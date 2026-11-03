Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ πανηγυρίζει για «νίκη» των Ρεπουμπλικανών στο Γκουάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να επικαλεστεί πρόωρη νίκη των Ρεπουμπλικανών στο Γκουάμ και εκλογή του Τόνι Άντα στη θέση του κυβερνήτη, αναζητώντας πρώιμες ενδείξεις για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα παραμένουν ανεπίσημα.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναζητά πρώιμες ενδείξεις για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, επικαλούμενος μια πρόωρη ανακήρυξη νίκης των Ρεπουμπλικανών στο Γκουάμ.
  • Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη επίσημα, ενώ το Γκουάμ έχει μακρά ιστορία στην εκλογή Ρεπουμπλικανών και το νομοθετικό του σώμα ελεγχόταν ήδη από το κόμμα.
  • Επιπλέον, ο Τραμπ παραλείπει το γεγονός ότι ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός μη ψηφίζων αντιπρόσωπος της επικράτειας στο Κογκρέσο παραδέχθηκε την ήττα του από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναζητά πρώιμες ενδείξεις για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που βρίσκονται σε εξέλιξη, και, όπως φαίνεται, κατέληξε να επικαλείται το Γκουάμ.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, οι Ρεπουμπλικανοί ανέκτησαν το αξίωμα του κυβερνήτη, με τον Τόνι Άντα να συγκεντρώνει ποσοστό 51,45%, έναντι 48,15% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Τερέζ Τερλάχε.

«Το Γκουάμ, το οποίο πάντα θεωρούνταν προπύργιο των Δημοκρατικών, μόλις είχε μια πρόωρη ανακήρυξη ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΗΣ νίκης στην κορυφαία θέση, του Κυβερνήτη — Συγχαρητήρια στον Τόνι Άντα!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Επίσης, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία της Πολιτείας. Ουάου, ελπίζω αυτό να είναι μια ένδειξη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει!», προσθέτει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ παραλείπει ορισμένα βασικά στοιχεία. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη επίσημα.

Το Γκουάμ έχει επίσης μακρά ιστορία στην εκλογή Ρεπουμπλικανών για τη θέση του κυβερνήτη. Στην πραγματικότητα, έχει κυβερνηθεί από Ρεπουμπλικανό για το μεγαλύτερο μέρος του 21ου αιώνα —συμπεριλαμβανομένης μιας συνεχόμενης περιόδου 16 ετών από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Ιανουάριο του 2019. Παράλληλα, η εξουσία εναλλάσσεται συχνά μεταξύ των κομμάτων από το 1950, όταν και έγινε μη ενσωματωμένη επικράτεια. Επίσης, το νομοθετικό του σώμα ελεγχόταν ήδη από τους Ρεπουμπλικανούς.

Επιπλέον, ο Τραμπ παραλείπει το γεγονός ότι ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός μη ψηφίζων αντιπρόσωπος της επικράτειας στο Κογκρέσο παραδέχθηκε την ήττα του από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Pacific Daily News.

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