Εκλογές ΗΠΑ: Απειλές για βόμβες σε σχολεία του Οχάιο – Εκκενώθηκε εκλογικό τμήμα και διακόπηκε η ψηφοφορία

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Συναγερμός σήμανε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου απειλές για βόμβες σε σχολεία προκάλεσαν εκκενώσεις κτιρίων και κινητοποίηση της αστυνομίας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, η απειλή αφορούσε σχολείο που λειτουργούσε και ως εκλογικό τμήμα, με αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι να απομακρυνθούν και η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο 13 Action News (WTVG), το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (3/11) στο δημοτικό σχολείο Beverly Elementary, στην πόλη Τολέδο του Οχάιο.

Οι σχολικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δέχθηκαν απειλή για βόμβα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ψηφοφόροι που βρίσκονταν στο κτίριο κλήθηκαν να αποχωρήσουν.

Η ψηφοφορία καθυστέρησε, καθώς οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν για να διερευνήσουν την απειλή και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όσων βρίσκονταν στον χώρο.

Εκκενώθηκαν ακόμη δύο σχολεία – Επέστρεψαν οι μαθητές στις τάξεις

Ανάλογες απειλές καταγράφηκαν και σε άλλα σχολεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων τα δημοτικά Conneaut Elementary και Kenwood Elementary, στην πόλη Μπόουλινγκ Γκριν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της σχολικής περιφέρειας, τα δύο σχολεία δέχθηκαν απειλητικά τηλεφωνήματα το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αμέσως η αστυνομία.

Για προληπτικούς λόγους, μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν από τα κτίρια, ενώ αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους στους χώρους.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την επιστροφή μαθητών και προσωπικού, με τα μαθήματα να συνεχίζονται κανονικά.

Απειλή αναφέρθηκε επίσης στο σχολικό συγκρότημα Lake Local Schools, όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από την αστυνομία.

A series of bomb threats prompted evacuations at multiple schools in northwest Ohio and temporarily halted voting at a polling location in Toledo. Around 10:27 a.m., officers were called to Beverly Elementary School on South Detroit Avenue in Toledo. Approximately 40 people were voting or waiting to vote, with some voters holding their ballots when they were evacuated. About 12 minutes later, Monac Elementary School was also evacuated as a precaution. Teachers were inside for a scheduled workday. The Northwest Ohio Bomb Squad and K-9 units responded to check the locations. Police also handled a separate threat involving the Beverly/South Detroit polling location. Authorities say it is too early to determine whether the threats are connected. Additional threats were reported at two elementary schools in Bowling Green City Schools and Lake Schools. Authorities have characterized the incidents as a series of swatting calls… Voting has since resumed at Beverly Elementary, according to the Lucas County Board of Elections. — zach bitango (@ZachBitango) November 3, 2026

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ψευδών απειλών

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα απειλητικά τηλεφωνήματα στο Μπόουλινγκ Γκριν ενδέχεται να αποτελούν περιπτώσεις «swatting», δηλαδή ψευδών καταγγελιών για σοβαρά περιστατικά με σκοπό την πρόκληση έκτακτης αστυνομικής κινητοποίησης.

Η σχολική περιφέρεια διευκρίνισε ότι, παρά τις ενδείξεις περί ψευδών απειλών, όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με σοβαρότητα και διερευνήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών.

Τα περιστατικά σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για τις ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.