Χεσούς Οουόνο: Η άλλη όψη της τραγωδίας στο «Heliodoro» – Αντιμέτωπος με αθλητικές και ποινικές κυρώσεις για τον θάνατο του ντε Μιγκέλ

Ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ έχει βυθίσει σε πένθος το ισπανικό ποδόσφαιρο. Τεράστια είναι η θλίψη που βιώνουν η οικογένειά του, οι συμπαίκτες του, καθώς και ολόκληρη η κοινότητα γύρω από την Τενερίφη.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη της τραγωδίας που συνέβη στο στάδιο «Heliodoro Rodríguez López», αυτή του Χεσούς Οουόνο, του τερματοφύλακα της Ανδόρα – διεθνή παίκτη με την Ισημερινή Γουινέα- ο οποίος πρωταγωνίστησε στη σύγκρουση που τελικά στοίχισε τη ζωή στον Ισπανό επιθετικό. Βγήκε από την εστία του για να διεκδικήσει την μπάλα και ο οποίος καλείται πλέον να ζήσει με τις συνέπειες μιας ενέργειας που κατέληξε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Ο τερματοφύλακας της Ανδόρα είναι βαθύτατα επηρεασμένος από όσα συνέβησαν και σύμφωνα με πληροφορίες των ισπανικών εφημερίδων, βρίσκεται σε κατάσταση «απόλυτου σοκ». Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Sport», σκόπευε να επικοινωνήσει ιδιωτικά με την οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ για να ζητήσει συγγνώμη· ωστόσο, ο θάνατος του επιθετικού έχει περιπλέξει περαιτέρω μια ήδη εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση.

Έχει δεχθεί καταιγισμό επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που τον ανάγκασε να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα σχολιασμού στους λογαριασμούς του. Ορισμένοι φίλαθλοι τον αποκάλεσαν μάλιστα «δολοφόνο» μετά το περιστατικό, το οποίο οδήγησε στην αποβολή του τερματοφύλακα και άφησε τον παίκτη της Τενερίφης αναίσθητο στον αγωνιστικό χώρο.

Αντιμέτωπος με αθλητικές και ποινικές κυρώσεις ο τερματοφύλακας της Ανδόρα

Πλέον, τόσο η αθλητική όσο και η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη θα πρέπει να εξεταστούν βάσει των αντίστοιχων πλαισίων. Σε καθαρά αθλητικό επίπεδο, ο τερματοφύλακας της Ανδόρα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής σοβαρής ποινής. Ο πειθαρχικός κώδικας της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας -όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca- προβλέπει διάφορες κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα των ενεργειών και τις συνέπειες που αυτές επέφεραν. Το άρθρο 102 προβλέπει ποινή αποκλεισμού από τέσσερις έως δώδεκα αγώνες για παίκτες που επιδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά έναντι αντιπάλου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, με αποτέλεσμα να προκληθούν επιζήμιες συνέπειες ή σοβαροί τραυματισμοί.

Πέρα από τις αθλητικές κυρώσεις, ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ εγείρει ένα νομικό ζήτημα: μπορεί μια ενέργεια που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα να επιφέρει ποινικές συνέπειες;

Το γεγονός ότι ένας θάνατος συμβαίνει στο πλαίσιο μιας αθλητικής διοργάνωσης δεν αποκλείει εξ ολοκλήρου την εμπλοκή του ποινικού συστήματος δικαιοσύνης. Ωστόσο, για να στοιχειοθετηθεί αξιόποινη πράξη, δεν αρκεί απλώς να αποδειχθεί ότι μια ενέργεια προκάλεσε τον θάνατο· πρέπει επίσης να καταδειχθεί ότι η συμπεριφορά του παίκτη συνιστούσε «αμέλεια» κατά την έννοια του ποινικού δικαίου. Το άρθρο 142 του ισπανικού ποινικού κώδικα διακρίνει μεταξύ ανθρωποκτονίας που οφείλεται σε «σοβαρή αμέλεια» και ανθρωποκτονίας που οφείλεται σε «λιγότερο σοβαρή αμέλεια». Στην πρώτη περίπτωση, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα έτη. Στη δεύτερη, προβλέπεται χρηματική ποινή.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ