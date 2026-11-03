ΚΚΕ για τη συνέντευξη Μητσοτάκη: Ομολογία ενοχής η παραδοχή του ότι οι πόλεμοι επιδρούν σημαντικά στην άνοδο των τιμών

«Όταν ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι προετοιμάζεται για νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ουσιαστικά ομολογεί την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας σ’ αυτόν και προετοιμάζει τον λαό για να πληρώσει με πολλούς τρόπους τους “εθνικούς στόχους” του ελληνικού κεφαλαίου» επισημαίνει το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, για την συνέντευξη του πρωθυπουργού.

«Ομολογία ενοχής, συνιστά και η παραδοχή του, ότι οι πόλεμοι επιδρούν σημαντικά στην άνοδο των τιμών, αφού η εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους δεν είναι “εξωγενής παράγοντας”, αλλά κοινή δέσμευση που μοιράζεται η κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα και τα άλλα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης», σημειώνει ο Περισσός και προσθέτει: «Η χιλιοειπωμένη απάντηση “τόσα μπορούμε – τόσα κάνουμε” για την ακρίβεια αφορά μόνο τη λήψη μέτρων ανακούφισης του λαού. Αντίθετα, όταν πρόκειται για τις προτεραιότητες του σημερινού αντιλαϊκού κράτους, η κυβέρνηση βγάζει λαγούς από το καπέλο, όπως πχ τα 7 δισεκατομμύρια που βρήκε πριν λίγες εβδομάδες για την προμήθεια πολεμικών εξοπλισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ!».

Συνεχίζοντας, το ΚΚΕ τονίζει πως «είναι δε, μεγάλη κοροϊδία για τις γυναίκες των εργατικών λαϊκών οικογενειών, ύστερα από 7 χρόνια κυβέρνησης ΝΔ και μιας 10ετίας που ο ΦΠΑ έχει σκαρφαλώσει στο 24% από την κυβέρνηση Τσίπρα και τη στήριξη των ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, η μείωση στο 13% του ΦΠΑ για τα είδη περιόδου. Πρόκειται για μια απειροελάχιστη μείωση, την οποία το κράτος θα πάρει πίσω από τις εξωφρενικές ανατιμήσεις στην ενέργεια και άλλα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ καταλήγει με την επισήμανση πως «ο ελληνικός λαός έχει τη δύναμη να αμφισβητήσει τα “δεδομένα” που του παρουσιάζουν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος. Τα “δεδομένα” της πολεμικής προετοιμασίας, της ενεργειακής ακρίβειας, των ανατιμήσεων και της τεράστιας αύξησης του κόστους ζωής μπορούν να ανατραπούν μόνο στον δρόμο του οργανωμένου αγώνα, στον δρόμο της ανατροπής με το ΚΚΕ ακόμα πιο δυνατό».