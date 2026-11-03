Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Μασκ έδωσε 483 εκατ. δολάρια στους Ρεπουμπλικανούς – Ποιοι δισεκατομμυριούχοι και οργανώσεις χρηματοδοτούν τα δύο κόμματα

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Ο Έλον Μασκ έχει διαθέσει περισσότερα από 483 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πολιτικών χρηματοδοτών της χώρας. Από την πλευρά των Δημοκρατικών, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ο Τζορτζ Σόρος, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ και ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν. Ωστόσο, πίσω από τα γνωστά ονόματα βρίσκονται δεκάδες επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια και οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν την προέλευση των χρημάτων τους.

Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού Brennan Center for Justice, την οποία παρουσιάζει το Sky News, ο Μασκ αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του εκλογικού κύκλου του 2026, με τις συνεισφορές του, προσωπικά και μέσω της εταιρείας United States of America Inc., να ξεπερνούν τα 483 εκατομμύρια δολάρια.

Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ (FEC), με καταγεγραμμένες συναλλαγές έως τις 14 Οκτωβρίου 2026.

Άλλες καταγραφές εμφανίζουν τις προσωπικές συνεισφορές του Μασκ σε περίπου 446 εκατομμύρια δολάρια, καθώς χρησιμοποιούν διαφορετική μεθοδολογία ως προς τη συγκέντρωση των δωρεών.

Την ίδια στιγμή, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζορτζ Σόρος εμφανίζεται να έχει διαθέσει περισσότερα από 102 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των Δημοκρατικών, προσωπικά ή μέσω εταιρειών και οργανώσεων που συνδέονται μαζί του.

Ποιοι είναι, όμως, οι υπόλοιποι μεγάλοι χρηματοδότες και τι ακριβώς εκπροσωπούν οι οργανώσεις που εμφανίζονται στους καταλόγους των πολιτικών δωρεών;

Ρεπουμπλικάνοι: Από τον Μασκ και τους ιδρυτές της Uline μέχρι τη Wall Street

Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής των Tesla και SpaceX, βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Αν και έχει απομακρυνθεί από τον δημόσιο ρόλο που είχε στην κυβέρνηση Τραμπ, εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια ποσά για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησής του κατευθύνεται σε οργανώσεις όπως η America PAC, την οποία στηρίζει ο ίδιος και η οποία δραστηριοποιείται στην κινητοποίηση ψηφοφόρων, και η Senate Leadership Fund, που υποστηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για τη Γερουσία.

Στους σημαντικότερους χρηματοδότες συγκαταλέγονται επίσης ο Ρίτσαρντ και η Ελίζαμπεθ Ούιλαϊν (Uihlein), οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την Uline, μεγάλη αμερικανική εταιρεία προμήθειας υλικών συσκευασίας, αποθήκευσης και αποστολών. Οι συνεισφορές του ζευγαριού φτάνουν περίπου τα 150 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις καταγραφές των εκλογικών δωρεών.

Ένας ακόμη ισχυρός χρηματοδότης είναι ο Τζεφ Γιας, συνιδρυτής της χρηματοοικονομικής εταιρείας Susquehanna International Group, η οποία δραστηριοποιείται στις αγορές και στις επενδύσεις. Μαζί με τη σύζυγό του, έχει συνεισφέρει περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις που στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς.

Στη λίστα βρίσκεται και η Μίριαμ Άντελσον, γιατρός, επιχειρηματίας και χήρα του μεγιστάνα των καζίνο Σέλντον Άντελσον. Η οικογενειακή περιουσία συνδέεται με την αυτοκρατορία καζίνο Las Vegas Sands, ενώ η ίδια είναι επίσης ιδιοκτήτρια της ομάδας μπάσκετ Dallas Mavericks. Οι καταγεγραμμένες πολιτικές συνεισφορές της ανέρχονται σε περίπου 67,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθεί ο Πολ Σίνγκερ, ιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Elliott Management, ο οποίος έχει διαθέσει περίπου 53,5 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για έναν από τους γνωστότερους επενδυτές της Wall Street, με δραστηριότητα στη διαχείριση κεφαλαίων και στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις.

Στους Ρεπουμπλικανούς χρηματοδότες περιλαμβάνονται ακόμη ο Στίβεν Σβάρτσμαν, επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Blackstone, και ο Κεν Γκρίφιν, ιδρυτής του επενδυτικού ομίλου Citadel.

Οι αδελφοί Winklevoss, η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα εκατομμύρια της τεχνολογίας

Σημαντική παρουσία στη χρηματοδότηση των Ρεπουμπλικανών έχουν και επιχειρηματίες από τον χώρο των νέων τεχνολογιών.

Οι δίδυμοι αδελφοί Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος (Winklevoss), οι οποίοι έγιναν γνωστοί από τη δικαστική διαμάχη τους με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ σχετικά με τη δημιουργία του Facebook, είναι συνιδρυτές του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Gemini.

Μαζί με τις συνδεδεμένες επενδυτικές τους δραστηριότητες, εμφανίζονται να έχουν συνεισφέρει περίπου 55,9 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές οργανώσεις, κυρίως υπέρ των Ρεπουμπλικανών και πολιτικών που στηρίζουν τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δωρεές του Γκρεγκ Μπρόκμαν, προέδρου και συνιδρυτή της OpenAI, μαζί με τη σύζυγό του, Άννα.

Οι δύο τους εμφανίζονται με συνολικές συνεισφορές 50 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στην οργάνωση MAGA Inc., που υποστηρίζει τον Τραμπ και πολιτικούς συμμάχους του.

Άλλα 25 εκατομμύρια διατέθηκαν στην Leading the Future, μια πολιτική οργάνωση που δραστηριοποιείται γύρω από τη νομοθεσία και τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για προσωπικές πολιτικές συνεισφορές του ζευγαριού και όχι για χρηματοδότηση από την ίδια την OpenAI.

Στους μεγάλους δωρητές περιλαμβάνεται επίσης ο βιομηχανικός όμιλος Koch, που συνδέεται με τον δισεκατομμυριούχο Τσαρλς Κοχ και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και η τεχνολογία.

Οι άγνωστες οργανώσεις που χρηματοδοτούν τους Ρεπουμπλικανούς

Εκτός από τους επώνυμους δισεκατομμυριούχους, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια διακινούνται μέσω πολιτικών οργανώσεων, αρκετές από τις οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές.

Μία από τις σημαντικότερες είναι η One Nation, η οποία έχει διαθέσει περίπου 133 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Η One Nation είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνδέεται πολιτικά με την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία. Μεγάλο μέρος των χρημάτων της καταλήγει στη Senate Leadership Fund, η οποία χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις και άλλες ανεξάρτητες εκλογικές δαπάνες υπέρ Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Αντίστοιχο ρόλο για τη Βουλή των Αντιπροσώπων διαδραματίζει η American Action Network, η οποία έχει διαθέσει περίπου 64,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η οργάνωση συνδέεται με τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής και χρηματοδοτεί κυρίως τη Congressional Leadership Fund, που δραστηριοποιείται υπέρ των υποψηφίων του κόμματος.

Στον ίδιο κατάλογο εμφανίζεται η American Prosperity Alliance, με περίπου 50,7 εκατομμύρια δολάρια, μια συντηρητική οργάνωση που συνδέεται με πολιτικά δίκτυα γύρω από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι.

Η GOPAC, με συνεισφορές περίπου 48 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί οργάνωση που ασχολείται με την εκπαίδευση, την πολιτική ανάπτυξη και την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Σημαντική παρουσία έχει και το δίκτυο Stand Together, που συνδέεται με τον Τσαρλς Κοχ και υποστηρίζει πρωτοβουλίες δημόσιας πολιτικής και πολιτικές εκστρατείες.

Δημοκρατικοί: Σόρος, Μπλούμπεργκ και ο συνιδρυτής του LinkedIn

Στην πλευρά των Δημοκρατικών, μεταξύ των μεγαλύτερων επώνυμων χρηματοδοτών βρίσκεται ο Τζορτζ Σόρος, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και ιδρυτής του δικτύου ιδρυμάτων Open Society Foundations.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, οι συνεισφορές που συνδέονται με τον ίδιο και τις οργανώσεις Geosor Corporation και Fund for Policy Reform ανέρχονται σε περίπου 102 εκατομμύρια δολάρια.

Οι οργανώσεις αυτές έχουν χρηματοδοτήσει πολιτικές επιτροπές που υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς, μεταξύ των οποίων η Democracy PAC, την οποία έχει δημιουργήσει ο Σόρος.

Ένας ακόμη μεγάλος χρηματοδότης είναι ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ιδρυτής του ομώνυμου ομίλου οικονομικών πληροφοριών και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο Μπλούμπεργκ έχει διαθέσει περίπου 84,2 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση υποψηφίων και οργανώσεων που συνδέονται με τους Δημοκρατικούς.

Στην ίδια πλευρά του πολιτικού χάρτη βρίσκεται ο Ριντ Χόφμαν, συνιδρυτής του επαγγελματικού κοινωνικού δικτύου LinkedIn και επενδυτής σε εταιρείες τεχνολογίας.

Μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ Γι, εμφανίζεται να έχει συνεισφέρει περίπου 41,2 εκατομμύρια δολάρια στον εκλογικό κύκλο του 2026.

Majority Forward και House Majority Forward: Οι μεγάλοι χρηματοδότες των Δημοκρατικών

Πέρα από τα γνωστά πρόσωπα, ιδιαίτερα μεγάλα ποσά κατευθύνονται στους Δημοκρατικούς μέσω οργανώσεων που δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιούν όλους τους αρχικούς χρηματοδότες τους.

Η Majority Forward, με περίπου 102 εκατομμύρια δολάρια, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τέτοιες οργανώσεις.

Συνδέεται πολιτικά με τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας και χρηματοδοτεί τη Senate Majority PAC, η οποία δραστηριοποιείται υπέρ υποψηφίων του κόμματος για το συγκεκριμένο νομοθετικό σώμα.

Αντίστοιχα, η House Majority Forward έχει διαθέσει περίπου 93,7 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για οργάνωση που συνδέεται με τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων και χρηματοδοτεί τη House Majority PAC, η οποία στηρίζει υποψηφίους του κόμματος σε εκλογικές περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημαντική παρουσία έχει και η Economic Opportunity Fund, με περίπου 41,5 εκατομμύρια δολάρια, η οποία έχει χρηματοδοτήσει οργανώσεις υπέρ των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πολιτειακές αναμετρήσεις.

Στο σχετικό γράφημα εμφανίζονται επίσης η American Opportunity Action και η Democracy Matters, δύο ακόμη οργανώσεις που έχουν καταγραφεί ως χρηματοδότες πολιτικών επιτροπών υπέρ των Δημοκρατικών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εκλογικές καταγραφές επιτρέπουν να διαπιστωθεί πού κατευθύνθηκαν χρήματα των οργανώσεων, όχι όμως να ταυτοποιηθούν κατ’ ανάγκη όλοι όσοι τις χρηματοδότησαν αρχικά.

Στον κατάλογο περιλαμβάνεται ακόμη η League of Conservation Voters, μια περιβαλλοντική οργάνωση που υποστηρίζει υποψηφίους με θέσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Εμφανίζεται επίσης η Democratic Governors Association, η οργάνωση που υποστηρίζει την εκλογή Δημοκρατικών κυβερνητών στις αμερικανικές πολιτείες.

Κρυπτονομίσματα: Εταιρείες που χρηματοδοτούν πολιτικές οργανώσεις και των δύο κομμάτων

Ιδιαίτερη θέση στη χρηματοδότηση των εκλογών καταλαμβάνει ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων.

Η Coinbase, ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, έχει διαθέσει περίπου 57,8 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές οργανώσεις.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της κατευθύνθηκε στη Fairshake, μια πολιτική επιτροπή που υποστηρίζει υποψηφίους ευνοϊκούς προς τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.

Αντίστοιχα, η εταιρεία Ripple, που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες ψηφιακών πληρωμών, εμφανίζεται με συνεισφορές περίπου 49,6 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως προς τη Fairshake.

Ο συνιδρυτής της Ripple, Κρις Λάρσεν, έχει επίσης πραγματοποιήσει πολιτικές δωρεές σε οργανώσεις που συνδέονται και με τα δύο μεγάλα κόμματα.

Διαφορετική είναι η περίπτωση της Foris DAX, εταιρείας που συνδέεται με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Crypto.com. Οι καταγεγραμμένες συνεισφορές της φτάνουν περίπου τα 39 εκατομμύρια δολάρια, με σημαντικό μέρος να κατευθύνεται σε πολιτικές οργανώσεις που στηρίζουν τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων δεν ακολουθούν ενιαία κομματική στρατηγική, καθώς ορισμένες υποστηρίζουν πολιτικές επιτροπές που δίνουν προτεραιότητα στη νομοθεσία για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Τι είναι το «σκοτεινό χρήμα» και γιατί δεν γνωρίζουμε όλους τους χρηματοδότες

Μία από τις σημαντικότερες διαπιστώσεις των ερευνών για τις ενδιάμεσες εκλογές αφορά τη χρηματοδότηση μέσω οργανώσεων που χαρακτηρίζονται ως «dark money groups», δηλαδή οργανώσεις μη διαφανούς πολιτικής χρηματοδότησης.

Πολλές από αυτές λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κατηγορίας 501(c)(4), βάσει της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας.

Οι οργανώσεις αυτές δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα ονόματα όλων των δωρητών τους, παρότι μπορούν να πραγματοποιούν μεγάλες συνεισφορές σε πολιτικές επιτροπές.

Έτσι, όταν μια τέτοια οργάνωση διαθέτει εκατομμύρια δολάρια σε μια super PAC, η χρηματοδότηση καταγράφεται στο όνομα της οργάνωσης, χωρίς να αποκαλύπτεται απαραίτητα από ποιους προήλθαν αρχικά τα χρήματα.

Οι super PACs μπορούν να συγκεντρώνουν απεριόριστες συνεισφορές από επιλέξιμους δωρητές και να πραγματοποιούν ανεξάρτητες εκλογικές δαπάνες, υπό τους κανόνες που απαγορεύουν τον συντονισμό των δαπανών τους με τις εκστρατείες των υποψηφίων.

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται από οργανώσεις που συνδέονται τόσο με τους Ρεπουμπλικανούς όσο και με τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με την οργάνωση Issue One, οι τέσσερις βασικές πολιτικές επιτροπές που συνδέονται με τις εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία είχαν συγκεντρώσει συνολικά σχεδόν 198 εκατομμύρια δολάρια από τις αντίστοιχες οργανώσεις μη διαφανούς χρηματοδότησης μόνο κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026.

Στην περίπτωση των Ρεπουμπλικανών, πρόκειται κυρίως για τις One Nation και American Action Network, ενώ από την πλευρά των Δημοκρατικών για τις Majority Forward και House Majority Forward.

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλων ποσών σε περιορισμένο αριθμό χρηματοδοτών και οργανώσεων έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την επιρροή του μεγάλου πλούτου στην αμερικανική πολιτική.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ότι πίσω από την αναμέτρηση για τον έλεγχο του Κογκρέσου βρίσκεται και ένας τεράστιος μηχανισμός χρηματοδότησης, στον οποίο συμμετέχουν δισεκατομμυριούχοι, επιχειρηματικοί όμιλοι και πολιτικές οργανώσεις, με διαφορετικό βαθμό διαφάνειας ως προς την προέλευση των χρημάτων τους.