Εκλογές ΗΠΑ: Απειλές για βόμβες σε σχολεία του Οχάιο – Εκκενώθηκε εκλογικό τμήμα και διακόπηκε η ψηφοφορία

Συναγερμός σήμανε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου απειλές για βόμβες σε σχολικά συγκροτήματα προκάλεσαν εκκενώσεις κτιρίων και προσωρινή διακοπή της ψηφοφορίας για τις ενδιάμεσες εκλογές στο δημοτικό σχολείο Beverly Elementary στο Τολέδο. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα ερευνώντας το ενδεχόμενο ψευδών απειλών («swatting»), χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικοί μηχανισμοί, επιτρέποντας την επανέναρξη της εκλογικής διαδικασίας και των μαθημάτων.

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Διεθνή Νέα

Πολίτες συγκεντρωμένοι έξω από το δημοτικό σχολείο Beverly Elementary, στο Τολέδο του Οχάιο, όπου εκκενώθηκε εκλογικό τμήμα έπειτα από απειλή για βόμβα, κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026. (Φωτογραφία: 13 Action News / X)
Πολίτες συγκεντρωμένοι έξω από το δημοτικό σχολείο Beverly Elementary, στο Τολέδο του Οχάιο, όπου εκκενώθηκε εκλογικό τμήμα έπειτα από απειλή για βόμβα, κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026. (Φωτογραφία: 13 Action News / X)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου απειλές για βόμβες σε σχολεία προκάλεσαν εκκενώσεις κτιρίων και κινητοποίηση της αστυνομίας εν μέσω της ψηφοφορίας για τις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Σε μία περίπτωση, η απειλή αφορούσε σχολείο που λειτουργούσε ως εκλογικό τμήμα στο Τολέδο, με αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι να απομακρυνθούν και η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά.
  • Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα περιστατικά να αποτελούν περιπτώσεις «swatting», ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

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Συναγερμός σήμανε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου απειλές για βόμβες σε σχολεία προκάλεσαν εκκενώσεις κτιρίων και κινητοποίηση της αστυνομίας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, η απειλή αφορούσε σχολείο που λειτουργούσε και ως εκλογικό τμήμα, με αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι να απομακρυνθούν και η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο 13 Action News (WTVG), το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (3/11) στο δημοτικό σχολείο Beverly Elementary, στην πόλη Τολέδο του Οχάιο.

Οι σχολικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δέχθηκαν απειλή για βόμβα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ψηφοφόροι που βρίσκονταν στο κτίριο κλήθηκαν να αποχωρήσουν.

Η ψηφοφορία καθυστέρησε, καθώς οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν για να διερευνήσουν την απειλή και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όσων βρίσκονταν στον χώρο.

Εκκενώθηκαν ακόμη δύο σχολεία – Επέστρεψαν οι μαθητές στις τάξεις

Ανάλογες απειλές καταγράφηκαν και σε άλλα σχολεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων τα δημοτικά Conneaut Elementary και Kenwood Elementary, στην πόλη Μπόουλινγκ Γκριν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της σχολικής περιφέρειας, τα δύο σχολεία δέχθηκαν απειλητικά τηλεφωνήματα το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αμέσως η αστυνομία.

Για προληπτικούς λόγους, μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν από τα κτίρια, ενώ αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους στους χώρους.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την επιστροφή μαθητών και προσωπικού, με τα μαθήματα να συνεχίζονται κανονικά.

Απειλή αναφέρθηκε επίσης στο σχολικό συγκρότημα Lake Local Schools, όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από την αστυνομία.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ψευδών απειλών

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα απειλητικά τηλεφωνήματα στο Μπόουλινγκ Γκριν ενδέχεται να αποτελούν περιπτώσεις «swatting», δηλαδή ψευδών καταγγελιών για σοβαρά περιστατικά με σκοπό την πρόκληση έκτακτης αστυνομικής κινητοποίησης.

Η σχολική περιφέρεια διευκρίνισε ότι, παρά τις ενδείξεις περί ψευδών απειλών, όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με σοβαρότητα και διερευνήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών.

Τα περιστατικά σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για τις ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

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