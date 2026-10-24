Ιεράπετρα: Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι με κάνναβη έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ιεράπετρα έπειτα από τον εντοπισμό τους με μικροποσότητα κάνναβης έξω από σχολείο. Ο 15χρονος φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά τον 14χρονο, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ιεράπετρα, καθώς στην κατοχή τους έξω από σχολείο βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.
  • Ο 15χρονος φέρεται να είχε προμηθεύσει με κάνναβη τον 14χρονο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
  • Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ιεράπετρα, την Παρασκευή (23/10) έπειτα από τον εντοπισμό τους έξω από σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κατά τον αστυνομικό έλεγχο στην κατοχή των δύο παιδιών βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο 15χρονος φέρεται να έδωσε κάνναβη στον 14χρονο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 15χρονος φέρεται να είχε προμηθεύσει με κάνναβη τον 14χρονο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη των γονέων των δύο ανηλίκων, σε βάρος των οποίων αποδίδεται η κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και ο ρόλος των εμπλεκομένων.

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