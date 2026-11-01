ΗΠΑ: Συνετρίβη ιδιωτικό αεροπλάνο με 9 επιβαίνοντες στη Φλόριντα – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

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Συναγερμός σήμανε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς ένα ιδιωτικό αεροπλάνο με εννέα επιβαίνοντες συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Military Trail, μεταξύ της Cresthaven Boulevard και της 10th Avenue North, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Το αεροσκάφος ήταν ένα Learjet 60 που εκτελούσε πτήση προς τις Μπαχάμες από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το αεροσκάφος έκανε βουτιά 27.000 ποδιών μέσα σε ένα λεπτό, λίγο πριν διακοπούν τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, όπως δείχνει ο ιστότοπος ADS-B Exchange.

Βίντεο σοκ από τη στιγμή της συντριβής