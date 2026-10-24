Αλβανία: Τρία νέα συλλαλητήρια σήμερα στα Τίρανα – Επιμένει στον διάλογο ο Έντι Ράμα

Ο Έντι Ράμα επιμένει στην πρόσκληση για διάλογο προς τους πολίτες, τοποθετώντας ένα πέτρινο τραπέζι μπροστά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο στα Τίρανα. Την ίδια ώρα, η πρωτεύουσα της Αλβανίας προετοιμάζεται για τρία παράλληλα συλλαλητήρια από εκπαιδευτικούς, φοιτητές και την αντιπολίτευση του Σαλί Μπερίσα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή κοντά σε δημόσια κτίρια, μετά τα βίαια επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

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Διεθνή Νέα

Αλβανία διαδηλώσεις Έντι Ράμα
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιμένει στην πρόσκληση για διάλογο προς τους πολίτες ο Έντι Ράμα, λίγη ώρα πριν από την έναρξη τριών διαδηλώσεων στα Τίρανα.
  • Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί, το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης του Σαλί Μπερίσα, καθώς και φοιτητές.
  • Παρά τον ανακοινωθέντα ειρηνικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλη την πρωτεύουσα.

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Επιμένει στην πρόσκληση για διάλογο προς τους πολίτες ο Έντι Ράμα, μόλις λίγη ώρα πριν από την έναρξη τριών ταυτόχρονων διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα.

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Για ακόμη μια ημέρα, μπροστά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο προχώρησε σε νέα επικοινωνιακή κίνηση.

Σήμερα τοποθέτησε ένα εξάγωνο πέτρινο τραπέζι με καλέσματα για διάλογο και γύρω του, πάνω στο πλακόστρωτο, κόκκινα και πράσινα μαξιλάρια-καθίσματα.

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Τρεις παράλληλες κινητοποιήσεις

Οι διαμαρτυρίες οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στα Τίρανα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές ώρες, ενώ μετά τα βίαια επεισόδια των περασμένων ημερών το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξέλιξη και τη δυναμική των συλλαλητηρίων.

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Οι πανεπιστημιακοί και οι εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το Πολυτεχνείο στις 10:00 τοπική ώρα και στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσουν την πορεία προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Στις 12:00, το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης του Σαλί Μπερίσα ανακοίνωσε επίσης εθνική διαμαρτυρία για την υποστήριξη των φοιτητών. Μάλιστα, όπως δηλώνουν στελέχη του κόμματος, ένας ακόμη στόχος είναι η προστασία της νεολαίας από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, αναμένεται η συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών στο υπουργείο Παιδείας, από όπου θα ξεκινήσει πορεία διαμαρτυρίας προς τη λεωφόρο «Μαρτύρων του Έθνους».

Σε επιφυλακή η αστυνομία στα Τίρανα

Όπως έχει ανακοινωθεί, τα συλλαλητήρια θα έχουν χαρακτήρα ειρηνικών διαμαρτυριών.

Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλη την αλβανική πρωτεύουσα, ειδικά κοντά σε δημόσια κτίρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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