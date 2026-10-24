Σάμος: Αναμένονται 421 μετανάστες από την Κρήτη την Κυριακή – Πάνω από 2.000 οι μεταφορές από τον Ιούνιο

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Η μεταφορά 421 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας στην Κρήτη. Με τη νέα άφιξη, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νησί από τον Ιούνιο αναμένεται να ξεπεράσει τις 2.000, με βάση τις συγκεκριμένες καταγραφές.

Το ταχύπλοο της SeaJets, που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά, αναμένεται να καταπλεύσει στις 15:30 στο λιμάνι Μαλαγαρίου. Στη συνέχεια, οι 421 μετανάστες προβλέπεται να οδηγηθούν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Νήσου (ΚΕΔΝ) Σάμου, στη Ζερβού, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αναλάβουν την καταγραφή και την ταυτοποίησή τους.

Περίπου 1.635 μετανάστες έχουν μεταφερθεί στη Σάμο από τον Ιούνιο

Η προγραμματισμένη άφιξη αποτελεί συνέχεια των διαδοχικών μεταφορών μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, τον Ιούνιο μεταφέρθηκαν στο νησί 277 άτομα και τον Αύγουστο ακόμη 209. Οι μεταφορές συνεχίστηκαν τον Σεπτέμβριο, με 365 μετανάστες να φτάνουν στις 9 Σεπτεμβρίου και άλλους 199 στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ακολούθησαν τρεις αφίξεις τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, την 1η Οκτωβρίου μεταφέρθηκαν περίπου 150 άτομα, στις 9 Οκτωβρίου ακόμη 165, ενώ στις 14 Οκτωβρίου έφτασαν στη Σάμο περίπου 270 μετανάστες.

Με βάση τις συγκεκριμένες καταγραφές, από τον Ιούνιο έως τις 14 Οκτωβρίου έχουν μεταφερθεί από την Κρήτη στη Σάμο περίπου 1.635 άτομα. Εφόσον πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη μεταφορά της Κυριακής, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε περίπου 2.056 άτομα.

Μετά την άφιξη των 421 μεταναστών στην ΚΕΔΝ Σάμου, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Ο προγραμματισμός της περαιτέρω μετακίνησής τους θα εξαρτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.