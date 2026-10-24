Αλβανία: Εκτεταμένα επεισόδια έξω από κυβερνητικά κτήρια στα Τίρανα – Η έκκληση του Έντι Ράμα – ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνεται το αντικυβερνητικό κλίμα στην Αλβανία με ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα και εκτεταμένα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα ταυτίζει τους διαδηλωτές με όσους, όπως ισχυρίζεται, επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Σήμερα έστησε έξω από τον πρωθυπουργικό μέγαρο ένα στρογγυλό τραπέζι με καθίσματα, προκειμένου προσέλθουν οι πολίτες σε διάλογο. Για άλλη μια φορά, οι πολίτες του γύρισαν την πλάτη. Νωρίτερα, μερίδα διαδηλωτών έκαψε σε πλατεία την φωτογραφία του ζητώντας του την παραίτησή του.

Σήμερα, λοιπόν, το μεσημέρι συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών καουτσούκ. Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, όταν διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και τους έστρεψαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις κοντά στο Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με αναφορές από το σημείο, οι διαδηλωτές εκτόξευσαν επίσης πέτρες εναντίον των αστυνομικών της Κρατικής Αστυνομίας, οι οποίοι απάντησαν με ρίψεις νερού υψηλής πίεσης. Στη συνέχεια, η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροφόρα οχήματα (αύρες) και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος κατά μήκος της οδού «Ντουρές» (Durrës Street).

Very tense in Tirana. https://t.co/KDrpjHvxIu — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 24, 2026

Το μήνυμα του Έντι Ράμα

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα πλαισιωμένος από τον Υπουργό Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο απηύθυνε νέο μήνυμα ζήτησε να σταματήσουν οι διαδηλώσεις, διότι, όπως υπογράμμισε: «Ο στόχος είναι πολύ ξεκάθαρος: να αποσταθεροποιηθεί η χώρα και να εκτραπούμε από την πορεία μας, γυρίζοντάς μας πίσω στο παρελθόν».

Αν και ο Έντι Ράμα αναγνώρισε ότι «υπάρχουν υπαρκτές προκλήσεις που απαιτούν προσοχή, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών που επηρεάζουν τις απλές οικογένειες και την κοινωνία συνολικά». Τόνισε, όμως, ότι «η βία, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως μέσα πολιτικής ή κοινωνικής έκφρασης». «Η βία, η ρητορική μίσους, οι απειλές και οι επιθέσεις δεν μπορούν να κανονικοποιηθούν σε μια δημοκρατική κοινωνία», είπε εμφατικά ο Έντι Ράμα.

Ο Έντι Ράμα κατέληξε επισημαίνοντας «τη σημασία της δημόσιας ασφάλειας και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα δίκαια αιτήματα χωρίς να επιτραπεί στη βία να υπονομεύσει τη σταθερότητα της χώρας».