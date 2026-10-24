Τροχαίο στο Μαρούσι: Πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Μαρούσι, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου κοντά στο The Mall Athens, όταν άνδρας ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 39χρονος. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/10) στο Μαρούσι, όταν άνδρας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, κοντά στο The Mall Athens.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτου (24/10) στο Μαρούσι, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 39χρονος, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, κοντά στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens.

Δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Σύμφωνα πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ