Φλωρίδης κατά Τσίπρα για Κασιδιάρη: «Οι πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής»

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση «παίζει παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη».

Ο κ. Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε σε παλαιότερα περιστατικά που αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή, καθώς και τη στάση που, όπως είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, είχε τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους τότε προφυλακισμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. «Οι πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να βρεθεί αυτή η καταπληκτική φωτογραφία που φαίνονται τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους Κασιδιαραίους και τη Χρυσή Αυγή στο Καστελόριζο, σε κοινή αποστολή της ελληνικής Βουλής, αγκαλιά. Επίσης, πρέπει να ξαναθυμηθεί ο κόσμος ότι όταν αυτοί ήταν προφυλακισμένοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πρόεδροι της Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει ότι κακώς αυτοί δεν μπορούσαν να ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα» είπε ο κ. Φλωρίδης.

Και συνέχισε: «Θέλω να πω ότι σε προφυλακισμένους, οι οποίοι τελικά καταδικάστηκαν ως εγκληματίες, ο καημός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πώς θα βρεθεί τρόπος αυτοί από τη φυλακή να πάνε στη Βουλή».

«Οι αριστεροί είναι μάγοι στο να αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Οι πρακτικές τους ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής, για να παριστάνουν σήμερα τους αντιφασίστες» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

«Τον Τσίπρα τον ένοιαξε μόνο να βγάλει το βαρύ έγκλημα από τη φυλακή και να κλείσει τις τράπεζες»

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες και τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση τα ήξερε αλλά αποκαλύφθηκαν τώρα λόγω των επερχόμενων εκλογών, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε:

«Σε μια αναδιαμόρφωση της Ελληνικής Αστυνομίας, δημιουργήθηκε η υπηρεσία του Ελληνικού FBI, όπου τα δύο τελευταία χρόνια έφερε θεαματικά αποτελέσματα. Αυτή η υπηρεσία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αστυνομίας , έχει στα χέρια της υπερσύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Πριν από 1,5 χρόνο ξεκίνησε η έρευνα για το Χωριάτικο. Η έρευνα αυτή περιλάμβανε 450 εταιρείες και περίπου 580 τραπεζικούς λογαριασμούς. Άρα έπρεπε να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή, μετά από μια δύσκολη έρευνα και με τη χρήση υπερσύγχρονων εργαλείων στα αποτελέσματα που έχουμε τώρα. Ως προς τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν τα βγάζαμε…Πριν 1,5 χρόνο που ξεκίνησε η έρευνα, έχοντας 8-9 μήνες μέχρι τη συνταγματική προθεσμία των εκλογών, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα δεν έπρεπε να ξεκινήσει την έρευνα. Το 2024 με τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού άλλαξα όλο το Ποινικό Δίκαιο. Όλα τα χρόνια πριν οι ελληνικές φυλακές, είχαν 9.000 – 10000 φυλακισμένους το πολύ, ενώ με την εφαρμογή του δικού μου νόμου οι φυλακισμένοι ανέρχονταν στις 15.000. Σημαίνει έχεις οργανώσει το ποινικό σύστημα. Την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δύο πράγματα τον ένοιαξε το πρώτο εξάμηνο…ότι έβγαλαν όλο το βαρύ έγκλημα της φυλακής και το δεύτερο ότι έκλεισε τις τράπεζες».