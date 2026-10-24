Τροχαίο στο Μαρούσι: Πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτου (24/10) στο Μαρούσι, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 39χρονος, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, κοντά στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens.

Δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Σύμφωνα πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.