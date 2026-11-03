Συναγερμός στην Πολωνία: Αναγκαστική προσγείωση πτήσης από το Λονδίνο – Προειδοποίηση για ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις αρχές της Πολωνίας, όταν επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τη Βαρσοβία υποχρεώθηκε σε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Βαρσοβίας-Μόντλιν, ύστερα από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Εκτροπή πτήσης

Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 181 επιβαίνοντες, είχε ως αρχικό προορισμό το κύριο αεροδρόμιο της πολωνικής πρωτεύουσας, «Σοπέν».

Ωστόσο, η αναφορά για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος επέβαλε την άμεση αλλαγή πορείας και την εκτροπή του προς το αεροδρόμιο του Μόντλιν.

Το αεροπλάνο τροχοδρόμησε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 10:01 το πρωί (τοπική ώρα).

Αναστολή λειτουργίας

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσγείωσης, οι αρχές προχώρησαν στο σφράγισμα του αεροδρομίου.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του αεροδρομίου Βαρσοβίας-Μόντλιν: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι υπηρεσίες ασφαλείας προβαίνουν στον έλεγχο της αναφερθείσας απειλής».



Στην επίσημη ανακοίνωση δεν διευκρινίστηκε η ακριβής φύση της απειλής, ωστόσο το πολωνικό ειδησεογραφικό δίκτυο RMF24 μέτεδωσε ότι επρόκειτο για προειδοποίηση για βόμβα εν πτήσει.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το χρονικό διάστημα για το οποίο το αεροδρόμιο του Μόντλιν θα παραμείνει κλειστό για την επιβατική κίνηση.

Alarm bombowy na pokładzie polskiego samolotu. Lotnisko w Modlinie zamknięte https://t.co/Or9YYf76cY — Fakty RMF FM (@RMF24pl) November 3, 2026

Έλεγχοι από πυροτεχνουργούς

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζοντας πιστά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων, ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών ανέλαβε την εξονυχιστική επιθεώρηση του αεροσκάφους, καθώς και τον έλεγχο όλων των αποσκευών των επιβατών.