Μπρους Σπρίνγκστιν σε αμερικανικές αρχές: Να διασφαλίσετε τη διεξαγωγή «ελεύθερων και δίκαιων» εκλογών

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Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κάλεσε σήμερα τις αμερικανικές αρχές να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή «ελεύθερων και δίκαιων» ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο θρύλος της ροκ μουσικής, που θεωρείται η «φωνή» των ανθρώπων που έχουν μείνει στο περιθώριο του αμερικανικού ονείρου και ένα από τα διασημότερα πρόσωπα της αντιπολίτευσης στον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε τη συγκεκριμένη παρέμβαση με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, την στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να σπείρει αμφιβολίες σχετικά με την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας και έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των εκλογών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, ανεπιτυχώς, επιχειρώντας να αναστείλει στην Καλιφόρνια την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που ανήκουν σε ψηφοφόρους που κατηγορούνται πως είναι ξένης υπηκοότητας, όπως και να εμποδίσει την επικύρωση των αποτελεσμάτων στην Αλάσκα, εξαιτίας του κινδύνου να υπάρξει «σύγχυση» ανάμεσα στον Ρεπουμπλικάνο Νταν Σάλιβαν και σε έναν συνονόματό του, τον οποίο είχε ενθαρρύνει το Δημοκρατικό Κόμμα να θέσει υποψηφιότητα.

«Η ψήφος μας είναι η φωνή μας»

Στο μήνυμά του που απηύθυνε «στους υπεύθυνους της διεξαγωγής της εκλογικής αναμέτρησης και τους εκπροσώπους της κυβέρνησής μας», ο Μπρους Σπρίνγκστιν τους προτρέπει να μην «συναινέσουν ποτέ σε οδηγίες που υπονομεύουν το συνταγματικό δικαίωμά μας για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».

«Η ψήφος μας είναι η φωνή μας και σε εσάς εναπόκειται να διασφαλίσετε ότι αυτή η φωνή θα ακουστεί», συμπλήρωσε ο 77χρονος μουσικός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bruce Springsteen (@springsteen)

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος είχε στηρίξει τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024, επικρίνει συχνά τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συναυλιών, διαδηλώσεων και εμφανίσεων στα ΜΜΕ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε σε μποϊκοτάζ των συναυλιών του θρύλου της ροκ, χαρακτηρίζοντάς τον «μέτριο και βαρετό τραγουδιστή, που μοιάζει με ξεραμένο δαμάσκηνο».