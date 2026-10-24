Βαρθολομαίος: Καταδίκασε την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό στην Ιορδανία

Τη θλίψη του για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Χμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το βράδυ της Παρασκευής με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρώμη, καταδίκασε την επίθεση κατά των πιστών που βρίσκονταν στον ναό, σημειώνοντας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες πλήττουν την ειρηνική συνύπαρξη λαών, θρησκειών και πολιτισμών, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Βαρθολομαίος ευχήθηκε την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και ζήτησε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μεταφέρει στις οικογένειές τους τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του, ενώ παράλληλα ευχήθηκε την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.