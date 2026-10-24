«Αστακός» η Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς και ελίτ μονάδες στους δρόμους: Φόβοι για νέες ταραχές σήμερα – «Δεν θα ανεχτούμε το παραμικρό»

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία, με την κυβέρνηση να επιστρατεύει πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και να αναπτύσσει δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς σε όλη τη χώρα, προκειμένου να αποτρέψει ένα νέο κύμα βίαιων επεισοδίων ενόψει των σημερινών διαδηλώσεων.

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, το Παρίσι επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις λεηλασίες του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, την ώρα που η οργή για την ακρίβεια και το κόστος στεγάσης φουντώνει σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Δεν θα ανεχτούμε το παραμικρό»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε την ανάπτυξη 70.000 αστυνομικών σε όλη την επικράτεια, σημειώνοντας ότι στις δυνάμεις ασφαλείας θα περιλαμβάνονται ακόμη και ελίτ μονάδες που συνήθως επιχειρούν σε αντιτρομοκρατικές αστυνομικές επιχειρήσεις και διασώσεις ομήρων.

Παράλληλα, στους σχεδιασμούς συμμετέχουν εθελοντικά και αρκετές δεκάδες δόκιμοι αστυνομικοί λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, οι οποίοι, αν και δεν θα εμπλακούν στην τήρηση της δημόσιας τάξης, θα αναλάβουν υποστηρικτικά καθήκοντα, όπως είχε συμβεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την πανδημία Covid-19.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται ήδη καλέσματα για βία από ακροαριστερές ομάδες.

«Δεν μιλάμε για μια ειρηνική, φιλική διαδήλωση», τόνισε ο Νουνιέζ σε δημοσιογράφους, αμέσως μετά τη συνεδρίαση των υπουργών υπό τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. «Είμαστε έτοιμοι αύριο [σ.σ. σήμερα] να είμαστε εξαιρετικά αυστηροί και να μην ανεχτούμε το παραμικρό».

«Θα είμαστε αμείλικτοι με τους ταραξίες, όσους λεηλατούν και όλους όσοι ασκούν βία», προσέθεσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομική επιχείρηση περιλαμβάνει αύρες νερού, τεθωρακισμένα οχήματα, έφιππη αστυνομία, ελικόπτερα και drones.

Από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λιμόζ, όπου το δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε εν μέρει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονί υπογράμμισε: «Η απειλή παραμένει υψηλή από την άκρα αριστερά».

«Απαιτείται επίσης εγρήγορση όσον αφορά την εγκληματικότητα, καθώς εκμεταλλεύεται αυτές τις ταραχές […] για να δημιουργήσει περισσότερη σύγχυση και να επωφεληθεί προβαίνοντας σε κλοπές», σημειώνοντας παράλληλα ότι τα «διδάγματα» από τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου επέτρεψαν την καλύτερη προετοιμασία των δυνάμεων.

Απαγορεύσεις, κλειστοί σταθμοί μετρό και αναβολές στη Ligue 1

Στο Παρίσι, κατόπιν αιτήματος της αστυνομικής διεύθυνσης και «για λόγους ασφαλείας», η RATP ανακοίνωσε το κλείσιμο 24 σταθμών του μετρό από τις 9:00 το πρωί.

Οι σταθμοί που επηρεάζονται είναι οι: Argentine, Assemblée Nationale, Bel Air, Champs-Elysées – Clemenceau, Charles de Gaulle – Étoile, Cluny – La Sorbonne, Concorde, Daumesnil, Dugommier, Franklin D. Roosevelt, George V, Mabillon, Maubert – Mutualité, Miromesnil, Odéon, Picpus, Rennes, Rue du Bac, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, Sèvres – Babylone, Solférino, Tuileries και Varenne.

Παράλληλα, κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα της πρωτεύουσας, όπως το Μουσείο του Λούβρου, ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνουν κλειστά, ενώ αρκετοί αγώνες της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 αναβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του ντέρμπι Παρί Σεν Ζερμέν – Λυών που μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις στα κέντρα της Λυών και άλλων μεγάλων πόλεων.

Στο Παρίσι επιτράπηκε μόνο η συνδικαλιστική πορεία σε μια περιορισμένη διαδρομή στα ανατολικά (μεταξύ των πλατειών Βαστίλης και Έθνους), ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα της φοιτητικής ένωσης UNEF και του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Η UNEF πάντως ξεκαθάρισε ότι θα διαδηλώσει κανονικά, ενώ στη Μασσαλία η αστυνομία επέτρεψε κατ’ εξαίρεση μία μόνο συνδικαλιστική κινητοποίηση.

Πολιτική αντιπαράθεση

Στα ύψα βρίσκεται και το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς στην Ορλεάνη διεξάγεται το συνέδριο του «Εθνικού Συναγερμού» (RN) της Μαρίν Λεπέν, το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει 5.000 μέλη την πρώτη ημέρα και διπλάσιους την επόμενη.

Ταυτόχρονα, περίπου 50 οργανώσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για αντισυγκέντρωση, με την αστυνομία να υπολογίζει ότι θα διαδηλώσουν από 10.000 έως 15.000 άτομα.

Ο δήμαρχος της πόλης, Σερζ Γκρουάρ, ανακοίνωσε έκτακτα προληπτικά μέτρα, με σοβαρούς κυκλοφοριακούς περιορισμούς και αναστολή λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις προκαλεί τη σφοδρή αντίδραση συνδικάτων και κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η Μαριλίζ Λεόν, γενική γραμματέας της συνομοσπονδίας CFDT, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1: «Είναι αντιπαραγωγικό διότι υπάρχει μεγάλη οργή και μια απαίτηση να ληφθεί υπόψη και να ακουστεί η κοινωνία. Δεν είναι δουλειά του Προέδρου να αποφασίζει ποιος μπορεί να διαδηλώνει νόμιμα».

Παράλληλα, το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ξεπέρασε τις γραμμές που χωρίζουν μια δημοκρατία από ένα αυταρχικό και αστυνομικό κράτος», προειδοποιώντας ότι οι απαγορεύσεις το μόνο που θα καταφέρουν είναι «να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο χάος».

Πανευρωπαϊκό κύμα διαμαρτυρίας

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που δοκιμάζεται. Ευρύ κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας για την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, την στεγαστική κρίση, τις περικοπές στους προϋπολογισμούς και το ανεξέλεγκτο κόστος διαβίωσης πυροδοτεί διαδηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία (Μιλάνο, Ρώμη, Τορίνο), την Αυστρία (Βιέννη), την Ισπανία (Μαδρίτη, Βαρκελώνη), την Πορτογαλία (Λισαβόνα, Πόρτο), την Ιρλανδία (Δουβλίνο) και την Αλβανία (Τίρανα).