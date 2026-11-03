Γροιλανδία: Επικυρώθηκε η συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο αρκτικό νησί

Στην επικύρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ προχώρησε σήμερα το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας. Πρόκειται για την συμφωνία που είχε υπογράψει η κυβέρνηση της Γροιλανδίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της τελευταίας συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και αφορά την κατασκευή δύο νέων αμερικανικών βάσεων στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα στο νησί. Το κοινοβούλιο της Δανίας αναμένεται να επικυρώσει τη συμφωνία τη 19η Νοεμβρίου.

Σήμερα, λοιπόν, το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας επικύρωσε σήμερα τη συμφωνία ασφαλείας με 16 βουλευτές υπέρ και ενώ 7 που απείχαν της ψηφοφορίας. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή δύο νέων αμερικανικών βάσεων στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της Γροιλανδίας και απαγορεύει σε κάθε φορέα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να ασκεί έλεγχο σε στρατηγικούς τομείς. Στόχος είναι να αποτραπεί πάση θυσία το ενδεχόμενο να αποκτήσουν σταδιακά η Κίνα ή η Ρωσία μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή, ιδίως μέσω επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της συμφωνίας στο κοινοβούλιο, η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το εθνικιστικό κόμμα Naleraq επέκριναν την απουσία απτών οφελών για τη Γροιλανδία.

Το κόμμα, το οποίο υποστηρίζει την ταχεία ανεξαρτητοποίηση της Γροιλανδίας, ζητά, μεταξύ άλλων, την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν διασφαλίζει επαρκή οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις της Γροιλανδίας.