Ντέρτι: Στέλλα και Άρης στα δίχτυα του Αβραμίδη

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Το νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Λίγο πριν από τον γάμο του Δήμου και της Καίτης, οι σχέσεις δοκιμάζονται από μυστικά που απειλούν να βγουν στην επιφάνεια.

Ο Λευτέρης καταρρέει από τις ενοχές του για τη Ρένα και τον καβγά με τον Σπύρο, ενώ η Στέλλα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο χωρίς να πληγωθεί περισσότερο ο Μιχάλης.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος και η Καίτη έρχονται πιο κοντά μέσα από μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για τη μητέρα του, ενώ η επιστροφή του Μίλτου φέρνει συγκίνηση, αλλά και παλιές εντάσεις στην οικογένεια.

Παράλληλα, o Αλέκος και η Ξένια στήνουν μια παγίδα για να εξακριβώσουν αν μπορούν να εμπιστευτούν τη Στέλλα. Εκείνη, πιστεύοντας ότι ανακαλύπτει ένα νέο ίχνος, ενημερώνει τον Άρη, χωρίς να γνωρίζει πως κάθε κίνησή της παρακολουθείται.

Και μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα, ο Μίλτος αναγνωρίζει στον Παύλο ένα πρόσωπο από το σκοτεινό παρελθόν του.

Η Στέλλα και ο Άρης παγιδεύονται στα δίχτυα του Αβραμίδη