Τραγωδία στη Φλόριντα: Λεπτός προς λεπτό η βουτιά θανάτου του αεροσκάφους και το καιρικό φαινόμενο «coffin corner» – «Διαμελισμένα μέλη παντού»

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Ένα ταξίδι που ξεκίνησε ως ένα ανέμελο οικογενειακό ταξίδι πέντε ωρών προς τα τροπικά θέρετρα στις Μπαχάμες, μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά σε μια ανείπωτη αεροπορική τραγωδία.

Το ιδιωτικό business jet τύπου Bombardier Learjet 60, αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, κατέπεσε με εφιαλτική ταχύτητα πάνω σε κεντρικό οδικό άξονα της κομητείας Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, μετατρεπόμενο σε μια πύρινη σφαίρα που παρέσυρε στον θάνατο και τους 9 επιβαίνοντες, στην δεύτερη πιο θανατηφόρα αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ για το 2026.

Από την απογείωση στη βουτιά θανάτου

Η Daily Mail ανασυνθέτει λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές της συντριβής του αεροσκάφους, από τη στιγμή που άφησε πίσω του το Τέξας μέχρι τη μοιραία πρόσκρουση.

15:37 (Απογείωση) : Το Learjet 60 απογειώνεται από το αεροδρόμιο Austin-Bergstrom του Τέξας, στρίβοντας βόρεια και παίρνοντας γρήγορα ύψος. (Υψόμετρο: 300 πόδια, Ταχύτητα: 155 μίλια/ώρα).

: Το Learjet 60 απογειώνεται από το αεροδρόμιο Austin-Bergstrom του Τέξας, στρίβοντας βόρεια και παίρνοντας γρήγορα ύψος. (Υψόμετρο: 300 πόδια, Ταχύτητα: 155 μίλια/ώρα). 15:39 (Άνοδος) : Μόλις δύο λεπτά μετά την απογείωση, το τζετ στρίβει ανατολικά και ξεπερνά τα 3.800 πόδια καθώς απομακρύνεται από το Όστιν.

: Μόλις δύο λεπτά μετά την απογείωση, το τζετ στρίβει ανατολικά και ξεπερνά τα 3.800 πόδια καθώς απομακρύνεται από το Όστιν. 1 6:28 (Πτήση) : Πετώντας πάνω από τον Κόλπο της Αμερικής, η πτήση N722BD ταξιδεύει στα 41.000 πόδια με ταχύτητα 559 μιλίων/ώρα, κατευθυνόμενο νοτιοανατολικά προς τη Φλόριντα.

: Πετώντας πάνω από τον Κόλπο της Αμερικής, η πτήση N722BD ταξιδεύει στα 41.000 πόδια με ταχύτητα 559 μιλίων/ώρα, κατευθυνόμενο νοτιοανατολικά προς τη Φλόριντα. 17:31 (Είσοδος στη Φλόριντα) : Σε απόσταση 400 χλμ. από τις Μπαχάμες, το αεροσκάφος πλησιάζει τις ακτές της Φλόριντα.

: Σε απόσταση 400 χλμ. από τις Μπαχάμες, το αεροσκάφος πλησιάζει τις ακτές της Φλόριντα. 17:40 (Το προειδοποιητικό μήνυμα) : Η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Φιλγκέιρας στέλνει γραπτό μήνυμα στον σύντροφό της Τζάστιν, επίσης πιλότο: «Έχω αναταράξεις, έχω πάγο».

: Η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Φιλγκέιρας στέλνει γραπτό μήνυμα στον σύντροφό της Τζάστιν, επίσης πιλότο: «Έχω αναταράξεις, έχω πάγο». 17:47 (Ο εφιάλτης) : Μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το αεροσκάφος —έχοντας κατέβει στα 35.000 πόδια κοντά στο Νέιπλς και παλεύοντας με έντονες αναταράξεις— ξεκινά μια απότομη, δεξιόστροφη κάθοδο προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο Μαϊάμι είχαν δώσει άδεια στους πιλότους για «ελιγμούς αριστερά και δεξιά» λόγω «πολύ επικίνδυνων» φαινομένων.

: Μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το αεροσκάφος —έχοντας κατέβει στα 35.000 πόδια κοντά στο Νέιπλς και παλεύοντας με έντονες αναταράξεις— ξεκινά μια απότομη, δεξιόστροφη κάθοδο προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο Μαϊάμι είχαν δώσει άδεια στους πιλότους για «ελιγμούς αριστερά και δεξιά» λόγω «πολύ επικίνδυνων» φαινομένων. 17:49:08 (Ραγδαία πτώση) : Η πτήση N722BD εισέρχεται σε σχεδόν κατακόρυφη βουτιά. Ο κυβερνήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου (mayday), προειδοποιώντας ότι το τζετ πέφτει με ρυθμό 20.000 ποδών το λεπτό. Δευτερόλεπτα αργότερα, φωνάζει στον πύργο ελέγχου: «Πρόκειται να συντριβούμε στο έδαφος». (Υψόμετρο: 19.600 πόδια, Ταχύτητα: 503 μίλια/ώρα).

: Η πτήση N722BD εισέρχεται σε σχεδόν κατακόρυφη βουτιά. Ο κυβερνήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου (mayday), προειδοποιώντας ότι το τζετ πέφτει με ρυθμό 20.000 ποδών το λεπτό. Δευτερόλεπτα αργότερα, φωνάζει στον πύργο ελέγχου: «Πρόκειται να συντριβούμε στο έδαφος». (Υψόμετρο: 19.600 πόδια, Ταχύτητα: 503 μίλια/ώρα). 17:49:31 (Απώλεια σήματος): Το τελευταίο καθαρό στίγμα του πομποδέκτη τοποθετεί το αεροσκάφος στα 8.750 πόδια. Δευτερόλεπτα μετά, το σήμα εξαφανίζεται.

Το Learjet συνετρίβη με τη μύτη σε διασταύρωση ταχείας κυκλοφορίας και τυλίχθηκε στις φλόγες, μόλις 12 χιλιόμετρα μακριά από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας άνδρας στο έδαφος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ οι τελευταίες στιγμές στο κοκπίτ καταγράφηκαν σε ηχητικό ντοκουμέντο: η συγκυβερνήτης Φιλγκέιρας ακούγεται να ουρλιάζει στην τελευταία της κλήση προς τον πύργο ελέγχου, ενώ ο κυβερνήτης δίπλα της προσευχήθηκε καθώς έπεφταν στο έδαφος.

Τα 9 θύματα της αεροπορικής τραγωδίας

Ανάμεσα στους εννέα νεκρούς της καταστροφικής συντριβής ταυτοποιήθηκαν τα μέλη της οικογένειας και οι συνεπιβάτες τους.

Άνταμ Ρόμπινσον (45 ετών) : Επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας, ιδρυτής των εταιρειών λογισμικού Retention.com και RB2B, με προηγούμενη θητεία στη Wall Street (Lehman Brothers, Barclays Capital).

: Επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας, ιδρυτής των εταιρειών λογισμικού Retention.com και RB2B, με προηγούμενη θητεία στη Wall Street (Lehman Brothers, Barclays Capital). Χέλεν Σαρπ (40 ετών ): Σύζυγος του Άνταμ Ρόμπινσον.

): Σύζυγος του Άνταμ Ρόμπινσον. Έμμα (4 ετών) : Η κόρη του ζευγαριού.

: Η κόρη του ζευγαριού. Τσάρλι (2 ετών) : Ο γιος του ζευγαριού.

: Ο γιος του ζευγαριού. Ανίτα Μαρία Τσετίνα : Η νταντά της οικογένειας.

: Η νταντά της οικογένειας. Ρέιτσελ Ριντ : Φίλη του ζευγαριού.

: Φίλη του ζευγαριού. Τσάρμι Φερ : Φίλη του ζευγαριού.

: Φίλη του ζευγαριού. Τζεφ Γκρέγκορι (55 ετών) : Έμπειρος κυβερνήτης του N722BD από την Πενσυλβάνια.

: Έμπειρος κυβερνήτης του N722BD από την Πενσυλβάνια. Νατάλια Γκάντελχα Φιλγκέιρας (20 ετών): Η συγκυβερνήτης από τη Φλόριντα, η οποία είχε λάβει την άδεια πολιτικής αεροπορίας ήδη από τα μαθητικά της χρόνια.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Το φαινόμενο «Coffin Corner»

Περίπου 20 ομοσπονδιακοί ειδικοί του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν σπεύσει στο σημείο της συντριβής στη λεωφόρο South Military Trail.

Άμεση προτεραιότητα είναι η άντληση των υδάτων από τον κρατήρα πρόσκρουσης ώστε να ανασυρθούν τα βαρέα συντρίμμια (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης) και να εντοπιστούν τα μαύρα κουτιά.

Η προκαταρκτική έκθεση αναμένεται εντός ενός μηνός, ωστόσο η τελική ετυμηγορία μπορεί να διαρκέσει από έναν έως δύο χρόνια.

Ειδικοί της αεροπορίας εξετάζουν το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να συνάντησε το επικίνδυνο φαινόμενο «coffin corner» (γωνία του φέρετρου), στην προσπάθεια των πιλότων να ανέβουν πάνω από δύο μέτωπα καταιγίδας, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Σε μεγάλο υψόμετρο, το περιθώριο μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης ασφαλούς ταχύτητας στενεύει επικίνδυνα: αν το αεροσκάφος πετάξει πολύ αργά, κινδυνεύει από απώλεια στήριξης, ενώ αν πετάξει πολύ γρήγορα, ξεπερνά τα κατασκευαστικά όρια αντοχής.

Terrified-sounding co-pilot in cockpit of doomed Learjet heard praying ‘Our Father’ moments before crash, as experts speculate jet with nine on board was downed by ‘coffin corner’ https://t.co/Lf8Z50IUGp — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026



Σύμφωνα με το Associated Press, ο εκπρόσωπος του NTSB, Τομ Τσάπμαν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το αεροσκάφος άρχισε να διαλύεται στον αέρα πριν χτυπήσει στο έδαφος.

«Ενδέχεται να βρούμε κομμάτια του αεροσκάφους σε κάποια απόσταση από το σημείο της τελικής πρόσκρουσης», ανέφερε ο Τσάπμαν.

Ο Τζεφ Γκουζέτι, πρώην ερευνητής του NTSB και της FAA, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό το τζετ να έχασε κρίσιμα τμήματα της ουράς του λόγω των αναταράξεων ή κατά τη διάρκεια της βουτιάς.

«Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να εξηγήσει την κατακόρυφη τροχιά τύπου πυραύλου που είχε το αεροσκάφος λίγο πριν συντριβεί στο έδαφος», τόνισε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather επεσήμανε ότι οι κορυφές των καταιγιδοφόρων νεφών έφταναν έως και τα 45.000 πόδια, καθιστώντας αδύνατη την υπερπήδησή τους, ενώ ο συνταξιούχος πιλότος Τζον Κοξ χαρακτήρισε τις συνθήκες που περιέγραψαν οι πιλότοι (ισχυρές αναταράξεις και παγετός στους -52,6°C) ως «τεράστια καμπανάκια κινδύνου».

«Διαμελισμένα μέλη παντού»

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο πάρκο τροχοβιλών Green Acres, όπου δύο κατοικίες απείχαν μόλις ελάχιστα μέτρα από το σημείο της έκρηξης.

Ο επίτροπος της κοινότητας, Τζοέλ Φλόρες έκανε λόγο για «θαύμα», καθώς το αεροσκάφος χτύπησε αποκλειστικά στην άσφαλτο και το πεζοδρόμιο χωρίς να καταστρέψει άμεσα τα σπίτια, αν και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν στις στέγες τους.

Debris scattered across the wet pavement and neighbors standing in shock. This is what one Florida neighborhood looked like moments after a private jet fell out of the sky. New video from the scene of Sunday’s Learjet 60 crash in Greenacres, Palm Beach County, shows wreckage strewn across Military Trail as stunned residents try to make sense of what just happened. The woman who filmed it says she thought they were being bombed. All nine people on board were killed, and miraculously, no one on the ground was hurt. But about 600 nearby residents have now been forced out of their homes and into shelters while investigators work the scene. The pilots reportedly warned air traffic control about turbulence and icing before the jet plunged. Did they find any additional information on what may have caused this horrific accident? — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 2, 2026



Ωστόσο, 400 έως 600 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο του κοινοτικού κέντρου Greenacres, καθώς οι έρευνες των αρχών κάλυψαν μια ζώνη περίπου ενός χιλιομέτρου.

Η εικόνα που περιγράφουν στη New York Post οι υπεύθυνοι του οικισμού είναι συγκλονιστική.

«Υπάρχουν κομμάτια από ανθρώπινα μέλη παντού», δήλωσε η Στέφανι, εκπρόσωπος του γραφείου διαχείρισης του πάρκου.

«Δυστυχώς, αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, επειδή η περιοχή παραμένει σκηνή εγκλήματος και ατυχήματος, με τις αρχές να χτενίζουν τα πάντα για στοιχεία και σορούς», πρόσθεσε ο επίτροπος Φλόρες.

Η καταστροφή επιβαρύνθηκε από τη συνεχή καταρρακτώδη βροχή των τελευταίων 48 ωρών, αλλά και από το σπάσιμο κεντρικού αγωγού ύδρευσης από την πρόσκρουση.

Ο διοικητής της κομητείας Τζο Αμπρούτσο ζήτησε από τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποδέσμευση κονδυλίων αρωγής, με τον ΝτεΣάντις —που επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας— να χαρακτηρίζει τη συντριβή «κατακλυσμιαία».