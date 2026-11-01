Πλάκα: Νέα συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης – Γυναίκα γλίτωσε την τελευταία στιγμή

Συγκλονίζουν τα νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη στην Πλάκα. Πρόκειται για την στιγμή της έκρηξης από διαρροή φυσικού αερίου, όταν οι τρεις ασυνείδητοι έκοψαν την σωλήνα χαλκού.

Τα βίντεο ντοκουμέντα, που έφερε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1, δείχνουν την στιγμή της έκρηξης την 25η Σεπτεμβρίου και ώρα 7:31. Ένα όχημα παρκάρει στην οδό Λυσικράτους. Η οδηγός βγαίνει από το όχημα. Μπροστά της περνά ένα σχολικό λεωφορείο και ακολουθεί ένα ακόμη όχημα. Αμέσως μετά συμβαίνει η έκρηξη. Την ίδια στιγμή πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τη Λυσικράτους.

Ένας άνδρας τουρίστας που διερχόταν πεζός από το σημείο λίγο νωρίτερα βγαίνει από τους καπνούς κρατώντας το πόδι του. Έχει τραυματιστεί ελαφρά. Ακολουθεί ο οδηγός του ΙΧ που ακολουθούσε το σχολικό.

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Πρώτοι φτάνουν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ. Ακολουθούν οι πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν τους πολίτες. Από το βίντεο φαίνεται ότι η παροχή του αερίου είναι ακόμη ενεργή.

Σε βίντεο φαίνεται και η επιχείρηση διάσωσης, καθώς τα βέχη του Πυροσβεστικού Σώματος μπαίνουν στο διπλανό κτήριο που υπέστη μερική κατάρρευση. Πρόκειται για το κτήριο, όπου είχαν εγκλωβιστεί οι δύο τραυματισμένες γυναίκες. Ακολούθως, τις μεταφέρουν με φορείο. Επίσης, ένας από τους πυροσβέστες απεγκλωβίζει την πρώτη τραυματία, κουβαλώντας την στην πλάτη του. Με προσεχτικές κινήσεις την βάζουν πάνω στο φορείο. Οι αστυνομικοί μαζί με διασώστες του ΕΚΑΒ την απομακρύνουν προς το ασθενοφόρο.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να ψάχνουν για τραυματίες. Μέσα στο κτήριο παραμένει άλλη μια γυναίκα. Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Λίγα λεπτά αργότερα ένας πυροσβέστης βγαίνει κρατώντας στην αγκαλιά του την 94χρονη τραυματία. Με προσεχτικές κινήσεις την βάζουν να καθίσει. Οι πυροσβέστες παραμένουν δίπλα της. Της μιλούν διαρκώς για να της δώσουν κουράγιο. Την βάζουν στο φορείο. Και οι δύο γυναίκες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, οι τέσσερις Αμερικανοί δεν στάθηκαν το ίδιο τυχεροί. Η κάμερα τους καταγράφει στις 9 το βράδυ της προηγούμενης να περπατούν στη Λυσικράτους και να μπαίνουν στο μοιραίο κτήριο. Ήταν για εκείνους η τελευταία βόλτα. Ανάμεσα τους και η Έρις στο 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Οι δικοί τους άνθρωποι ζητούν δικαίωση.

Θείος θύματος μιλώντας στον ΑΝΤ1 αναφέρει: «Δεν είναι το ίδιο με τον πόνο των ανθρώπων ακόμα καλύτερα θα είναι και η δικαίωση, η ποινή… Υπάρχει μια Δικαιοσύνη αλλά, πόσο αποτελεσματικό απέναντι στον πόνο των ανθρώπων».