Οι κόρες της Αρετής: Η Αρετή μένει μόνη και οι κόρες της παίρνουν διαφορετικούς δρόμους

Η Αρετή χάνει τα πάντα, η Άννα και ο Νικόλας φεύγουν για μια νέα αρχή και η Ναταλία απορρίπτει τον Αλέξη, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Οι κόρες της Αρετής” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η Ναταλία συγκρούεται έντονα με τον Αλέξη, απορρίπτοντας τη βοήθειά του και αφήνοντας πίσω της μια κατάσταση γεμάτη θυμό αλλά και σύγχυση. Την ίδια στιγμή, η Σωτηρία δίνει μάχη στο νοσοκομείο, με την οικογένειά της να κρατιέται από μια εύθραυστη ελπίδα.

Στο σπίτι των Κεχαγιάδων, οι ισορροπίες διαταράσσονται: ο Λεωνίδας έρχεται σε σύγκρουση με τον Αλέξη, απαιτώντας να αναλάβει τις ευθύνες του για την κατάσταση της Ναταλίας.

Παράλληλα, η Αρετή προσπαθεί απεγνωσμένα να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για την κόρη της, φτάνοντας στα άκρα, όμως τελικά καταρρέει όταν βλέπει τις ελπίδες της να διαψεύδονται.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται πως ο Νικόλας έχει κλέψει τα χρυσαφικά της μάνας του, βάζοντάς τα ενέχυρο για να βοηθήσει την Άννα, προκαλώντας την απόλυτη ρήξη με τον πατέρα του που τον διώχνει από το σπίτι.

Το ίδιο έντονα αντιδρά και η Αρετή απέναντι στην Άννα όταν μαθαίνει για τον τρόπο που κατάφερε να αντικαταστήσει το άρωμα της Έφης στη βίλα.

Η Μαρίνα, τραυματισμένη από το παρελθόν της, αντιδρά έντονα στον Πάκη, ενώ μια μυστηριώδης παρουσία συνεχίζει να παρακολουθεί τις κινήσεις της. Ο Νικόλας και η Άννα, μετά το βίαιο ξέσπασμα των γονιών τους, αποφασίζουν να φύγουν μακριά από όλους όσους τους πληγώνουν.

Επεισόδιο: 20

Η Αρετή διώχνεται από τη βίλα και βρίσκεται ολομόναχη, χωρίς σπίτι, την ώρα που η Άννα την απορρίπτει οριστικά και φεύγει με τον Νικόλα. Η οικογένεια διαλύεται και οι ισορροπίες καταρρέουν, ενώ ο Λεωνίδας αρχίζει να αμφισβητεί τις αποφάσεις των δικών του ανθρώπων.

Η Ναταλία έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη κίνηση του Αλέξη, που την φέρνει σε σύγκρουση με τον ίδιο της τον εαυτό, την ίδια στιγμή που η αλήθεια για την Άννα την εξοργίζει και ανοίγει παλιές πληγές.

Μακριά απ’ όλους, τα δύο παιδιά προσπαθούν να ζήσουν τον έρωτά τους, χωρίς να φαντάζονται τον εφιάλτη που πλησιάζει.

Μια νύχτα στην ερημιά μετατρέπεται σε παγίδα και η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο… η Άννα βρίσκεται στα χέρια αγνώστων, ενώ ο Νικόλας πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

Η Σωτηρία δίνει μάχη στο νοσοκομείο, με την οικογένειά της να κρατιέται από μια εύθραυστη ελπίδα

Στο σπίτι των Κεχαγιάδων, οι ισορροπίες διαταράσσονται

Ο Λεωνίδας αμφισβητεί την απόφαση της Ξένιας να διώξει την Αρετή

Η Φρόσω συμβουλεύει τη Ναταλία να δεχθεί την κίνηση του Αλέξη

Δείτε το trailer: