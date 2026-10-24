Ιορδανία: Τριήμερο εθνικό πένθος μετά την ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία με 7 νεκρούς και 40 τραυματίες – Νέα βίντεο

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Λουτρό αίματος σημειώθηκε την Παρασκευή στην Ιορδανία, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε ελληνορθόδοξο ναό κατά τη διάρκεια κηδείας και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως κατά των παρισταμένων.

Η αιματηρή επίθεση, που στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη 40, αποδίδεται από τις αρχές του Αμμάν σε εξτρεμιστική ιδεολογία και έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Καράκ

Η πολύνεκρη επίθεση σημειώθηκε στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην πόλη Καράκ, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Αμμάν, όπου διαμένει σημαντική χριστιανική μειονότητα.

Ο υπουργός Υγείας της Ιορδανίας, Ιμπραχίμ Μπντούρ, επιβεβαίωσε ότι έχουν καταγραφεί επτά νεκροί — δύο στο Δημόσιο Νοσοκομείο του Καράκ και πέντε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της περιοχής.

Παράλληλα, 40 τραυματίες διακομίστηκαν σε κρατικές και στρατιωτικές δομές υγείας: 14 αναζήτησαν φροντίδα στο Δημόσιο Νοσοκομείο του Καράκ και 26 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο «Πρίγκιπας Αλή». Τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Ιταλικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων κρίνεται σταθερή.

Χειρουργικές ομάδες από τις Βασιλικές Ιατρικές Υπηρεσίες και το υπουργείο Υγείας κινητοποιήθηκαν αμέσως και εργάζονται για την περίθαλψη των τραυματιών.

Βίντεο και μαρτυρίες

Οπτικό υλικό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας καταγράφει δύο ενόπλους, οι οποίοι φαίνεται να κρατούν πιστόλια, να πλησιάζουν την εκκλησία και να πυροβολούν.

العملية الإرهابية في الكرك “جبانة” وغير إنسانية | عضو مجلس النواب هيثم الزيادين #الأردن #الكرك #هنا_المملكة https://t.co/lwiM1nxmT8 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 23, 2026



Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας τρίτος άνδρας κρατώντας ημιαυτόματο τυφέκιο, ο οποίος ανοίγει επίσης πυρ, ενώ και οι τρεις τρέχουν προς το μέρος του ναού.

Gunmen storm a church funeral in Jordan, killing 7 and injuring 40. Two remain critical Three armed attackers were seen firing before rushing towards Hamoud Greek Orthodox Church in Karak Manhunt is underway. Jordan calls it a terrorist attack by extremists. No group has claimed responsibility — Nabila Jamal (@nabilajamal_) October 24, 2026



Άλλα βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν σπασμένα τζάμια και λίμνες αίματος στο δάπεδο του ναού.

Ο Ντορχάμ Χαλάσα, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους πενθούντες μέσα στην εκκλησία, περιέγραψε ότι οι καταιγιστικοί πυροβολισμοί ξέσπασαν 15 λεπτά μετά την έναρξη της τελετής.

«Ήταν μια περίεργη κατάσταση και υπήρχαν πυροβολισμοί», δήλωσε.

Ο ίδιος δεν είδε τους δράστες, ανέφερε όμως ότι άλλοι μάρτυρες της επίθεση έκαναν λόγο για τέσσερις δράστες.

Το Associated Press σημείωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα ο ακριβής αριθμός των επιτιθέμενων, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έδωσαν αμέσως στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οργή και τριήμερο πένθος

Επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από «αγνώστους δράστες», χωρίς να διευκρινίζεται αν κάποιος από αυτούς συνελήφθη ή εξουδετερώθηκε, υπογραμμίζοντας πως «οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με πλήρη ταχύτητα».

Ο υπουργός Κυβερνητικής Επικοινωνίας και επίσημος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μοχάμαντ Μομανί, δήλωσε ότι η επίθεση πυροδοτήθηκε από εξτρεμιστική τακφιριστική ιδεολογία. Τόνισε μάλιστα ότι οι Ιορδανοί Χριστιανοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού ιστού της χώρας με προσφορά στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.

Σημειώνεται ότι η τακφιριστική ιδεολογία αποτελεί μια ακραία, ένοπλη ερμηνεία του Ισλάμ, κατά την οποία μια ομάδα ανακηρύσσει άλλους Μουσουλμάνους ή αλλόθρησκους ως αφορισμένους/απίστους (takfir), χρησιμοποιώντας αυτή την κατηγορία για να δικαιολογήσει τη βία και τις δολοφονίες αμάχων.

A solidarity gathering was held at the Greek Orthodox Church in Amman’s Sweifieh area on Friday to condemn the terrorist attack on a church in Hamoud village, Karak Governorate, reaffirming national unity and peaceful coexistence among Jordanians. #jordan #karak #almamlakatv #almamlakaenglish — AlMamlaka English (@almamlakaen) October 23, 2026



Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Καράκ, ο Μομανί καταδίκασε τη στοχοποίηση αθώων ανθρώπων σε μια τελετή, χαρακτηρίζοντάς την ως ειδεχθές έγκλημα που δεν δικαιολογείται υπό καμία συνθήκη.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Ιορδανού, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αποτελεί επίθεση εναντίον της ιορδανικής κοινωνίας στο σύνολό της», τόνισε.

Δεσμεύτηκε επίσης ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι αρχές ασφαλείας καταδιώκουν κάθε ύποπτο για εμπλοκή στον σχεδιασμό, την εκτέλεση, τη χρηματοδότηση ή τη διευκόλυνση της επίθεσης, προσθέτοντας πως «όσοι καταδικαστούν θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες προβλεπόμενες ποινές από τον νόμο».

Η Ιορδανία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Petra.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄ επισκέφθηκε το Καράκ λίγες ώρες μετά την τραγωδία και τόνισε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν «με σιδηρά πυγμή».

His Majesty King Abdullah II arrived at Karak Public Hospital on Friday evening to check on those injured in the terrorist attack on Hmoud Church. #jordan #karak #almamlakatv #almamlakaenglish https://t.co/4Pqh9iyQIY — AlMamlaka English (@almamlakaen) October 23, 2026



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιορδανός μονάρχης ανέφερε ότι η χώρα «θα αντιμετωπίσει την τρομοκρατική αυτή πράξη που στόχευσε το Καράκ με τις αυστηρότερες ποινές», εκφράζοντας παράλληλα τα «βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των μαρτύρων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين

دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026



Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας, Τζαφάρ Χασάν, κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης ασφαλείας στο Καράκ, χαρακτήρισε την επίθεση αποτέλεσμα τρομοκρατικής ιδεολογίας και τυφλού εξτρεμισμού, διαβεβαιώνοντας ότι θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα κατά όσων επιχειρούν να εισαγάγουν τον εξτρεμισμό στη χώρα.

Διεθνής κατακραυγή

Η φονική επίθεση προκάλεσε κύμα καταδίκης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και διεθνώς, με ανακοινώσεις μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κύπρο, το Πακιστάν, τον Λίβανο, τη Συρία, την Αίγυπτο και το Ομάν.

Devastating news coming out of Karak, Jordan. Praying for the victims, their families, and all those affected by this depraved and brutal attack on a house of worship. Attacks on Christians continue to escalate worldwide and must be stopped. https://t.co/j3VzQR1tbA — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) October 23, 2026



Ο Άχμεντ αλ-Ταγίμπ, Μεγάλος Ιμάμης του Αλ-Άζχαρ στο Κάιρο —του κορυφαίου θρησκευτικού ιδρύματος του συντηρητικού Σουνιτικού Ισλάμ— εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, αποδοκιμάζοντας την «ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιορδανό ομόλογό του εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Βαγδάτης απέναντι στην τρομοκρατία.

Στην έδρα του ΟΗΕ, ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση κατά τη διάρκεια κηδείας ως «ιδιαίτερα ειδεχθή», με τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζάρικ να μεταφέρει την έκκλησή του για τον εντοπισμό και τη λογοδοσία όλων των υπευθύνων.

Έντονη ήταν η αντίδραση και στην Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση στον ναό, τονίζοντας σε μήνυμά του πως «οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά».

I strongly condemn the terrorist attack on the Greek Orthodox Church of St. George in Karak, Jordan. Attacks on innocent people and places of worship are an affront to our shared humanity. My deepest condolences to the victims’ families and the Jordanian people. Greece stands firmly with Jordan. We must confront terrorism and eradicate fanaticism, in the Middle East and across the world. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 23, 2026



Την ίδια στιγμή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τη Ρώμη όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.

Ο Βαρθολομαίος καταδίκασε την επίθεση κατά των πιστών, επισημαίνοντας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες πλήττουν την ειρηνική συνύπαρξη λαών, θρησκειών και πολιτισμών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη Μέση Ανατολή.