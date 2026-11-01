Κρήτη: Μπαράζ αφίξεων μεταναστών – Μόλις σε ένα 24ωρο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 350

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Αλλεπάλληλες αφίξεις μεταναστών και επιχειρήσεις διάσωσης, καταγράφονται ξανά στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γαύδο, με τις λιμενικές Aρχές, να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση.

Από τη Βιάννο και την Ιεράπετρα μέχρι τους Καλούς Λιμένες, τον Λέντα και τη Γαύδο, οι διαδοχικές επιχειρήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των μεταναστών που εντοπίστηκαν ή διασώθηκαν σε περισσότερος από 350 μέσα σε περίπου ένα 24ωρο.

Νέα επιχείρηση διάσωσης 44 μεταναστών νότια της Γαύδου

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (1/11), όταν πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Συγκεκριμένα, πλοίο γαλλικής σημαίας εντόπισε λέμβο με 44 μετανάστες, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια, νότια του νησιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Cretalive News, στην περιοχή κινητοποιήθηκε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο μετέφερε τους 44 επιβαίνοντες με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Το περιστατικό προστέθηκε σε μια σειρά αφίξεων που είχαν ήδη καταγραφεί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου(31/10/2026).

Διάσωση 121 μεταναστών από δύο λέμβους νότια των Καλών Λιμένων

Η μεγαλύτερη από τις επιχειρήσεις του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 121 επιβαίνοντες.

Έπειτα από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), περιπολικό σκάφος του Λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή 111 ανδρών, 7 γυναικών και 3 ανηλίκων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια, με τη συνοδεία στελεχών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Διαδοχικές αφίξεις σε Ιεράπετρα, Γερόκαμπο και Λέντα

Το βράδυ του Σαββάτου, η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ενημερώθηκε για την παρουσία μεταναστών στην παραλία Περιστεράς, όπου στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν 42 άνδρες.

Την ίδια ώρα, στην παραλία Γερόκαμπος, στην περιοχή των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν 53 μετανάστες, εκ των οποίων 52 άνδρες και μία γυναίκα. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του ΤΑΕ Ηρακλείου, στο λιμάνι της πόλης.

Ακόμη ένα περιστατικό καταγράφηκε σε παραλία κοντά στον Λέντα του Δήμου Γόρτυνας, όπου στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισαν 48 άτομα, μεταξύ των οποίων 45 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικοι.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Συνελήφθη 19χρονος ως διακινητής στην Ψαρή Φοράδα

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία προέκυψαν για την άφιξη 43 μεταναστών στην παραλία Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάννου, το πρωί του Σαββάτου(31/10/2026).

Σύμφωνα με το Λιμενικό, συνελήφθη ένας 19χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής τους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και έκθεση.

Όπως ανέφεραν οι επιβαίνοντες, είχαν αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, χρηματικά ποσά από 7.000 έως 12.000 δηνάρια Λιβύης.

Για τα περιστατικά διενεργούνται προανακρίσεις από τις αρμόδιες λιμενικές Aρχές.