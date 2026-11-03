Κίνα: Παταγώδης αποτυχία για την πρώτη ταινία με τεχνητή νοημοσύνη – «Τη δουλειά 100 ανθρώπων μπορούν πλέον να κάνουν πέντε»

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Εισπρακτική αποτυχία αποδείχθηκε η πρώτη κινεζική ταινία με εικόνες εξ ολοκλήρου δημιουργημένες από Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς συγκέντρωσε μόλις 1,7 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 191.000 λίρες), παρά το γεγονός ότι η παραγωγή της κόστισε δεκάδες εκατομμύρια. Ωστόσο, η απογοητευτική πορεία του «Sanxingdui: Future Past» δεν φαίνεται να αποθαρρύνει τους Κινέζους επενδυτές, οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούν την Τεχνητή Νοημοσύνη το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Guardian, η ταινία προβλήθηκε σε σχεδόν άδεια κινηματογραφική αίθουσα στο Πεκίνο, με το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από ένα μπερδεμένο σενάριο, αμήχανους διαλόγους και ψηφιακούς χαρακτήρες που συχνά θυμίζουν φιγούρες βιντεοπαιχνιδιών.

Παρά τις αδυναμίες της, άνθρωποι της κινεζικής κινηματογραφικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας τεχνολογικής αλλαγής που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον τρόπο παραγωγής ταινιών.

Αρχαία αγάλματα, αστροναύτες και αλγόριθμοι που οδηγούν τον κόσμο στην καταστροφή

Το «Sanxingdui: Future Past» παρουσιάζει μια μελλοντική κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι έχουν αναθέσει όλες τις αποφάσεις τους σε αλγορίθμους και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια παγκόσμια καταστροφή.

Η μοναδική ελπίδα για την αποτροπή της βρίσκεται σε έναν κρυμμένο κώδικα που συνδέεται με τα χάλκινα αγάλματα του Σανσινγκντουί, τα οποία σχετίζονται με το αρχαίο βασίλειο του Σου.

Η πλοκή περιλαμβάνει αστροναύτες που ταξιδεύουν στην αρχαία Αίγυπτο και αρχαιολόγους που εισέρχονται σε δίνες του χωροχρόνου.

Ο Guardian περιγράφει την ταινία ως μια παραγωγή που, παρά το χαοτικό σενάριό της, δεν είναι απαραίτητα πολύ χειρότερη από αρκετές συμβατικές ταινίες δράσης. Ίσως, ωστόσο, να είναι λίγο χειρότερη.

Οι παράξενοι χαρακτήρες και οι διάλογοι της Τεχνητής Νοημοσύνης

Για τη συγγραφή του σεναρίου χρησιμοποιήθηκε το Bowen, ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που ανέπτυξε η εταιρεία παραγωγής.

Η χρήση του γίνεται εμφανής σε διαλόγους όπως «Αυτός είναι ο υπερεγκέφαλος της υπερνοημοσύνης, η συνδρομή στον οποίο κοστίζει 10 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα».

Σε μια άλλη σκηνή, καθώς ένα αεροπλάνο κινδυνεύει να συντριβεί εξαιτίας ενός περιστατικού που έχει προβλέψει ένας κακόβουλος αλγόριθμος, ακούγεται η προειδοποίηση: «Απόφυγε αυτό το πράγμα!».

Όλες οι εικόνες της ταινίας και ορισμένα ηχητικά εφέ δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ το μοντάζ πραγματοποιήθηκε από ανθρώπους.

Οι ψηφιακοί χαρακτήρες παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα ρεαλισμού. Ορισμένοι μοιάζουν εντυπωσιακά αληθινοί, ενώ άλλοι δημιουργούν μια παράξενη αίσθηση, καθώς προσεγγίζουν την ανθρώπινη εμφάνιση χωρίς να την αναπαράγουν πειστικά.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι Κινέζοι χαρακτήρες εμφανίζονται περισσότερο ρεαλιστικοί από τους λευκούς, ενώ όλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόδοση του τρεξίματος, αποκτώντας έναν υπερβολικά ομαλό και μηχανικό βηματισμό.

Μία από τις βασικές ηρωίδες, η αστροναύτης Γου Σινγκγιάν, παρουσιάζει μάλιστα εντυπωσιακή ομοιότητα με την Τίλι Νόργουντ, την ψηφιακή ηθοποιό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Χόλιγουντ.

«Αυτό που έκαναν 100 άνθρωποι, τώρα μπορούν να το κάνουν πέντε»

Παρά την εμπορική αποτυχία της ταινίας, επαγγελματίες της κινεζικής κινηματογραφικής βιομηχανίας θεωρούν ότι οι παραγωγές με Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Η ανεξάρτητη κριτικός κινηματογράφου Γιου Γιατσίν, η οποία εργάζεται στο Πεκίνο, απέδωσε την αποτυχία του «Sanxingdui» στο γεγονός ότι η ταινία δεν είναι διασκεδαστική.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι τέτοιου είδους παραγωγές θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται, καθώς οι επενδυτές στην Κίνα αποδίδουν μεγάλη αξία στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μια επαγγελματίας που εργάζεται στην ανάπτυξη κινηματογραφικών σεναρίων στο Πεκίνο ανέφερε στον Guardian ότι η πλειονότητα των προτάσεων συνεργασίας που έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες αφορά ταινίες με Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Οι Κινέζοι επενδυτές πιστεύουν ότι αυτό είναι το μέλλον», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τους εργαζομένους του κινηματογράφου.

«Αυτό που παλαιότερα απαιτούσε 100 ανθρώπους, τώρα μπορούν να το κάνουν πέντε, και οι υπόλοιποι δεν θα έχουν δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μπορεί μια αποτυχημένη ταινία να γράψει ιστορία;

Η περιορισμένη εμπορική επιτυχία του «Sanxingdui» δεν αντιμετωπίζεται από όλους ως ένδειξη αποτυχίας της ίδιας της τεχνολογίας.

Σε σχόλιο κινεζικού κρατικού μέσου ενημέρωσης αναγνωρίστηκε ότι η ταινία είναι γεμάτη αδυναμίες και ατέλειες, αλλά εκφράστηκε η εκτίμηση ότι θα μπορούσε κάποτε να καταγραφεί στην κινηματογραφική ιστορία ως η αφετηρία όσων ακολούθησαν.

Η προοπτική αυτή ενισχύεται από την ταχύτατη ανάπτυξη μιας άλλης αγοράς στην Κίνα: των σύντομων δραματικών σειρών που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η νέα βιομηχανία των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Κάθε μήνα, δεκάδες χιλιάδες σύντομες δραματικές παραγωγές με Τεχνητή Νοημοσύνη ανεβαίνουν σε κινεζικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Πρόκειται για επεισόδια διάρκειας ενός έως τριών λεπτών, σχεδιασμένα κυρίως για παρακολούθηση από κινητά τηλέφωνα.

Η συγκεκριμένη αγορά, η οποία δεν υπήρχε πριν από λίγα χρόνια, αποτιμάται πλέον σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρότι το μέγεθός της παραμένει σημαντικά μικρότερο από εκείνο της παραδοσιακής κινηματογραφικής βιομηχανίας, η ανάπτυξή της δείχνει πόσο γρήγορα η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Γιατί να πληρώσει κάποιος εισιτήριο για κάτι που βλέπει δωρεάν στο κινητό του;

Ένας ακόμη λόγος για τη χαμηλή προσέλευση στο «Sanxingdui» ενδέχεται να είναι ότι το κινεζικό κοινό έχει ήδη πρόσβαση σε μεγάλο όγκο περιεχομένου με Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί κινηματογραφικές αίθουσες.

Όπως σημειώνει ο Guardian, οι θεατές μπορεί να μη θέλουν να πληρώσουν 50 γιουάν, περίπου 5,60 λίρες, για ένα εισιτήριο, όταν μπορούν να παρακολουθήσουν παρόμοιο περιεχόμενο δωρεάν στο κινητό τους.

«Οι σύντομες δραματικές σειρές με Τεχνητή Νοημοσύνη πωλούν έναν τρόπο να σκοτώσεις την ώρα σου, ενώ οι κινηματογραφικές ταινίες πωλούν μια εμπειρία για την οποία αξίζει να αφιερώσεις χρόνο», έγραψε ένας κινηματογραφικός συντάκτης.

Από την πλευρά της, η Γιου Γιατσίν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι θεατές θα συνεχίσουν να είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν για ταινίες που προσφέρουν μια περισσότερο ξεχωριστή εμπειρία.

Το ερώτημα που αναδεικνύεται είναι κατά πόσον η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί όχι απλώς να δημιουργήσει μια ταινία, αλλά να προσφέρει μια κινηματογραφική εμπειρία που θα πείσει το κοινό να αγοράσει εισιτήριο.