Γεραπετρίτης: Η ελληνική πλευρά είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει σε επιχειρησιακό επίπεδο σε ενδεχόμενη παρεμπόδιση πόντισης του καλωδίου από την Τουρκία

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου κατά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας στη Βουλή.

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Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου κατά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας στη Βουλή.
  • Σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις εργασίες πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου, η ελληνική πλευρά είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει σε επιχειρησιακό επίπεδο.
  • Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η Άγκυρα δεν θα επιλέξει να προκαλέσει εμπλοκή στην υλοποίηση ενός έργου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στο οποίο συνδέονται και γαλλικά συμφέροντα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου κατά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Εξωτερικών, είπε κατά την κλειστή συνεδρίαση ότι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις εργασίες πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου, η ελληνική πλευρά είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών φέρεται να εκτίμησε ότι η Άγκυρα δεν θα επιλέξει να προκαλέσει εμπλοκή στην υλοποίηση ενός έργου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στο οποίο συνδέονται και γαλλικά συμφέροντα.

Η ενημέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ίδιου του υπουργού Εξωτερικών.

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