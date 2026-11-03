Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην Καλιφόρνια για 26 εκατ. ψηφοφόρους – Η δικαστική ήττα του Τραμπ για τις επιστολικές ψήφους

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Οι κάλπες άνοιξαν και στην Καλιφόρνια, την πολυπληθέστερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σχεδόν 26 εκατομμύρια πολίτες είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Η ψηφοφορία διεξάγεται μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να απορρίψει επείγον αίτημα της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με χιλιάδες επιστολικά ψηφοδέλτια.

Σύμφωνα με το BBC και τον ανταποκριτή του στο Λος Άντζελες, Ντέιβιντ Γουίλις, η Καλιφόρνια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς διαθέτει 52 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την πλειοψηφία των οποίων ελπίζουν να εξασφαλίσουν οι Δημοκρατικοί.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τις επιστολικές ψήφους

Τη Δευτέρα (2/11), το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε επείγον αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να παρέμβει σε διαμάχη σχετικά με χιλιάδες επιστολικά ψηφοδέλτια στην Καλιφόρνια.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριζε ότι τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια είχαν εκδοθεί για άτομα που δεν διαθέτουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα παρέμβασης, με την απόφαση να εκδίδεται λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας στην πολιτεία.

Οι αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες και η μάχη για τη Βουλή

Η Καλιφόρνια αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών, ωστόσο οι εκλογές πραγματοποιούνται μετά από σημαντικές αλλαγές στα όρια ορισμένων εκλογικών περιφερειών.

Το 2025, οι ψηφοφόροι ενέκριναν πρόταση του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση του εκλογικού χάρτη της πολιτείας, ως απάντηση σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε πολιτείες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές αναπροσάρμοσαν τα όρια αρκετών περιφερειών, ώστε να καταστούν ευνοϊκότερες για τους υποψηφίους των Δημοκρατικών.

Οι αλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη μάχη για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς ακόμη και μικρές μεταβολές στον αριθμό των εδρών μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πλειοψηφίας.

Νέος κυβερνήτης, δήμαρχος στο Λος Άντζελες και φόρος στους δισεκατομμυριούχους

Πέρα από τις εκλογές για το Κογκρέσο, οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας καλούνται να επιλέξουν και τον διάδοχο του Γκάβιν Νιούσομ στο αξίωμα του κυβερνήτη.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αμφίρροπη αναμέτρηση για τη δημαρχία του Λος Άντζελες.

Στην κάλπη βρίσκονται επίσης περισσότερες από δώδεκα προτάσεις προς έγκριση ή απόρριψη από τους πολίτες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και πρόταση για την επιβολή εφάπαξ φόρου στους δισεκατομμυριούχους, με σκοπό τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης στην πολιτεία.

Η Καλιφόρνια βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο τόσο της εθνικής πολιτικής αντιπαράθεσης για τον έλεγχο του Κογκρέσου όσο και μιας σειράς κρίσιμων τοπικών αποφάσεων.