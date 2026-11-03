Μάριος Καπότσης – Ελευθερία Κοντογεώργη: Καμπάνες… συγκατοίκησης

Έπειτα από έναν χρόνο συμπόρευσης, ο ολυμπιονίκης του πόλο Μάριος Καπότσης και η ηθοποιός Ελευθερία Κοντογεώργη αποφάσισαν να περάσουν τη σχέση τους στο επόμενο στάδιο.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Κλείνουν έναν χρόνο σχέσης και πλέον μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, o αργυρός ολυμπιονίκης του πόλο, Μάριος Καπότσης, και η ηθοποιός Ελευθερία Κοντογεώργη έχουν κάνει το επόμενο βήμα και συγκατοικούν σε ένα όμορφο σπίτι στα νότια προάστια. Ο Μάριος, που τον περασμένο Φεβρουάριο επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από την performer Κόνι Μεταξά έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια γάμου, βρήκε εκ νέου τον έρωτα στα μάτια της ηθοποιού, που φέτος παίζει στη σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ. Και εκείνη τον Αύγουστο του 2025 χώρισε από τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Γαβαλά, με τον οποίο έχουν αποκτήσει έναν γιο, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια γάμου.

Η συνάντησή τους έγινε όταν ήταν και οι δύο φρεσκοχωρισμένοι και αποδείχθηκε καρμική. Οι δρόμοι τους ενώθηκαν στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στα Χανιά στις αρχές του περασμένου φθινοπώρου. Ήταν και οι δύο στην ίδια φάση ζωής και η αρχική φιλία τους μετουσιώθηκε γρήγορα σε ακαταμάχητη έλξη.

Χαμηλό προφίλ

Σήμερα, έχοντας μόλις συμπληρώσει έναν χρόνο συμπόρευσης, αποφάσισαν να δοκιμάσουν τη σχέση τους και στη συγκατοίκηση. Και μπορεί ο Μ. Καπότσης να υπογράφει τους στίχους στη μεγάλη επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού «Καμπάνες», μαζί με τους Χριστόδουλο Σιγανό και Valentino, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, o γάμος για εκείνον ακόμα αργεί. «Βιώνουν μια δυνατή σχέση, αλλά δεν επιθυμούν να προβάλλεται στα media. Και οι δύο είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τόσο κατά τη διάρκεια των γάμων τους όσο και στη συνέχεια με τα διαζύγιά τους. Ως εκ τούτου δεν θέλουν να απασχολούν την επικαιρότητα ως ζευγάρι», εξηγεί στην «R» άνθρωπος από το στενό περιβάλλον τους.

Και συμπληρώνει: «Το σίγουρο είναι πως στην παρούσα φάση ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους». Τι και αν η Ελ. Κοντογεώργη ντύθηκε νύφη και πόζαρε σε ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο πολυτελείας για τις ανάγκες διαφήμισης; Οπως μαρτυρά το σποτ, η νύφη το σκάει από την εκκλησία προτιμώντας να οδηγήσει, από το να χορέψει τον χορό του Ησαΐα. Ο Μ. Καπότσης αυτή τη σεζόν αγωνίζεται στον Απόλλωνα Σμύρνης και είναι και αρχηγός της ομάδας υδατοσφαίρισης της «ελαφράς ταξιαρχίας».

Παράλληλα συνεχίζει ως στιχουργός δίνοντας τραγούδια σε γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Γιώργος Κακοσαίος. Η Ελ. Κοντογεώργη πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου «Μπλε ώρες». Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά τους, ο ένας παρακολουθεί και στηρίζει την πορεία του άλλου. Δεν είναι λίγες οι φορές που η Ελευθερία βρίσκεται στις κερκίδες των κολυμβητηρίων, προκειμένου να απολαύσει τον αγαπημένο της, ενώ έχει ήδη γνωρίσει και την οικογένειά του.