνος του τη δολοφονία και ότι ο γιος του θύματος ήταν αθώος.