Βαρθολομαίος: Καταδίκασε την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό στην Ιορδανία

Τη θλίψη του για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Από τη Ρώμη όπου βρίσκεται, καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις πλήττουν καίρια την ειρηνική συνύπαρξη λαών και θρησκειών στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, απηύθυνε συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

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Διεθνή Νέα

Βαρθολομαίος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη θλίψη του για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.
  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδίκασε την επίθεση κατά των πιστών, σημειώνοντας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες πλήττουν την ειρηνική συνύπαρξη λαών, θρησκειών και πολιτισμών στη Μέση Ανατολή.
  • Ο κ. Βαρθολομαίος ευχήθηκε την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, ζητώντας να μεταφερθούν τα συλλυπητήρια και η συμπαράστασή του στις οικογένειές τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη θλίψη του για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Χμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το βράδυ της Παρασκευής με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρώμη, καταδίκασε την επίθεση κατά των πιστών που βρίσκονταν στον ναό, σημειώνοντας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες πλήττουν την ειρηνική συνύπαρξη λαών, θρησκειών και πολιτισμών, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Βαρθολομαίος ευχήθηκε την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και ζήτησε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μεταφέρει στις οικογένειές τους τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του, ενώ παράλληλα ευχήθηκε την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

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