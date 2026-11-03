Γεωργιάδης σε Τσίπρα: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου, σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας»

Ανάρτηση – απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

O Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε βίντεο του Αλέξη Τσίπρα από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Καλαμάτας και τη συνομιλία του με εργαζόμενους και εργαζόμενες υγειονομικούς, που αναφέρθηκαν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ανάμεσα σε όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, ήταν και πως «η απαξίωση της κυβέρνησης για το ΕΣΥ αποτυπώνεται και μόνο στο γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει επιλεχθεί ως αρμόδιος υπουργός ο Άδωνις Γεωργιάδης».

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας επιλέγει να τα βάλει μαζί του προκειμένου να ανέβει στις δημοσκοπήσεις. Αναφέρει μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει δημιουργηθεί μία ολόκληρη πτέρυγα, την οποία επέλεξε να μην προβάλλει, αναφέροντας με ειρωνεία ότι κατά τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα «δεν υπήρχε καμία φθορά σε κανένα Νοσοκομείο και παντού είχαμε προσωπικό».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας».