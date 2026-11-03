Εκλογές ΗΠΑ: Ψήφισαν από το Διάστημα τρεις Αμερικανοί αστροναύτες – Πώς έστειλαν τα ψηφοδέλτιά τους στη Γη

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Ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, οι Αμερικανοί αστροναύτες δεν χάνουν το δικαίωμα της ψήφου. Τρεις αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) συμμετείχαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, στέλνοντας ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους στις αρμόδιες εκλογικές αρχές.

Σύμφωνα με το BBC, ο Αμερικανός αστροναύτης Ανίλ Μένον, ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, αποκάλυψε ότι ο ίδιος και δύο συμπατριώτες του άσκησαν κανονικά το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Ναι, μπορείς να ψηφίσεις ακόμη και από το Διάστημα!»

«Ναι, μπορείς να ψηφίσεις ακόμη και από το Διάστημα!», έγραψε ο Μένον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξήγησε, οι τρεις αστροναύτες συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια και τα απέστειλαν με ασφαλή τρόπο στους αρμόδιους εκλογικούς αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε από τον διαστημικό σταθμό, ο αστροναύτης εμφανίζεται να αιωρείται σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στους ψηφοφόρους στη Γη.

«Καλώς ήρθατε στον διαστημικό σταθμό, όπου σήμερα έχουμε το προνόμιο να μπορούμε να ψηφίζουμε ακριβώς όπως κι εσείς στη Γη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, ενώ εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα, τρεις συμπατριώτες τους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία από τροχιά γύρω από τον πλανήτη.