Νίκος Παππάς στον Realfm 97,8: Σύντομα ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγγίξει το όριο εκπροσώπησης στη Βουλή και με το νέο έτος θα το ξεπεράσει – Νέες αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κάνοντας λόγο για «σαφή προγραμματική μετατόπιση». Μιλώντας στον Real FM 97,8 και την εκπομπή των Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, ο κ. Παππάς υπεραμύνθηκε της απόφασης να πορευτεί το κόμμα στις εκλογές με συλλογική ηγεσία ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τις εκλογές.

«Παραλάβαμε σχεδόν μηδενικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και οκτώ βουλευτές, ένα κόμμα το οποίο είχε αυτοβούλως βάλει στο ψυγείο όλο του το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιο, και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε θέματα στο δημόσιο διάλογο, να φτάσουμε σε ποσοστά ευδιάκριτα στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι θα αγγίξουμε σύντομα και το όριο εκπροσώπησης στη Βουλή, και μετά, με το νέο έτος θα το ξεπεράσουμε κιόλας, και είμαστε 12 βουλευτές» είπε αρχικά ο κ. Παππάς δηλώνοντας αισιόδοξος για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Καλούμε τον κόσμο να ενισχύσει τον ΣΥΡΙΖΑ»

«Πιστεύω βαθιά ότι θα είμαστε και περισσότεροι και θα μπορούμε να διαμορφώνουμε γεγονότα. Ο κόσμος που παρακολουθεί, έχει πεισθεί και καταλαβαίνει ότι χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μίλαγε κανένας για 13η σύνταξη, κανένας δεν θα είχε αναδείξει το μείζον θέμα της στέγης και την ανάγκη να γίνει ο ΕΦΚΑ εθνικός επενδυτής και ουδείς θα είχε μιλήσει με αξιοπιστία για το δημοσιονομικό χώρο, πράγμα που παραδέχτηκε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, δυστυχώς μετά τη ΔΕΘ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο. Τσίπρας και Ανδρουλάκης αρνήθηκαν τις συνεργασίες. Ο ένας λέει «ή εγώ ή κανένας», ο άλλος λέει «μόνος μου θα νικήσω τη Νέα Δημοκρατία». Εμείς καλούμε τον κόσμο να ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία» τόνισε.

Τι είπε για το ενδεχόμενο συνεργασιών

Ερωτηθείς εάν υπάρχει περιθώριο συνεργασιών μετά τις εκλογές, απάντησε: «Το κρίσιμο είναι να έχουμε τέτοια δύναμη για να μπορέσουμε να πείσουμε, διά της πολιτικής ισχύος ότι πρέπει να εφαρμοστεί ένα μεγάλο κομμάτι από το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το μείζον ζητούμενο. Εμείς το πρόγραμμά μας δεν θέλουμε να είναι ένα σετ καλών ιδεών οι οποίες σε έναν υποθετικό κόσμο μπορεί να βελτίωναν τη ζωή των ανθρώπων, θέλουμε να εφαρμοστεί. Γι’ αυτό ζητάμε από τον κόσμο να μας ενισχύσει, να συστρατευτούν κι άλλοι μαζί μας και να φτιάξουμε ένα μέτωπο».

«Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος με τα αλλεπάλληλα λάθη των διασπάσεων αδρανοποιήθηκε, παρατηρεί τις προγραμματικές μετατοπίσεις και τα όρια που έχουν άλλοι χώροι και σιγά-σιγά επανατοποθετείται. Αντιλαμβάνεται την ανάγκη να υπάρχει ισχυρή σύγχρονη Αριστερά, καταλαβαίνει ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ενισχυθεί και με όλους αυτούς επιθυμούμε να συναντηθούμε στην κάλπη» πρόσθεσε ο Νίκος Παππάς.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την τακτική που ακολουθεί, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχω διαφωνήσει με την επιλογή του Αλέξη να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω διαφωνήσει σφοδρά με την επιλογή του να φύγει από τη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι ασύμβατο με τη δική μας ιστορία, με τη δική μας παράδοση, διότι η Αριστερά την οποία κουβαλάμε και μας κουβαλάει, μας χαρακτηρίζει, μας έχτισε ως ανθρώπους, είναι η Αριστερά που μέσα στο κοινοβούλιο έδινε μάχες σε πάρα πολύ σκοτεινές εποχές. Ακόμη και όταν είχαν εκτελέσει τον Μπελογιάννη και το ΚΚΕ ήταν παράνομο, ακόμη και όταν ήταν τα ξερονήσια σε λειτουργία, η Αριστερά της εποχής, η Αριστερά των πλατιών συμμαχιών, ήταν μέσα στο κοινοβούλιο και έδινε μάχες. Και αποδεικνύεται νομίζω και από τις τελευταίες ημέρες ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να είμαστε μέσα. Δεν θα κάνω αξιολόγηση για το πώς θέλει να χτίσει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας».

«Νομίζω ότι δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να κρίνει» είπε χαρακτηριστικά ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για μία σαφή προγραμματική μετατόπιση και σημειώνοντας ότι τα όργανα της ΕΛΑΣ είναι όλα διορισμένα. «Εμείς στις θέσεις που διαλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή και υπηρετούμε, είμαστε όλοι εκλεγμένοι από το συνέδριο το οποίο έγινε. Βεβαίως είχαμε αποχωρήσεις, αναπληρώθηκαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έφυγαν. Όλοι έχουν εκλεγεί» υπογράμμισε, ερωτηθείς γιατί δεν προχωρά η εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ζητεί ο Παύλος Πολάκης.

«Η συνθήκη στην οποία βρέθηκε το κόμμα, όπου η προηγούμενη κατάσταση πήγαινε να οδηγηθεί σε αδιέξοδο, δηλαδή ένα βήμα πριν από το οριστικό τυπικό κλείσιμο, επέβαλε να προηγηθεί η ανασυγκρότηση. Υπάρχει εκλεγμένο όργανο από το προηγούμενο συνέδριο, το οποίο αποφάσισε μία διάταξη μάχης. Θεωρούμε λοιπόν ότι αν αυτή τη στιγμή ύστερα από τόσες πληγές, ξαναβάζαμε τον κόσμο μας σε μία διαδικασία τέτοιου τύπου, δεν θα ήταν αυτό που θα διευκόλυνε τη δική μας δημόσια παρουσία. Θεωρώ ότι καλώς κάναμε. Θα αποφασίσουμε, όταν έρθει η ώρα, με δημοκρατικό τρόπο πώς θα πορευτούμε» συμπλήρωσε ο κ. Παππάς.

Με συλλογική ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές

Ερωτηθείς εάν αυτό θα γίνει μετά τις εθνικές εκλογές απάντησε: «Εγώ υπερασπίζομαι, επειδή έχω τυπικό χρέος αλλά και επειδή το πιστεύω, τη συλλογική μας απόφαση και η συλλογική μας απόφαση είναι να πάμε με συλλογική ηγεσία στην κάλπη. Έχει κατά το παρελθόν πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα η Αριστερά με συλλογική ηγεσία και με τέρατα της πολιτικής, που η ταπεινότητά μου ούτε να τα κοιτάξει δεν καταφέρνει. Mε τέρατα της Αριστεράς, με γίγαντες της πολιτικής ιστορίας… Μήπως τελικά ο αρχηγισμός δεν μας κάνει και πολύ καλό;».

Κληθείς να σχολιάσει την εκτίμηση κάποιων που υποστηρίζουν ότι με τον Παύλο Πολάκη στην ηγεσία θα ήταν πιο εύκολο για τον ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή, τόνισε: «Δεν είμαι σε θέση και δεν θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Σας λέω ποια είναι η συλλογική μας απόφαση. Θεωρώ ότι μείζον είναι με συντεταγμένο τρόπο να προκρίνουμε το πρόγραμμά μας, να διατάσσουμε τις δυνάμεις μας, να οργανώνουμε την αντιπολίτευσή μας, να αυγαταίνουμε. Από 8 βουλευτές έχουμε πάει 12 και θεωρώ ότι πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε ακόμη περισσότεροι και θα μπορούμε να προκαλούμε και κοινοβουλευτικά γεγονότα ακόμη περισσότερο. Έχουμε αναδείξει το θέμα της εξεταστικής επιτροπής για το μείζον θέμα των κόκκινων δανείων και με την ευκαιρία να καλέσω όλα τα κόμματα, και τα συντηρητικά και τα προοδευτικά, και τους ανεξάρτητους βουλευτές, να στηρίξουν την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Και εδώ θα κριθεί όποιος εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, κατ’ εντολήν ή μη, αφήσει τα funds να σιωπήσουν, τους αναγνωρίσει το δικαίωμα της σιωπής».

Ο κ. Παππάς υποστήριξε πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει εγκαταλείψει όσα εφάρμοσε η κυβέρνησή του και έδωσε το παράδειγμα της 13ης σύνταξης. «Η προϋπόθεση η οποία άκουσα εγώ να μπαίνει είναι ότι θα παταχθεί η διαφθορά και θα βρεθεί το 1% του πλούτου παγκοσμίως για να βγει η 13η σύνταξη, η οποία δεν είναι προτεραιότητα. Για να έχουμε καθαρές κουβέντες. Και αυτό το λέω τώρα και με έμφαση, διότι θεωρώ ότι θα κάνει καλό σε όλους και πρωτίστως και σε μας και στον κόσμο που πληγώσαμε και του οφείλουμε μια συγγνώμη, να πάμε στις προγραμματικές διαφορές οι οποίες εξηγούν και τις διαφορετικές πορείες. Ο Αλέξης λοιπόν διάλεξε να πορευτεί μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που περιέγραψε η κυβέρνηση και μετά τον ξήλωσε, διάλεξε να μην πει για τη 13η σύνταξη, διάλεξε να πει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια «ου γέγονε γέγονε», έχει κάνει μία σαφή προγραμματική μετατόπιση. Δεν είναι αθέμιτη στη δημοκρατία, καθόλου, ίσα-ίσα. Αθέμιτο είναι να κάνουμε ότι δεν είναι η προγραμματική μετατόπιση η αιτία της χωριστής πορείας, αλλά είναι κάτι που μου ‘κανε ο ένας το ’23 και ο άλλος το ’19. Δεν είναι έτσι. Εδώ υπάρχει μία σαφής διαφορετική πορεία η οποία εξηγείται» τόνισε.

Τέλος ο κ. Παππάς ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι είναι «αρχιερέας της διαφθοράς ο Μητσοτάκης». «Υπάρχουν αλλεπάλληλα σκάνδαλα τα οποία φαίνεται ότι δείχνουν προς μία κατεύθυνση. Άρα δεν είμαι από αυτούς που θα αμφισβητούσα ή θα έκανα κριτική σε όποιον διατυπώνει μία τέτοιου τύπου φράση. Το μείζον βέβαια για την Αριστερά είναι αν μπορεί μόνο με ατζέντα αντιδιαφθοράς να ευδοκιμήσει και να πλειοψηφήσει. Δεν έχει αποδείξει αυτό η προηγούμενη ιστορική μας πορεία, και μάλιστα μία ιστορική πορεία την οποία την έχουμε ζήσει οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς και ηλικίας που υπηρετήσαμε την κυβέρνηση και το μεγαλείο του να γίνει ένα κόμμα από μικρό μεγάλο, και νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα. Δηλαδή, αν νομίζει κάποιος ότι με τη ρομφαία της κάθαρσης και μόνο η Αριστερά μπορεί να γίνει πλειοψηφική, δεν νομίζω ότι είναι επαρκές αυτό» κατέληξε ο κ. Παππάς.