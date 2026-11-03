Τραμπ: «Η Αμερική είναι στα πάνω της, όλοι μας σέβονται ξανά» – Τι είπε για το πετρέλαιο, το Ιράν και την οικονομία

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Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει την ισχύ και το διεθνές κύρος τους επέλεξε να στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των ενδιάμεσων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική είναι πλέον «στα πάνω της» και ότι οι ηγέτες άλλων χωρών την αντιμετωπίζουν ξανά με σεβασμό. Ωστόσο, η αισιόδοξη εικόνα που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος έρχεται σε αντίθεση με τις δημοσκοπήσεις του CNN, οι οποίες καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αποδοχής για τον ίδιο και εκτεταμένη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς του στην οικονομία.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (3/11) στην εκπομπή Fox & Friends, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η χώρα έχει αλλάξει θεαματικά σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική σπουδαία. Είμαστε ήδη σπουδαίοι. Πριν από δύο χρόνια ήμασταν σε άθλια κατάσταση. Ήμασταν περίγελος σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ηγέτες των άλλων χωρών δεν μας έπαιρναν καν στα σοβαρά. Μας θεωρούσαν ανόητους. Και τώρα η Αμερική είναι στα πάνω της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το CNN, οι δηλώσεις αυτές αποτελούν το τελευταίο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου προς τους ψηφοφόρους, την ώρα που προσέρχονται στις κάλπες για να αποφασίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο.

«Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Η αναφορά στην πτώση του πετρελαίου

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου ως απόδειξη της επιτυχίας της πολιτικής του, υποστηρίζοντας ότι η τιμή του κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση.

«Είδατε ότι το πετρέλαιο υποχώρησε κατά 10 δολάρια. Χθες σημειώθηκε πτώση-ρεκόρ, κατά 10 δολάρια, και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «όλα πηγαίνουν καλά» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν ξανά τον σεβασμό της διεθνούς κοινότητας.

Ο ισχυρισμός του περί πλήρους ελέγχου των Στενών του Ορμούζ διατυπώθηκε στο πλαίσιο της αναφοράς του στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, εν μέσω των συνεχιζόμενων συνεπειών του πολέμου με το Ιράν.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις φορολογικές προβλέψεις του νομοσχεδίου One Big Beautiful Bill, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μέτρο για τη μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, του είχε εκφράσει τον θαυμασμό του κατά τη διάρκεια επίσκεψης τον Σεπτέμβριο.

«Αυτό που έχετε κάνει είναι εκπληκτικό», φέρεται να του είπε ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με την αφήγηση του Τραμπ.

CNN: Στο 34% η μέση αποδοχή του Τραμπ – Το 73% αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του στην οικονομία

Παρά τη θετική εικόνα που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, τα δημοσκοπικά δεδομένα καταγράφουν διαφορετικό κλίμα μεταξύ των πολιτών.

Σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό δείκτη δημοσκοπήσεων Poll of Polls του CNN, το μέσο ποσοστό αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο 34%.

Ακόμη χαμηλότερο ήταν το ποσοστό σε δημοσκόπηση του CNN τον Οκτώβριο, όταν η αποδοχή του υποχώρησε στο 32%, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα όσον αφορά την οικονομία, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 73% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν το χάσμα ανάμεσα στις δηλώσεις του προέδρου για την πορεία της χώρας και στην αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων της κυβέρνησής του από μεγάλο μέρος των πολιτών.

Βενζίνη και ντίζελ σε επίπεδα-ρεκόρ για ημέρα εκλογών

Η οικονομική πίεση στα αμερικανικά νοικοκυριά αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων.

Παρότι ο Τραμπ πανηγύρισε για την πτώση των τιμών του πετρελαίου, το CNN επισημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται σε επίπεδα-ρεκόρ για ημέρα εκλογών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA) που παραθέτει το αμερικανικό δίκτυο, οι τιμές φτάνουν τα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι απλής βενζίνης και τα 6,29 δολάρια ανά γαλόνι ντίζελ.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ακρίβεια και το κόστος ζωής συγκαταλέγονται στα ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους κατά τη σημερινή αναμέτρηση.

Έως 20.000 δολάρια στους πολίτες για να αποδεχθούν τα κέντρα δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη αμφιλεγόμενο ζήτημα: τις αντιδράσεις που προκαλεί η κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων σε αμερικανικές κοινότητες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι οικονομικές αποζημιώσεις θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυσαρέσκεια των κατοίκων και να διευκολύνουν την ανάπτυξη των σχετικών εγκαταστάσεων.

«Πληρώστε τους ανθρώπους. Κάντε τους ευτυχισμένους. Δώστε τους 10.000, 15.000, 20.000 δολάρια στον καθένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ παρουσίασε την οικονομική ενίσχυση των κατοίκων ως πιθανό τρόπο αντιμετώπισης των τοπικών αντιδράσεων, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένο πρόγραμμα ή μηχανισμό καταβολής των ποσών.

Η πρότασή του διατυπώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου πραγματοποιήθηκαν την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών, με τον ίδιο να επιχειρεί να αναδείξει τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί διεκδικούν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα επόμενα δύο χρόνια.