Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Το δίλημμα των εκλογών είναι ρεαλιστική ελπίδα με τη ΝΔ ή περιπέτεια – Αυτοί που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε έκλεισαν την πόρτα

Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Real FM 97,8 μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, ο κ. Χατζηδάκης κλήθηκε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για τις πρόσφατες αποκαλύψεις κυκλωμάτων διαφθοράς και φοροδιαφυγής, την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς και για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος για την επιδίωξη αυτοδυναμίας, τοποθετούμενος ανοιχτά απέναντι στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών.

Τι είπε για τα κυκλώματα που αποκαλύφθηκαν

Απαντώντας σε όσους έχουν απορία και επιφυλάξεις για το γεγονός ότι όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις αποκαλύφθηκαν μέσα σε λίγες μέρες, είπε: «Όσο κι αν ακούγεται σε κάποιους παράξενο, είναι αλήθεια ότι και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες, παρανομία και εγκληματικότητα πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι τι κάνει κανείς από πλευράς ελέγχου της παραβατικότητας, της παρανομίας και πολύ περισσότερο της βαριάς παρανομίας και των κυκλωμάτων. Για παράδειγμα, το 2023 η ΑΑΔΕ εντόπισε ψηφιακή φοροδιαφυγή από e-shops ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και προέβη στις ανάλογες κινήσεις. Το 2024 – ήμουν υπουργός Οικονομικών – η ΑΑΔΕ εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εμπόριο κινητών τηλεφώνων και επέβαλε πρόστιμα 130 εκατομμυρίων ευρώ. Πάλι το 2024, η ίδια Αρχή εντόπισε φοροδιαφυγή 10,5 εκατομμυρίων ευρώ από δύο στοιχηματικές εταιρείες. Το 2026 η ΑΑΔΕ εντοπίζει εικονικά τιμολόγια 720 εκατομμυρίων ευρώ από 147 επιχειρήσεις και έλαβε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα».

«Αλλά και το ελληνικό FBI, η ΔΑΟΕ, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχει εξαρθρώσει πάνω από 250 εγκληματικές οργανώσεις. Και κατά καιρούς τα θέματα παίρνουν δημοσιότητα, απλώς επειδή τώρα έχουμε, αν θέλετε, αλληλοδιαδόχως εξαρθρώσεις διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων και εντοπισμό μεγάλης φοροδιαφυγής, το θέμα κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Δεν έχουμε κινηθεί μόνο σε αυτή τη σφαίρα. Το 2023, όταν ανέλαβα υπουργός, τα πρώτα θέματα που είχα να αντιμετωπίσω ήταν τα φαινόμενα παραβατικότητας στις παραλίες, που τώρα βγαίνουν εντονότερα πράγματα που είχαν βγει και τότε, για «φουσκωτούς» που ήταν σε διαγωνισμούς κτλ. και γι’ αυτό πήραμε τους διαγωνισμούς και τους κάναμε κεντρικά και ηλεκτρονικά. Πρωτύτερα, την περίοδο 2022-2023, είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια για κατεδάφιση διαφόρων παράνομων κτισμάτων και στη Μύκονο και σε άλλα νησιά -κάποιοι θα θυμούνται το Principote για παράδειγμα. Υπάρχει ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά και καθώς προχωράνε τα χρόνια, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και το FBI οργανώνονται καλύτερα. Υπάρχουν θύλακες παραβατικότητας και μέσα στο ίδιο το δημόσιο; Προφανώς. Μέσα σε ένα καλάθι υπάρχουν πάντα ή κάποιες φορές και σάπια μήλα. Η υποχρέωσή μας είναι να εντοπίζουμε και τα σάπια μήλα και να είμαστε αμείλικτοι απέναντί τους» συνέχισε.

«Πάλι όταν ήμουν υπουργός, είχε εντοπιστεί ένα κύκλωμα εφοριακών στη Χαλκίδα και είχε πάρει δημοσιότητα τότε το θέμα. Έγιναν οι αναγκαίες κινήσεις, παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη και σίγουρα δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Η σύσταση του FBI έρχεται να απαντήσει και σε αυτό , γιατί ήρθε και εξάρθρωσε κυκλώματα στην εμπορία των καυσίμων, στα τσιγάρα, πολύ δύσκολα κυκλώματα. Τα παραδείγματα αυτά είναι ενδεικτικά ότι η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Δεν είναι μόνο τα τελευταία κρούσματα και οι τελευταίες υποθέσεις» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς μήπως η κυβέρνηση έχει αυξήσει ρυθμούς επειδή οδεύουμε προς τις εκλογές, τόνισε: «Σας είπα για πράγματα από το 2022-23. Νωρίτερα η χώρα για 1,5 χρόνο περίπου λειτουργούσε με τελείως διαφορετικούς ρυθμούς λόγω του κορονοϊού, όπως και οι άλλες χώρες. Ήταν κλειστές μια σειρά από επιχειρήσεις κτλ., υπήρχε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσα σας είπα δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, είναι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, που συνδυάζονται και με νομοθετικές πρωτοβουλίες που περάσαμε -και εγώ αν θέλετε προσωπικά πέρασα κάποιες από αυτές- με κόστος. Έντεκα πρωτοβουλίες φέραμε σε έναν νόμο τότε, το 2023-24 για τη φοροδιαφυγή, που ξεκινούσε από τον τρόπο με τον οποίον γίνονται οι αγοραπωλησίες των ακινήτων και έφτανε στα βενζινάδικα και φυσικά στη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Σήμερα έχουν συνδεθεί 490.000 επιχειρήσεις, έχει περιοριστεί η φοροδιαφυγή -μικρότερη ή μεγαλύτερη, και το κενό ΦΠΑ από 23-24% έχει πέσει στο 9-9,5%. Αυτά δεν έγιναν αυτόματα, ούτε με προσευχές».

Τι απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης για την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης

Η συζήτηση πέρασε στην οικονομία με τον κ. Χατζηδάκη να απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιείται μια σειρά από «όπλα» που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι για την στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, όπως για παράδειγμα η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα ή η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης.

«Το θέμα είναι πόσα λεφτά μπορείς να δώσεις για να μην έχεις κίτρινες και κόκκινες κάρτες και από τις Βρυξέλλες και από τις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο μεγάλων αναταράξεων σε σχέση με την αγορά ομολόγων. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία ιδιαίτερα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε εξαντλήσει τα μέχρι στιγμής τουλάχιστον περιθώρια που έχουμε από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Η αντιπολίτευση λέει ότι “δεν έπρεπε να δώσετε επιδότηση στην αντλία, έπρεπε να πάτε σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης”. Σημασία έχει πόσα λεφτά φεύγουν από τα κρατικά ταμεία και πόσα λεφτά πάνε στις τσέπες των πολιτών. Αν πάνε στην αριστερή τσέπη ή στη δεξιά τσέπη, αυτό δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, το ποσό ενδιαφέρει. Και το ποσό είναι το μεγαλύτερο που θα μπορούσαμε να δώσουμε, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων της χώρας. Είμαστε τρίτοι σε ένταση ενίσχυσης για την ενεργειακή κρίση σε ολόκληρη την Ευρωζώνη» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ποτέ τα μέτρα δεν είναι επαρκή γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση.

«Έχει πάρει ο Πρωθυπουργός και η κ. Μελόνι, πρωτοβουλία για να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητήθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπήρξε ένα κάποιο παράθυρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφασίζει -κακώς, ίσως, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα- από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται κάποιος χρόνος επώασης. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ήδη κάποια περιθώρια με τη λεγόμενη ενεργειακή ρήτρα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπάρχει έγκριση των σχετικών μέτρων, έτσι ώστε να οχυρωθούμε πιο μεσομακροπρόθεσμα απέναντι στην ενεργειακή κρίση» επισήμανε.

Ο κ. Χατζηδάκης εμφανίστηκε μετρημένος όσον αφορά τις προσδοκίες που μπορεί να έχουμε από τη Σύνοδο Κορυφής. «Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι θα βγει άσπρος καπνός. Δεν είναι πια όμως μόνο η ελληνική κυβέρνηση που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε βέβαιοι ότι ακριβώς επειδή αισθανόμαστε την πίεση και επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο χειμώνας σε όλη την Ευρώπη θα είναι ενεργειακά βαρύς, και από πλευράς πληθωρισμού επίσης βαρύς, ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε κινούμενοι πάντοτε υπεύθυνα και σοβαρά» τόνισε.

«Το δίλημμα των εκλογών είναι: ρεαλιστική ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτεια;»

Όσον αφορά στο αφήγημα της ΝΔ ενόψει των εκλογών και το δίλημμα της κάλπης, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η σταθερότητα ως στόχος δεν αρκεί, πολύ περισσότερο σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς κρίσης. Εκείνο το οποίο λέμε, είναι ότι το δίλημμα τελικά είναι: ρεαλιστική ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτεια; Γιατί ρεαλιστική ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία; Επειδή δεν έχουμε κάνει λάθη; Όχι, προφανώς έχουμε κάνει και λάθη. Ωστόσο, θεωρούμε ότι έχουμε έναν απολογισμό έργου -είπαμε λίγα και τα έχουμε κάνει σχεδόν όλα- έχουμε καλύτερο αρχηγό σε σχέση με τους αρχηγούς των απέναντι κομμάτων της αντιπολίτευσης, καλύτερη πολιτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε -συντονίζω την εκπόνησή του- σίγουρα καλύτερο πρόγραμμα, το οποίο θα συνδυάζει την αλήθεια με πολλά στοιχεία καινοτομίας για ένα μέλλον που είναι με δυσκολίες και έρχεται ορμητικά απέναντί μας. Επομένως, αυτά όλα θα παρουσιάσουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε στο τέλος της δεύτερης τετραετίας. Το να ζητάς τρίτη εντολή είναι δύσκολο και εδώ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Θα διεκδικήσουμε τρίτη εντολή παραδεχόμενοι λάθη, αλλά και ζητώντας από τους πολίτες να κάνουν συγκρίσεις. Δεν θα έρθουμε αυτάρεσκα και θα πούμε τα κάναμε όλα σωστά, ούτε θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα πούμε τι κάναμε λάθος και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε ξεκάθαρα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το μέλλον και οι Έλληνες, που αποφασίζουν και για την πατρίδα μας και για το νοικοκυριό του καθενός, θα επιλέξουν αυτό το οποίο νομίζουν. Αν θεωρούν ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Βελόπουλος, η κ. Κωνσταντοπούλου, η κ. Λατινοπούλου, όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί είναι καλύτεροι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα το κάνουν και ο λαός είναι το αφεντικό στις δημοκρατίες» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα» – Τι είπε για τις συνεργασίες

Στην επισήμανση των δημοσιογράφων ότι υπάρχει μία αντίφαση στην εκλογική στρατηγική της ΝΔ, καθώς όλα τα στελέχη της μιλούν για μία κάλπη, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα είναι μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας και παράλληλα φαίνεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών, απάντησε: «Παλαιότερα είχαμε συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε θεωρητικά να είχε συμβεί και σε αυτή την περίπτωση, μόνο που το ΠΑΣΟΚ ήρθε με τον πιο επίσημο τρόπο, στο συνέδριό του, και έκλεισε την πόρτα. Δικαίωμά του».

«Το ΠΑΣΟΚ -όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης- πετροβολούν κάθε μέρα το ένα το άλλο. Η τοξικότητα και η εχθροπάθεια ίσως δεν έχει προηγούμενο, και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό ερχόμαστε και λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και μια κυβέρνηση που να έχει καθαρή εντολή. Και γι’ αυτό, όχι αλαζονικά, αλλά επειδή είναι αναγκαιότητα νομίζω, λέμε ότι χρειάζεται αυτοδυναμία για να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση» είπε ο κ. Χατζηδάκης.

«Αυτοί που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε έκλεισαν την πόρτα. Και μάλιστα έκλεισαν την πόρτα λέγοντας «καθ’ οιονδήποτε τρόπο», δηλαδή με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο. Επομένως, τα πράγματα είναι σαφή. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους. Υπενθυμίζω ότι στις εκλογές του 2023, 2-3 μήνες πριν τις εκλογές είχαμε 32, 33, 34% στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση ψήφου, και μετά βρεθήκαμε 6-7 μονάδες παραπάνω. Δεν θέλω να πω ότι και τώρα θα συμβεί οπωσδήποτε το ίδιο. Όμως εμείς έχουμε μπροστά μας το έργο μας. Χθες εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο 90 πολύ συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις μέχρι τις εκλογές, τις οποίες παρουσιάσαμε κιόλας για να υπάρχει διαφάνεια και για να είμαστε και υπόλογοι αν θέλετε απέναντι στον ελληνικό λαό, να υπάρχει λογοδοσία. Θα προχωρήσουμε μπροστά σεμνά, σοβαρά, αποτελεσματικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με κόμματα δεξιά της ΝΔ μετά τις εκλογές, ήταν κατηγορηματικός: «Έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο από τη δική μας πλευρά».

«Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία. Την επαναλαμβάνω και τώρα, για να μην υπάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία. Έγινε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, έπεσε η ανεργία από το 18% στο 7,5%, δημιουργήθηκαν 600.000 νέες δουλειές, ανέβηκε ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ στα 920 και μέχρι τον Απρίλιο θα ανέβει κι άλλο. Η χώρα έχει ξαναγυρίσει στην επενδυτική βαθμίδα και είναι μακριά από τις αναταράξεις των ομολόγων που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη αυτή την ώρα. Όλοι οι οικονομολόγοι και αναλυτές αναφέρονται σε παράδειγμα επιτυχίας. Στην εξωτερική πολιτική η θέση της χώρας έχει ισχυροποιηθεί, το ίδιο και στην άμυνα. Το ερώτημα που νομίζω δεν το θέτω μόνο εγώ, αλλά θα το θέσει και κάθε πολίτης στο τέλος στον εαυτό του, είναι αν είναι ώρα να διακινδυνεύσουμε τη θετική πορεία αυτή, και να βρεθούμε σε μια περίοδο αστάθειας και αβεβαιότητας, επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά ως πραγματικότητα στην Ελλάδα το μύθο του Σισύφου. Δεν μας αξίζει νομίζω και δεν αξίζει στα παιδιά μας. Είναι νομίζω σαφής η ποιοτική διαφορά ανάμεσα στην κυβέρνηση και την πολιτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό θα είναι ένα ισχυρό μας όπλο» κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.