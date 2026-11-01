Πλάκα: Απολογούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη – Το κρησφύγετο του «Αργύρη» και η δράση του «Μπούμπου»

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Η υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη αφήνοντας πίσω της έξι νεκρούς, βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών. Οι Αρχές αξιοποίησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων.

Μέσα από την ανάλυση των καταγραφών αποκαλύφθηκαν οι κινήσεις τους πριν από την έκρηξη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να έδρασαν. Το βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνει καρέ καρέ τη δράση του καθενός, φωτίζοντας τον διακριτό ρόλο που φέρεται να είχε στην υπόθεση.

Πώς δρούσαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Ο ρόλος του καθενός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι τρεις άνδρες έφτασαν πεζή στο κτίριο, φορώντας αθλητικά ρούχα, καπέλα τύπου τζόκεϊ και έχοντας μαζί τους σακίδια πλάτης.

Στο υλικό φαίνεται ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας, να παραβιάζει την πόρτα του κτιρίου χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία και να εισέρχεται στο κλιμακοστάσιο. Πίσω του ακολουθεί ο 55χρονος, ενώ ο 37χρονος συνεργός τους παραμένει σε κοντινή απόσταση, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Οι δύο πρώτοι εισέρχονται στο κτίριο και αφαιρούν με κόφτη χάλκινο σωλήνα από εγκατάσταση του πρώτου ορόφου, η οποία ήταν ανενεργή. Στη συνέχεια ανεβαίνουν στον δεύτερο όροφο, όπου επιχειρούν να αφαιρέσουν και δεύτερο σωλήνα.

Κατά την προσπάθειά τους να τον αποσπάσουν με μεγάλη δύναμη, ο σωλήνας στραβώνει, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή φυσικού αερίου. Η διαρροή αυτή οδήγησε στην έκρηξη με τις τραγικές συνέπειες.

Το καρέ που οδήγησε στην ομολογία

Καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκε ένα συγκεκριμένο καρέ από το βιντεοληπτικό υλικό.

Σε αυτό φαίνονται οι δύο άνδρες να αποχωρούν από το κτίριο, με τον 55χρονο να κρατά ένα αντικείμενο. Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποίησαν τη συγκεκριμένη εικόνα κατά την εξέταση του κατηγορουμένου.

Όταν ρωτήθηκε εάν κρατούσε μαχαίρι, εκείνος απάντησε ότι επρόκειτο για κομμάτι χάλκινου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, παραδέχθηκε την κλοπή του χαλκού, στοιχείο που συνέβαλε στην ανασύνθεση των γεγονότων και στη σύνδεση της κλοπής με τη διαρροή φυσικού αερίου.

Τα κρησφύγετα και τα ευρήματα της Αστυνομίας

Οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας σε σημεία όπου συνήθιζαν να κινούνται. Ο 34χρονος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Αργύρης», εντοπίστηκε σε υπόγεια διάβαση πεζών στη λεωφόρο Συγγρού.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, στον χώρο εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, κλεμμένα ποδήλατα, διαρρηκτικά εργαλεία, ένα πρόχειρο κρεβάτι και τέσσερις θρησκευτικές εικόνες. Ο συγκεκριμένος χώρος φέρεται να αποτελούσε το κρησφύγετό του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του, οι τρεις άνδρες είχαν βγει για να αφαιρέσουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να πουλήσουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα για την αγορά ναρκωτικών.

Είχαν συλληφθεί συνολικά 78 φορές σε 41 χρόνια

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το βαρύ ποινικό παρελθόν των τριών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν συλληφθεί συνολικά 78 φορές μέσα σε διάστημα 41 ετών για διάφορα αδικήματα.

Μάλιστα, ο 55χρονος κατηγορούμενος, γνωστός στις πιάτσες των ναρκωτικών με το προσωνύμιο «Μπούμπου», φέρεται να είχε συλληφθεί 53 φορές, με την πρώτη σύλληψή του να καταγράφεται το 1985.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος συνελήφθη ξανά λίγες ημέρες έπειτα από τη φονική έκρηξη, αυτή τη φορά για απόπειρα κλοπής σε μάντρα αυτοκινήτων στην περιοχή του Κολωνού.